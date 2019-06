A Van Gaal no le gusta Messi "como jugador de equipo"

Louis Van Gaal es uno de los directores técnicos con mayor experiencia en el futbol mundial, aun cuando se retiró del gremio hace un par de años.

Con todo el peso de su veteranía, el entrenador holandés fue entrevistado por el diario español ‘El País’ donde habló de diversos temas, pero lo más interesante fue que reveló que ni Messi ni Neymar son de su agrado en cuanto al juego en equipo.

Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, pero no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo".