A compañero de Raúl Jiménez le gustaría probar en 100 metros

MADRID, España.- Aunque está llamado a ser una de las figuras mundiales del futbol en los próximos años, el seleccionado español Adama Traoré no descartó probarse en los 100 metros planos.

Poseedor de un físico impresionante, el actual compañero del mexicano Raúl Jiménez en el Wolverhampton destacó que en ocasiones él mismo se impresiona con la velocidad que puede tomar en el campo de juego.

Nunca me han hecho esa prueba (100 metros planos). Me gustaría, pero el GPS me dice a la velocidad que voy en el campo. Me sorprende a veces, pero es mi juego”, explicó el delantero.