A casi 41 años, Pacquiao luce un físico impecable

CIUDAD DE MÉXICO.-En unos meses, Manny Pacquiao cumplirá 41 años y todavía tiene gasolina en el tanque.



"Pacman" lleva ya algún tiempo pensando en el retiro, pero sigue sin cumplir esa amenaza, es por ello que el fin de semana tendrá otra vez una pelea de campeonato mundial y ante un peleador invicto como es Keith Thurman en el Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas, donde disputarán la supremacía de los Welter en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pues Pacquiao llega como campeón y el estadounidense como súper campeón.



Me siento genial, en gran momento, no hay nada en contra. Ha cambiado un poco todo con los años, sé que no soy joven, pues hemos hecho con el paso del tiempo cambios en nuestra preparación, el cuerpo no es el mismo, pero me siento muy bien, y todos lo vieron en la última pelea (en enero pasado cuando derrotó a Adrien Broner)", expresó Pacquiao, quien reconoció que ahora toma más descansos entre las sesiones de entrenamiento para recuperarse.