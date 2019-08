A-Rod dice que 'destruyó toda su vida' cuando fue suspendido por uso de esteroides

Durante una entrevista con la ex piloto del automovilismo Danica Patrick, Alex Rodríguez narró como vivió la suspensión que las Ligas Mayores le impusieron en 2014 por haber violado la política antidrogas del organismo.

El ex jugador de los Yanquis de Nueva York confesó que en ese momento, sintió que su carrera estaba ‘cien por ciento terminada’, y que esa época fue la más oscura en su vida.

Cometí errores, me doblé y como resultado de eso, cumplí la suspensión más larga en la historia de las Grandes Ligas para el uso de PED (drogas para mejorar el rendimiento). Y mientras esperaba que fuera una suspensión de 50 juegos como los otros 17 jugadores, fue de 211 por la misma penalización. Eso literalmente me puso de rodillas llorando y dije: ‘Oh, Dios mío, simplemente me quedé sin vida toda mi vida’", expresó.

Aunque la sanción originalmente era de 211 partidos, al final se redujo a 162, lo que lo obligó a perderse la temporada 2014. A-Rod mencionó que no pudo salir de su casa por tres semanas ni tampoco vio a sus hijas.

“Estaba enfermo del estómago. Me despertaba en medio de la noche, llorando, y decía: ‘Soy el único imbécil que tiene ases de bolsillo que encuentra la manera de perder su mano’".

Tras ese complicado año, regresó para jugar en 2015 y 2016, para después retirarse.

Ahora, cinco años después, el ex pelotero de origen dominicano asegura que dicha suspensión “de alguna manera le salvó la vida”, pues de esa manera pudo sumergirse en la terapia.

“Me convertí en millonario a los 18 años y te das cuenta de que te conviertes en un niño mimado. Y en eso me convertí. No digo que fuera todo malo, era un buen tipo, pero había derecho y había problemas. Y a medida que te conviertes en una estrella más grande y ganas más dinero, me di cuenta de que tu punto ciego se hace más y más grande. Y si no tiene las personas adecuadas para ayudarlo a lograrlo, simplemente se hace cada vez más grande y está fuera de control. Lo que me di cuenta al salir de la suspensión es que la autoconciencia es el mayor atributo que podemos tener", manifestó Rodríguez.