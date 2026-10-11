¿Cuándo inician las Series de Campeonato de MLB 2026 y qué equipos las juegan?

La postemporada de las Grandes Ligas (MLB) 2026 entra en su recta final este domingo 11 de octubre, cuando comenzarán las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional, con cuatro equipos que buscarán conseguir los dos boletos disponibles para disputar la Serie Mundial. (Foto: Especial GH)

Las Series de Campeonato de MLB comienzan este domingo 11 de octubre, con cuatro equipos en busca de la Serie Mundial. Te decimos quiénes juegan, los horarios en México y el calendario completo.

La postemporada de las Grandes Ligas (MLB) 2026 entra en su recta final este domingo 11 de octubre, cuando comenzarán las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional, con cuatro equipos que buscarán conseguir los dos boletos disponibles para disputar la Serie Mundial.

Los Dodgers de Los Ángeles, Cerveceros de Milwaukee, Rays de Tampa Bay y Guardianes de Cleveland son los cuatro equipos que siguen con vida después de superar las Series Divisionales.

El último boleto quedó definido la noche del sábado 10 de octubre, cuando Cleveland venció 2-0 a los Medias Blancas de Chicago, con un jonrón de dos carreras de José Ramírez, para completar una remontada histórica y quedarse con la eliminatoria por 3-2.

Con los enfrentamientos confirmados, la MLB también dio a conocer las fechas y horarios de las dos series que definirán a los participantes de la Serie Mundial 2026.

Panorama de la Postemporada MLB.

¿Cuándo empiezan las Series de Campeonato de MLB 2026?

Las Series de Campeonato de MLB 2026 comenzarán el domingo 11 de octubre, con el primer enfrentamiento de la Liga Nacional entre Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee.

La Liga Americana iniciará su eliminatoria un día después, el lunes 12 de octubre, con el encuentro entre Guardianes de Cleveland y Rays de Tampa Bay.

Estas son las fechas:

Liga Nacional: Domingo 11 de octubre de 2026.

Domingo 11 de octubre de 2026. Liga Americana: Lunes 12 de octubre de 2026.

Ambas eliminatorias se disputarán al mejor de siete partidos y podrían extenderse hasta el 19 y 20 de octubre, respectivamente.

¿Qué equipos jugarán las Series de Campeonato de MLB 2026?

Los cuatro equipos clasificados quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Liga Serie de Campeonato Liga Americana Guardianes de Cleveland vs. Rays de Tampa Bay Liga Nacional Dodgers de Los Ángeles vs. Cerveceros de Milwaukee

Los Cerveceros consiguieron su boleto tras eliminar 3-1 a los Padres de San Diego, mientras que los Dodgers dejaron fuera a los Bravos de Atlanta por idéntico resultado.

En la Liga Americana, los Rays avanzaron después de barrer 3-0 a los Yankees de Nueva York.

Por su parte, los Guardianes protagonizaron la única Serie Divisional que necesitó un quinto partido para definir al ganador.

¿Cómo clasificaron los Guardianes de Cleveland a la Serie de Campeonato?

Los Guardianes de Cleveland consiguieron el último boleto disponible después de una remontada frente a los Medias Blancas de Chicago, que habían tomado ventaja de 2-0 en la Serie Divisional.

Cleveland reaccionó con tres victorias consecutivas y terminó imponiéndose por 3-2, sellando su clasificación el sábado 10 de octubre en el Progressive Field.

En el quinto encuentro, José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada, mientras que el abridor Gavin Williams ponchó a 12 bateadores en cinco entradas y dos tercios.

Los Guardianes terminaron ganando 2-0 para convertirse en el undécimo equipo en la historia de MLB que logra remontar una desventaja de 0-2 en una serie de postemporada pactada a cinco encuentros.

Ahora, Cleveland tendrá que enfrentar a los Rays de Tampa Bay, el equipo con el mejor registro de la Liga Americana durante la temporada regular.

Calendario de Dodgers vs. Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre, con los Cerveceros de Milwaukee como locales ante los Dodgers de Los Ángeles.

Este es el calendario oficial, con horarios del centro de México:

Juego Fecha Hora (CDMX) Juego 1 Domingo 11 de octubre 6:00 PM Juego 2 Lunes 12 de octubre 3:00 PM Juego 3 Miércoles 14 de octubre 6:00 PM Juego 4 Jueves 15 de octubre 7:00 PM Juego 5* Viernes 16 de octubre 7:00 PM Juego 6* Domingo 18 de octubre 6:00 PM Juego 7* Lunes 19 de octubre 6:00 PM

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Los primeros dos encuentros se celebrarán en Milwaukee, mientras que los siguientes tres están programados en Los Ángeles. En caso de necesitarse un sexto y séptimo partido, la eliminatoria regresará a Milwaukee.

Este enfrentamiento representa una revancha de la Serie de Campeonato de 2025, cuando los Dodgers eliminaron a los Cerveceros para avanzar a la Serie Mundial.

