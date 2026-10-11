Pumas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 11 de octubre, en el partido que cerrará la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. (Foto: Especial GH)

Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026. Te decimos a qué hora empieza, dónde verlo GRATIS por televisión y cómo llegan ambos equipos a la revancha de la última final.

Los Pumas de la UNAM y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 11 de octubre, en el partido que cerrará la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, pues será la primera vez que ambos equipos vuelvan a enfrentarse desde la final del Clausura 2026, cuando La Máquina se coronó campeona en ese mismo escenario.

El conjunto universitario buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los cementeros intentarán recuperar terreno en la tabla general. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro GRATIS por televisión abierta.

¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2026?

El partido entre Pumas y Cruz Azul se disputará el domingo 11 de octubre de 2026, a las 19:15 horas del centro de México, de acuerdo con el horario publicado por el club universitario.

Estos son los horarios para las distintas regiones del país:

Hora del noroeste: 18:15 horas.

18:15 horas. Hora del Pacífico: 18:15 horas.

18:15 horas. Hora de la CDMX: 19:15 horas.

19:15 horas. Hora del sureste: 20:15 horas.

La programación de Canal 5 anuncia su transmisión desde las 19:00 horas del centro de México, por lo que los aficionados podrán sintonizar la señal antes del inicio del encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs Cruz Azul? Canales de TV y streaming

El enfrentamiento entre universitarios y cementeros contará con transmisión por televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales en México.

TV abierta: Canal 5.

Canal 5. TV de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium.

Los aficionados podrán elegir entre seguir el encuentro mediante una señal de televisión tradicional o verlo desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

¿Se podrá ver GRATIS el Pumas vs Cruz Azul?

Sí. El partido entre Pumas y Cruz Azul podrá verse GRATIS por Canal 5, señal de televisión abierta disponible en México.

De esta manera, los aficionados no necesitarán contratar un servicio de televisión de paga ni una suscripción de streaming para seguir el encuentro.

Quienes prefieran verlo por internet también tendrán la alternativa de ViX Premium, que requiere una suscripción.

¿Cuándo y dónde se juega el Pumas vs Cruz Azul?

El enfrentamiento se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que fue testigo de la coronación de Cruz Azul en el Clausura 2026.

Partido: Pumas vs Cruz Azul.

Pumas vs Cruz Azul. Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026.

Domingo 11 de octubre de 2026. Torneo: Apertura 2026.

Apertura 2026. Jornada: 11.

11. Estadio: Olímpico Universitario.

Olímpico Universitario. Ciudad: Ciudad de México.

Ciudad de México. Hora: 19:15 horas del centro de México.

El encuentro será el encargado de cerrar la actividad de la jornada, después de la pausa del futbol mexicano por los compromisos internacionales de selecciones.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Jornada 11 del Apertura 2026?

Los dos equipos llegan necesitados de puntos, aunque sus posiciones en la clasificación son distintas.

Pumas, dirigido por Esteban Solari, comenzó la Jornada 11 ubicado en el duodécimo lugar de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

El conjunto universitario atraviesa un momento complicado, pues acumula tres encuentros consecutivos de Liga MX sin ganar. Después de superar 3-1 a León, perdió frente a Chivas, empató con Atlas y cayó ante Atlético de San Luis.

Por su parte, Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, llegó a esta jornada en el séptimo puesto con 16 unidades, luego de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas.

La Máquina tampoco ha conseguido ganar en sus dos compromisos más recientes de Liga MX, después de perder 1-0 ante Monterrey y empatar 3-3 contra Toluca.

Durante la Fecha FIFA, los cementeros disputaron dos encuentros amistosos en Estados Unidos: empataron 0-0 contra América y derrotaron 2-1 al LA Galaxy.

¿Por qué el Pumas vs Cruz Azul tiene sabor a revancha de la final del Clausura 2026?

El último enfrentamiento entre ambos equipos dejó una de las imágenes más dolorosas para la afición universitaria y una de las más importantes para los seguidores cementeros.

El 24 de mayo de 2026, Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, resultado con el que conquistó su décimo campeonato de Liga MX.

