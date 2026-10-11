Reciben hoy Naranjeros a Yaquis en el Estadio Fernando Valenzuela

El equipo de Hermosillo tendrá dos juegos de preparación antes de debutar en la campaña 2026-27 de la LMP

Después de una intensa gira de preparación por el Norte de Sonora y los estados de California y Arizona, en Estados Unidos, los Naranjeros de Hermosillo recibirán hoy a los Yaquis de Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela antes de debutar en la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El encuentro está pactado para iniciar a las 17:00 horas (tiempo de Sonora) y será el penúltimo que la Escuadra Naranja tendrá como preparación, ya que mañana deberá pagar la visita en la Ciudad Obregón antes de debutar el próximo miércoles en la nueva campaña.

Esta será la primera vez que el manager José “Cheo” Moreno dirigirá un juego como local en la capital sonorense, ya que apenas este año fue contratado por la directiva para reemplazar a Juan Gabriel Castro.

Para este compromiso, el venezolano contará prácticamente con su plantel completo, incluyendo a estelares como César Salazar, Jasson Atondo, Willie Calhoun, Agustín Murillo, Wílmer Ríos y Luis Márquez, además de las nuevas adiciones de Víctor Mendoza y Miguel Ángel Guzmán.

A falta de la integración de Nick Solak, también estarán presentes extranjeros como Matt Foster, Luis Durango Jr., Nick Margevicius, Colten Brewers, Jimmy Burnett y Zac Grotz.

Los Naranjeros iniciarán la temporada 2026-27 el próximo miércoles en casa de Águilas de Mexicali, y tendrán su juego inaugural en casa un día después recibiendo al mismo equipo bajacaliforniano.

Para el juego de hoy, las entradas tendrán un costo general de 120 pesos.