Calendario de Guardians vs. Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

La Serie de Campeonato de la Liga Americana comenzará el lunes 12 de octubre, con los Rays de Tampa Bay como locales frente a los Guardianes de Cleveland.

Los horarios oficiales para el centro de México son los siguientes:

Juego Fecha Hora (CDMX) Juego 1 Lunes 12 de octubre 6:00 PM Juego 2 Martes 13 de octubre 6:00 PM Juego 3 Jueves 15 de octubre 4:00 PM Juego 4 Viernes 16 de octubre 4:00 PM Juego 5* Sábado 17 de octubre 6:00 PM Juego 6* Lunes 19 de octubre 3:00 PM Juego 7* Martes 20 de octubre 6:00 PM

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Los Rays serán locales en los primeros dos encuentros y también en los posibles juegos 6 y 7, mientras que Cleveland recibirá los partidos 3, 4 y 5.

La MLB advirtió que algunos horarios podrían modificarse dependiendo del desarrollo de ambas eliminatorias.

¿A qué hora comienzan las Series de Campeonato de MLB 2026 en México?

Estos son los horarios del primer encuentro de cada Serie de Campeonato en las cuatro zonas horarias de México:

Zona horaria Dodgers vs. Brewers (11 oct.) Guardians vs. Rays (12 oct.) Hora del centro de México 6:00 PM 6:00 PM Hora del noroeste 5:00 PM 5:00 PM Hora del Pacífico 5:00 PM 5:00 PM Hora del sureste 7:00 PM 7:00 PM

De esta manera, los aficionados de Sonora podrán seguir los primeros encuentros de ambas series a partir de las 5:00 de la tarde.

¿Dónde ver las Series de Campeonato de MLB 2026 en vivo?

Los aficionados al beisbol en México podrán seguir las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional a través de diferentes canales de televisión de paga y plataformas de streaming.

Las transmisiones estarán distribuidas de la siguiente manera:

Liga Americana: Guardianes de Cleveland vs. Rays de Tampa Bay

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ y MLB.TV.

Liga Nacional: Dodgers de Los Ángeles vs. Cerveceros de Milwaukee

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One y MLB.TV.

De esta manera, MLB.TV será la alternativa para seguir ambas Series de Campeonato de MLB 2026 desde una misma plataforma, mientras que ESPN y Disney+ transmitirán la Liga Americana y FOX y FOX One ofrecerán los encuentros de la Liga Nacional.

¿Qué mexicanos jugarán las Series de Campeonato de MLB 2026?

Uno de los peloteros mexicanos que estará presente en las Series de Campeonato es Jonathan Aranda, primera base de los Rays de Tampa Bay.

El tijuanense tuvo una destacada actuación durante la Serie Divisional contra los Yankees de Nueva York, en la que registró un promedio de bateo de .333, con un jonrón, dos carreras impulsadas y un OPS de .968.

Aranda y el dominicano Junior Caminero fueron los dos bateadores de Tampa Bay que terminaron la eliminatoria frente a Nueva York con un promedio de al menos .300 y un OPS superior a .800.

Ahora, el mexicano buscará contribuir para que los Rays consigan el campeonato de la Liga Americana y avancen a la Serie Mundial.

¿Cómo se juegan las Series de Campeonato de MLB y cuántos partidos son?

Las Series de Campeonato de MLB se disputan bajo un formato al mejor de siete encuentros, por lo que el primer equipo en conseguir cuatro victorias se convierte en campeón de su respectiva liga y avanza a la Serie Mundial.

El calendario sigue una distribución 2-3-2, en la que el equipo con ventaja de localía disputa en su estadio los primeros dos encuentros y los últimos dos, si son necesarios.

De esta manera, una eliminatoria puede terminar en cuatro, cinco, seis o siete partidos.

¿Qué equipos tienen ventaja de localía en las Series de Campeonato?

Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay tienen la ventaja de localía en sus respectivas Series de Campeonato, debido a que terminaron como los mejores sembrados de sus ligas.

Esto significa que ambos equipos podrían disputar hasta cuatro encuentros en casa, incluyendo el séptimo partido en caso de que la serie llegue empatada con tres victorias por equipo.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial de MLB 2026?

La Serie Mundial 2026 comenzará el viernes 23 de octubre, cuando los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional se enfrenten para definir al nuevo monarca de las Grandes Ligas.

Este es el calendario oficial:

Juego Fecha Juego 1 Viernes 23 de octubre Juego 2 Sábado 24 de octubre Juego 3 Lunes 26 de octubre Juego 4 Martes 27 de octubre Juego 5* Miércoles 28 de octubre Juego 6* Viernes 30 de octubre Juego 7* Sábado 31 de octubre

Los juegos 5, 6 y 7 se realizarán únicamente si son necesarios.

El equipo con el mejor récord durante la temporada regular 2026 tendrá la ventaja de localía.

En caso de que la eliminatoria se extienda hasta el séptimo encuentro, el nuevo campeón de la MLB será coronado el sábado 31 de octubre.