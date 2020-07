A 15 años del secuestro de Rubén Omar Romano... ¿se trató de un montaje de García Luna?

Un día como hoy, pero de 2005, Rubén Omar Romano, entrenador argentino, fue secuestrado en Xochimilco al sur de la Ciudad de México, cuando un grupo armado lo interceptó mientras salía de las instalaciones de La Noria al término de una sesión de prácticas con Cruz Azul.

La noticia conmocionó a todo el país, y las imágenes de la camioneta del director técnico de La Máquina abandonada y una carta que dejaron los secuestradores en la Iglesia del Ajusto, junto con una figura con la forma de una mandíbula, le dieron la vuelta a todo el país.

Luego de 65 días, el 21 de septiembre de ese año, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) lograron rescatarlo de un domicilio en Iztapalapa, donde se encontraron varias armas de grueso calibre, dinero en efectivo y varios dispositivos de comunicación, que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, al igual que los siete presuntos implicados en la privación de la libertad de Romano.

No obstante, son varias las fuentes que dicen que este secuestro fue un montaje del Gobierno Mexicano, en específico de Genaro García Luna, quien ese entonces se desenvolvía como Director de este organismo.

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, detenido tras ser acusado de recibir millonarios sobornos de parte del Cártel de Sinaloa, ya tiene fama de realizar montajes televisivos, recordando el de la francesa Florence Cassez.

En primer lugar, la revista Proceso señala, según palabras de la misma víctima, que pese a que el ex futbolista ya se encontraba a salvo, los agentes de la AFI esperaron alrededor de una hora para sacarlo de la casa de seguridad.

Esto, según información publicada por La Silla Rota, habría ocurrido porque, por órdenes de García Luna, los elementos se encontraban a la espera de que los medios de comunicación llegaran a cubrir la primicia.

Por su parte, Ignacio Suárez, periodista deportivo, escribió en su columna para diario Récord, que la idea del gobierno en un principio era secuestrar a uno de los jugadores de Cruz Azul, pero que al final la mala experiencia le tocó vivirla a Romano, agregando que tras la liberación, ya había pactada una entrevista exclusiva con un importante medio de comunicación.

Tres días después de su rescate, el director técnico volvió a las canchas para dirigir al equipo celeste en un partido contra Dorados, entrando al terreno de juego con una playera blanca con la leyenda “Gracias A.F.I”.

Se dicen tantas estupideces, lo único que sé que estuve 65 días encerrado, con una gran presión psicológica, con llamadas a mis hijas diciéndoles cosas que me podían pasar, nada de eso es montado. La política hace sus cosas con algunos fines, no sé cuáles, pero lo que yo viví no fue montado", aseguró Romano en una entrevista a ESPN.