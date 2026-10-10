Sergio “Yoreme” Mendoza vs Ricardo Sandoval: A qué hora es la pelea y dónde verla EN VIVO por el campeonato mundial

El boxeador sonorense Sergio Alfonso “Yoreme” Mendoza tendrá este sábado 10 de octubre una nueva oportunidad de convertirse en campeón mundial, cuando enfrente al mexicoamericano Ricardo “El Niño” Sandoval en la Wintrust Arena de Chicago, Illinois, con dos títulos de peso mosca en disputa. (Foto: @bxtrs)

El boxeador hermosillense Sergio “Yoreme” Mendoza buscará conquistar dos campeonatos mundiales este sábado 10 de octubre en Chicago. Te decimos a qué hora subirá al ring, dónde ver la transmisión en vivo y quién será su rival.

El boxeador sonorense Sergio Alfonso “Yoreme” Mendoza tendrá este sábado 10 de octubre una nueva oportunidad de convertirse en campeón mundial, cuando enfrente al mexicoamericano Ricardo “El Niño” Sandoval en la Wintrust Arena de Chicago, Illinois, con dos títulos de peso mosca en disputa.

El pugilista de Hermosillo, Sonora, buscará dejar atrás la derrota que sufrió hace seis meses en Japón, donde perdió su invicto en su primera oportunidad mundialista. Ahora tendrá enfrente a un campeón que defenderá por primera vez sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El enfrentamiento será la pelea coestelar de una función organizada por Golden Boy Promotions y Most Valuable Promotions, que contará con transmisión internacional a través de DAZN.

¿Cuándo y a qué hora pelea Sergio “Yoreme” Mendoza contra Ricardo Sandoval?

La pelea entre Sergio Mendoza y Ricardo Sandoval está programada para este sábado 10 de octubre. La función principal comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, aunque el combate del sonorense se realizará más adelante.

Estos son los horarios de inicio de la cartelera:

Hora del noroeste: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora de Sonora: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del centro de México: 6:00 PM.

6:00 PM. Hora del sureste: 7:00 PM.

Por su parte, se estima que el “Yoreme” Mendoza suba al ring alrededor de las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Los horarios aproximados de su combate son:

Hora del noroeste: 7:00 PM.

7:00 PM. Hora de Sonora: 7:00 PM.

7:00 PM. Hora del centro de México: 8:00 PM.

8:00 PM. Hora del sureste: 9:00 PM.

Importante: El horario del enfrentamiento es estimado y puede adelantarse o retrasarse dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Sergio “Yoreme” Mendoza vs Ricardo Sandoval?

La pelea por el campeonato mundial de peso mosca podrá seguirse en México mediante la plataforma de streaming DAZN, de acuerdo con la información oficial del CMB y las empresas promotoras.

Estas son las opciones de transmisión anunciadas:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: Sin canal confirmado oficialmente para México.

Sin canal confirmado oficialmente para México. Streaming: DAZN.

La función principal estará disponible para los suscriptores de DAZN, que podrán seguir tanto la pelea del hermosillense como el combate estelar entre Floyd Schofield y Lucas Bahdi.

¿Dónde será la pelea de Sergio “Yoreme” Mendoza contra Ricardo Sandoval?

El enfrentamiento se celebrará en la Wintrust Arena, recinto ubicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde se disputarán varios combates internacionales.

La pelea del mexicano será la coestelar de la velada, por lo que se realizará antes del enfrentamiento entre el estadounidense Floyd Schofield y el canadiense Lucas Bahdi, quienes disputarán el campeonato mundial vacante de peso ligero de la AMB.

¿Qué títulos mundiales estarán en juego en la pelea de Sergio “Yoreme” Mendoza?

El sonorense tendrá la oportunidad de conquistar dos campeonatos mundiales en una sola noche, ya que Ricardo Sandoval expondrá sus cinturones de peso mosca (112 libras).

Los títulos que estarán en disputa son:

Campeonato mundial de peso mosca del CMB.

Campeonato mundial de peso mosca de la AMB.

La pelea está pactada a 12 rounds y representará la primera defensa de ambos títulos por parte de Sandoval.

Los dos boxeadores superaron el pesaje oficial realizado este viernes 9 de octubre en Chicago:

Sergio “Yoreme” Mendoza: 111.4 libras.

111.4 libras. Ricardo “El Niño” Sandoval: 111.6 libras.

