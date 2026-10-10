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Sube “Yoreme” Mendoza al ring por dos títulos mundiales

El hermosillense se medirá este sábado al vigente campeón Mosca del CMB y AMB, Ricardo “Niño” Sandoval

Sube “Yoreme” Mendoza al ring por dos títulos mundiales

Ricardo Sandoval (izq.) expondrá sus títulos mundiales ante Sergio Mendoza (der.).

Luego de fallar en su oportunidad ante Thanongsak Simsri en el mes de abril, el hermosillense Sergio “Yoreme” Mendoza (27-1, 23 KO’s) podría reivindicarse esta noche cuando se enfrente a Ricardo “Niño” Sandoval (27-2, 18 KO’s) por los títulos mundiales Mosca del CMB y la AMB.

El combate tendrá como sede la Wintrust Arena de Chicago, Illinois, donde el sonorense buscará destronar a un rival que se convirtió en doble campeón mundial el año pasado, tras imponerse por decisión dividida al japonés Kenshiro Teraji (26-2, 16 KO’s).

A diferencia de su derrota en Japón, donde peleó en peso Minimosca, Mendoza se pondrá a prueba ahora en su división natural, de nuevo bajo la dirección del manejador Alfredo Caballero.

Disputará Sergio “Yoreme” Mendoza títulos Mosca del CMB y AMB

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Disputará Sergio “Yoreme” Mendoza títulos Mosca del CMB y AMB

Este último tendrá a dos de sus pupilos en esta función, ya que la aguapretense Sheyla Moreno (5-1-1, 1 KO) buscará sacarse la espina de la derrota ante Sa’Rai Brown-El cuando se enfrente a la costarricense Naomy Valle (15-1, 9 KO’s), hermana menor de la campeona mundial Yokasta Valle.

La pelea principal de la velada estará estelarizada por el estadounidense Floyd “Kid Austin” Schofield (19-0, 13 KO’s) y el canadiense Lucas “Prince” Bahdi (20-0, 15 KO’s), quienes, además de su invicto, tendrán en juego el cinturón vacante de la AMB en peso Ligero.

En México, la cartelera principal será transmitida por ESPN Knockout desde las 17:00 horas (tiempo de Sonora). La función completa podrá verse por la plataforma de paga DAZN a nivel internacional.

Sergio Mendoza cumplió ayer sobre la báscula marcando un peso de 111.4 libras, por 111.6 que dio Ricardo Sandoval.

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