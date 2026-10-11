Murió Wilfredo “Bazooka” Gómez a los 69 años: ¿De qué falleció el legendario verdugo de boxeadores mexicanos?

Wilfredo “Bazooka” Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño y campeón mundial en tres divisiones, falleció a los 69 años. (Foto: Especial GH)

El excampeón mundial puertorriqueño falleció tras permanecer hospitalizado. Te contamos qué se sabe de su muerte y su histórica rivalidad con boxeadores mexicanos.

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Wilfredo “Bazooka” Gómez, uno de los peleadores más importantes en la historia de Puerto Rico, quien falleció la noche del sábado 10 de octubre, a los 69 años de edad, después de enfrentar diversos problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su hijo, Wilfredo Gómez Jr., a través de la cadena Telemundo de Puerto Rico. El histórico pugilista, que conquistó tres campeonatos mundiales en diferentes divisiones, dejó una huella especialmente profunda en México, donde fue conocido como el “verdugo de mexicanos”, aunque también sufrió una de las derrotas más recordadas de su carrera frente a Salvador Sánchez.

¿De qué murió Wilfredo “Bazooka” Gómez?

El exboxeador puertorriqueño falleció alrededor de las 9:00 de la noche del sábado 10 de octubre, luego de permanecer hospitalizado durante aproximadamente dos semanas debido a complicaciones respiratorias.

Durante los últimos años, Gómez enfrentó diversos problemas de salud, incluidos padecimientos neurológicos y daños cerebrales que medios puertorriqueños han relacionado con su extensa trayectoria sobre el cuadrilátero.

El miércoles 7 de octubre, su hijo había solicitado oraciones por la recuperación del legendario campeón mediante un mensaje publicado en redes sociales, lo que provocó preocupación entre los aficionados al boxeo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente una causa médica definitiva de su fallecimiento. La familia anunció que proporcionaría más detalles sobre su muerte y los servicios funerarios.

¿Quién era Wilfredo “Bazooka” Gómez?

Wilfredo Gómez Rivera nació el 29 de octubre de 1956 en San Juan, Puerto Rico, y creció en el sector de Las Monjas, razón por la que también recibió el apodo de “El Niño de Las Monjas”.

Desde temprana edad mostró condiciones extraordinarias para el boxeo. Representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y, dos años después, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de La Habana 1974.

Su transición al profesionalismo estuvo marcada por una impresionante capacidad para terminar las peleas antes del límite. Aunque empató en su debut, posteriormente acumuló una racha de 32 victorias consecutivas, todas por nocaut, antes de sufrir su primera derrota.

Su extraordinaria pegada le valió el sobrenombre de “Bazooka”, que terminó convirtiéndose en uno de los apodos más reconocidos del boxeo internacional.

¿Cómo fue la histórica pelea entre Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez?

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Wilfredo Gómez ocurrió el 21 de agosto de 1981, cuando enfrentó al mexicano Salvador Sánchez en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

El combate fue anunciado como “La Batalla de los Pequeños Gigantes”, debido a que reunió a dos de los mejores boxeadores de su época.

Gómez llegó invicto, con 32 victorias y un empate, además de una impresionante racha de 32 nocauts consecutivos. Por su parte, Sánchez defendía el campeonato mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aunque el puertorriqueño llegaba como favorito en las apuestas, el mexicano demostró su calidad desde el primer asalto, cuando consiguió enviarlo a la lona.

Durante los siguientes episodios, Sánchez castigó repetidamente el rostro de Gómez, quien continuó respondiendo con valentía pese a las lesiones y la inflamación alrededor de sus ojos.

Finalmente, en el octavo asalto, el réferi Carlos Padilla detuvo el combate y decretó la victoria del mexicano por nocaut técnico.

Aquella derrota terminó con el invicto profesional de Gómez y se convirtió en uno de los triunfos más emblemáticos de Salvador Sánchez, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 12 de agosto de 1982, a los 23 años.

La muerte prematura del campeón mexicano impidió que ambos volvieran a enfrentarse, por lo que la esperada revancha nunca llegó a celebrarse.

¿Por qué Wilfredo Gómez era conocido como el “verdugo de mexicanos”?

Antes y después de su derrota contra Salvador Sánchez, Wilfredo Gómez se convirtió en uno de los rivales más temidos por los boxeadores mexicanos.

Durante su trayectoria profesional disputó 11 combates contra peleadores de México, con un balance de 10 victorias, todas por nocaut, y una derrota.

Entre sus triunfos más importantes sobresalen los siguientes:

Carlos Zárate (1978): Gómez derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto al mexicano, quien llegaba invicto y era considerado uno de los golpeadores más peligrosos de su generación.

