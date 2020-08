66 jugadores optan por no participar en la temporada de la NFL debido a la pandemia del coronavirus

Un total de 66 jugadores han optado por no participar en la temporada 2020 de la NFL debido a la pandemia de coronavirus, casi la mitad de ellos linieros.

Veinte linieros ofensivos y 11 en defensa se retiraron antes de la fecha límite del jueves. Los jugadores con una opción de exclusión médica recibirán un estipendio de $ 350,000, todos los que opten por no participar voluntariamente recibirán $ 150,000 como anticipo contra futuros salarios.

Ningún equipo se ha acercado a Nueva Inglaterra en perder jugadores para la próxima temporada, que comienza el 10 de septiembre con Houston en el campeón del Super Bowl Kansas City. Los Patriots, ya menos varias estrellas que se fueron en la agencia libre, incluido, por supuesto, Tom Brady a Tampa Bay, vieron ocho opciones de exclusión: el corredor Brandon Bolden, el tackle ofensivo Marcus Cannon, el profundo Patrick Chung, el apoyador Dont'a Hightower, apretado el extremo Matt LaCosse, la receptora Marqise Lee, el liniero ofensivo Najee Toran y el fullback Dan Vitale. Hightower, Cannon y Chung fueron contribuyentes clave en las últimas temporadas.

Solo tres equipos no tenían a nadie optando por salir: los Steelers, Falcons y Chargers.

"Esas no son decisiones fáciles de tomar como jugador, especialmente cuando amas el juego", dijo el profundo de los Broncos, Justin Simmons, quien jugará esta temporada. “Pero la familia siempre vendrá primero. Y he tenido muchas conversaciones difíciles con mi esposa y, sí, nunca va a ser fácil. Al igual que para el resto de Estados Unidos, no es fácil para nadie en este momento ".

El resto del desglose por posiciones:

11 receptores de ancho; ocho apoyadores, seis esquineros, cuatro corredores, tres extremos de medias y seguridad. No hubo mariscales de campo, pateadores o apostadores optando por no participar.

Si un jugador decide retirarse después de la fecha límite del jueves debido a un cambio en las circunstancias médicas, recibirá un estipendio, a menos que ya haya excedido el valor del estipendio en el tiempo que estuvo activo. De lo contrario, no habrá compensación financiera por futuras opciones voluntarias.