De esta manera, ambos cumplieron con el límite establecido para la división mosca y quedaron habilitados para disputar los campeonatos mundiales.

¿Quién es Ricardo “El Niño” Sandoval, el rival de Sergio “Yoreme” Mendoza?

Ricardo “El Niño” Sandoval es un boxeador mexicoamericano de 27 años, originario de Rialto, California, que llegará al enfrentamiento como campeón mundial unificado de peso mosca.

Su récord profesional es de:

Victorias: 27

27 Derrotas: 2

2 Nocauts: 18

Sandoval conquistó los campeonatos mundiales el 30 de julio de 2025, cuando derrotó al japonés Kenshiro Teraji en Japón, resultado que lo colocó entre las principales figuras de las 112 libras.

Anteriormente, en 2024, obtuvo el campeonato Plata de peso mosca del CMB después de noquear en el décimo asalto a Ángel Acosta.

El mexicoamericano intentará realizar su primera defensa exitosa frente a un rival que cuenta con un elevado porcentaje de victorias por nocaut.

¿Cuál es el récord de Sergio “Yoreme” Mendoza y cuántos nocauts tiene?

El hermosillense Sergio “Yoreme” Mendoza, de 26 años, llegará a la pelea con un récord profesional de:

Victorias: 27

27 Derrotas: 1

1 Nocauts: 23

23 Empates: 0

Durante su trayectoria conquistó los campeonatos regionales FECARBOX de peso mosca del CMB en 2021 y 2022, después de imponerse por nocaut en el sexto asalto a Arturo Segundo y Francisco Gómez, respectivamente.

Sin embargo, su trayectoria sufrió un duro revés el 13 de abril de 2026, cuando viajó a Tokio, Japón, para disputar el campeonato mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al tailandés Thanongsak Simsri.

En aquella ocasión, Mendoza llegaba invicto con 27 victorias, pero terminó perdiendo por nocaut en el segundo round, después de ser derribado por el campeón.

Apenas seis meses después de aquella derrota, el sonorense tendrá una segunda oportunidad de coronarse, aunque ahora en una categoría superior y con dos cinturones en juego.

¿Por qué Sergio “Yoreme” Mendoza recibió una oportunidad de pelear por el campeonato mundial?

La oportunidad para el boxeador hermosillense surgió después de una modificación inesperada en la cartelera.

Originalmente, Ricardo Sandoval tenía programado enfrentar al puertorriqueño Óscar “El Pupilo” Collazo, quien pretendía subir de división para disputar los campeonatos mundiales de peso mosca.

Sin embargo, Collazo sufrió una lesión en las costillas durante su preparación, situación que lo obligó a retirarse de la función.

Ante esta baja, las empresas promotoras anunciaron que Sergio Mendoza ocuparía su lugar como retador al campeonato mundial.

El sonorense reconoció la importancia de esta oportunidad y expresó su determinación de aprovecharla.

“Quiero agradecer a las personas que hicieron posible esta pelea. Voy a dejar mi alma en el ring para convertirme en campeón mundial”, declaró Mendoza, según el comunicado difundido por las empresas promotoras.

¿Qué otras peleas habrá en la cartelera de Sergio “Yoreme” Mendoza vs Ricardo Sandoval?

La velada del sábado 10 de octubre incluirá otros enfrentamientos profesionales, con la pelea por el campeonato ligero de la AMB como atractivo principal.

La cartelera anunciada contempla los siguientes combates:

Floyd Schofield vs Lucas Bahdi: Campeonato mundial vacante de peso ligero de la AMB. Ricardo Sandoval vs Sergio “Yoreme” Mendoza: Campeonatos mundiales de peso mosca del CMB y la AMB. Jahmal Harvey vs Pedro Castañeda: Peso ligero. Jan Paul Rivera vs Abraham Perfecto: Peso superpluma. Joshua Edwards vs Craig Lewis: Peso completo. Tristan Kalkreuth vs Ivan Rosado: Peso crucero. Grant Flores vs Mikey Dahlman: Peso mediano. Naomy Valle vs Sheyla Moreno: Peso mosca femenil.

La función representará una nueva oportunidad para que Sergio “Yoreme” Mendoza consiga el resultado más importante de su trayectoria profesional y regrese a Hermosillo con los campeonatos mundiales del CMB y la AMB.