Gómez derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto al mexicano, quien llegaba invicto y era considerado uno de los golpeadores más peligrosos de su generación. Juan Meza (1982): El puertorriqueño se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto.

El puertorriqueño se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto. Lupe Pintor (1982): En una de las peleas más recordadas de su carrera, Gómez derrotó al mexicano por nocaut técnico en el decimocuarto asalto, conservando su campeonato mundial supergallo.

En una de las peleas más recordadas de su carrera, Gómez derrotó al mexicano por nocaut técnico en el decimocuarto asalto, conservando su campeonato mundial supergallo. Juan Antonio López: El boxeador mexicano fue derrotado en dos ocasiones por Gómez, ambas antes del límite.

Su dominio sobre varios de los mejores representantes del pugilismo mexicano alimentó la histórica rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico, una de las más importantes del boxeo mundial.

Precisamente por eso, la victoria de Salvador Sánchez adquirió una dimensión especial: fue el único mexicano capaz de derrotar al temible “Bazooka”.

¿Cuántos campeonatos mundiales ganó Wilfredo Gómez?

El histórico peleador conquistó tres campeonatos mundiales en diferentes categorías, convirtiéndose en una de las máximas figuras del pugilismo puertorriqueño.

Sus tres títulos mundiales fueron:

Año División Organismo Rival al que derrotó 1977 Supergallo CMB Dong Kyun Yum 1984 Pluma CMB Juan Laporte 1985 Superpluma AMB Rocky Lockridge

Su primer campeonato llegó el 21 de mayo de 1977, cuando derrotó al surcoreano Dong Kyun Yum por nocaut en el duodécimo asalto, durante una función celebrada en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Sin embargo, el dato más impresionante de su trayectoria fue el dominio que ejerció en la categoría supergallo, donde consiguió 17 defensas exitosas de su campeonato mundial, todas por nocaut.

Esta marca constituye uno de los récords más extraordinarios en la historia del boxeo profesional.

¿Cuál fue el récord de Wilfredo Gómez como boxeador profesional?

El legendario puertorriqueño terminó su carrera con 44 victorias, 3 derrotas y 1 empate, destacando que 42 de sus triunfos fueron por nocaut.

Su registro profesional quedó de la siguiente manera:

Peleas totales: 48.

48. Victorias: 44.

44. Victorias por nocaut: 42.

42. Derrotas: 3.

3. Empates: 1.

1. Campeonatos mundiales: 3, en diferentes divisiones.

3, en diferentes divisiones. Defensas del campeonato supergallo: 17, todas por nocaut.

Su último combate profesional ocurrió en julio de 1989, cuando derrotó a Mario Salazar por nocaut en el segundo asalto.

En reconocimiento a sus logros, fue incorporado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1995, consolidando su lugar entre los mejores peleadores de todos los tiempos.

¿Contra quiénes perdió Wilfredo “Bazooka” Gómez?

A pesar de su poder de nocaut y de haber disputado 48 combates profesionales, solamente tres boxeadores lograron derrotar a Wilfredo Gómez.

Año Boxeador País Resultado 1981 Salvador Sánchez México Nocaut técnico, 8.º asalto 1984 Azumah Nelson Ghana Nocaut, 11.º asalto 1986 Alfredo Layne Panamá Nocaut técnico, 9.º asalto

Su primera derrota llegó cuando intentó arrebatarle el cinturón pluma a Salvador Sánchez. Posteriormente, perdió su campeonato mundial pluma frente al ghanés Azumah Nelson y el título superpluma ante el panameño Alfredo Layne.

¿Cómo reaccionó el mundo del boxeo a la muerte de Wilfredo Gómez?

La muerte de Wilfredo “Bazooka” Gómez provocó reacciones de pesar entre dirigentes y representantes del boxeo internacional.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, expresó sus condolencias a los familiares del excampeón y a la afición puertorriqueña, destacando su legado como uno de los grandes peleadores en la historia del deporte.

También Paco Valcárcel, expresidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), lamentó públicamente el fallecimiento del histórico pugilista, a quien recordó con profundo afecto.

La partida de Gómez representa la pérdida de uno de los grandes protagonistas de la época dorada del boxeo de Puerto Rico, pero también de una figura que ayudó a construir algunos de los capítulos más memorables de la rivalidad entre peleadores puertorriqueños y mexicanos.

Su nombre permanecerá ligado a las grandes batallas contra Carlos Zárate, Lupe Pintor y Salvador Sánchez, así como a una marca de 17 defensas mundialistas ganadas por nocaut que convirtió al “Bazooka” en una leyenda del cuadrilátero.