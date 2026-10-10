Sube “Yoreme” Mendoza al ring por dos títulos mundiales

El hermosillense se medirá este sábado al vigente campeón Mosca del CMB y AMB, Ricardo “Niño” Sandoval

Luego de fallar en su oportunidad ante Thanongsak Simsri en el mes de abril, el hermosillense Sergio “Yoreme” Mendoza (27-1, 23 KO’s) podría reivindicarse esta noche cuando se enfrente a Ricardo “Niño” Sandoval (27-2, 18 KO’s) por los títulos mundiales Mosca del CMB y la AMB.

El combate tendrá como sede la Wintrust Arena de Chicago, Illinois, donde el sonorense buscará destronar a un rival que se convirtió en doble campeón mundial el año pasado, tras imponerse por decisión dividida al japonés Kenshiro Teraji (26-2, 16 KO’s).

A diferencia de su derrota en Japón, donde peleó en peso Minimosca, Mendoza se pondrá a prueba ahora en su división natural, de nuevo bajo la dirección del manejador Alfredo Caballero.

Este último tendrá a dos de sus pupilos en esta función, ya que la aguapretense Sheyla Moreno (5-1-1, 1 KO) buscará sacarse la espina de la derrota ante Sa’Rai Brown-El cuando se enfrente a la costarricense Naomy Valle (15-1, 9 KO’s), hermana menor de la campeona mundial Yokasta Valle.

La pelea principal de la velada estará estelarizada por el estadounidense Floyd “Kid Austin” Schofield (19-0, 13 KO’s) y el canadiense Lucas “Prince” Bahdi (20-0, 15 KO’s), quienes, además de su invicto, tendrán en juego el cinturón vacante de la AMB en peso Ligero.

En México, la cartelera principal será transmitida por ESPN Knockout desde las 17:00 horas (tiempo de Sonora). La función completa podrá verse por la plataforma de paga DAZN a nivel internacional.

Sergio Mendoza cumplió ayer sobre la báscula marcando un peso de 111.4 libras, por 111.6 que dio Ricardo Sandoval.