El título tuvo un significado especial porque La Máquina consiguió coronarse en el estadio de su rival, mientras que los universitarios dejaron escapar una oportunidad de terminar con su larga sequía de campeonatos.

Ahora, casi cinco meses después, ambos equipos regresarán al mismo escenario, aunque con objetivos diferentes.

Pumas buscará una revancha deportiva, mientras que Cruz Azul intentará demostrar que mantiene su dominio sobre los auriazules.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Pumas y Cruz Azul?

Aunque los entrenadores todavía deberán confirmar sus alineaciones oficiales, estos son algunos de los futbolistas que podrían comenzar el encuentro.

Posible alineación de Pumas:

Keylor Navas; Uriel Antuna, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Luciano Herrera, César Huerta, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina y Robert Morales.

Posible alineación de Cruz Azul:

Kevin Mier; Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño; Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Las formaciones podrían presentar modificaciones dependiendo de la recuperación física de algunos jugadores y las decisiones de Esteban Solari y Joel Huiqui.

¿Qué jugadores serán baja para el Pumas vs Cruz Azul?

Ambos conjuntos han tenido que gestionar problemas físicos en algunos elementos de sus planteles.

En Pumas, una de las ausencias es Sebastián Córdova, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado. Además, Cristian Calderón aparece entre los futbolistas cuya disponibilidad genera dudas.

Por el lado de Cruz Azul, José Paradela sufrió una sobrecarga muscular durante el amistoso frente al LA Galaxy. Aunque se descartó una lesión de mayor gravedad, su participación frente a Pumas se mantiene en duda.

Otro futbolista que ha presentado molestias es Rodolfo Rotondi, quien ha lidiado con problemas de fascitis plantar.

En contraste, los cementeros han recuperado a elementos como Gabriel Fernández, Omar Campos y Amaury García, quienes tuvieron tiempo para recuperarse durante la pausa internacional.

Las bajas definitivas se conocerán con las convocatorias y alineaciones oficiales.

¿Cómo quedaron los últimos cinco partidos entre Pumas y Cruz Azul?

Los antecedentes recientes en Ciudad Universitaria favorecen ampliamente a Cruz Azul.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos disputados en el Estadio Olímpico Universitario:

Torneo Resultado Clausura 2026 (Final, vuelta) Pumas 1-2 Cruz Azul Clausura 2026 Pumas 2-2 Cruz Azul Apertura 2024 Pumas 0-2 Cruz Azul Clausura 2024 (Cuartos, ida) Pumas 0-2 Cruz Azul Clausura 2024 Pumas 0-0 Cruz Azul

En estos cinco enfrentamientos, Cruz Azul consiguió tres victorias y dos empates, sin registrar derrotas.

Además, de acuerdo con el propio club cementero, La Máquina acumula 29 encuentros consecutivos sin perder en Ciudad Universitaria, contando los partidos que ha disputado como local y visitante.

¿Qué necesita cada equipo para mejorar su posición en la tabla general?

El resultado del domingo podría tener consecuencias importantes para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura 2026.

Pumas comenzó la jornada con 12 puntos, apenas dos por debajo de la zona de clasificación. Una victoria sobre Cruz Azul le permitiría llegar a 15 unidades y mantenerse en la pelea por los lugares de Liguilla, dependiendo de los resultados de sus rivales.

En el caso de Cruz Azul, el equipo inició la fecha con 16 puntos, por lo que una victoria elevaría su cosecha a 19 unidades y reforzaría sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de clasificación.

Una derrota, en cambio, podría complicar el panorama de cualquiera de los dos conjuntos cuando el campeonato se acerca a su recta final.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pumas vs Cruz Azul?

Para los aficionados interesados en asistir al Estadio Olímpico Universitario, los boletos fueron anunciados con precios que van desde 400 hasta 1,400 pesos, sin incluir cargos por servicio.

Zona Precio Cabecera Norte $400 Cabecera Sur $500 Pebetero $550 Planta Baja $650 Palomar $700 Palomar Goya $800 Platea $1,400 Palco $1,400

Los boletos se comercializan a través de Ticketmaster, sujetos a disponibilidad.

La Cabecera Sur está destinada a los aficionados visitantes, mientras que las demás localidades se distribuyen entre las distintas zonas del estadio.