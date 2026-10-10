¿Se suspende el Atlas vs Chivas por el huracán Simón? Esto anunció Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades no esenciales en varios municipios en Jalisco; ¿qué pasará con el Clásico Tapatío? (Foto: presidenta.gob.mx)

Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades en municipios de Jalisco por el huracán Simón, categoría 4. Te decimos si la medida afecta al Atlas vs Chivas de este sábado 10 de octubre y qué se sabe sobre el Clásico Tapatío.

El Atlas vs Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, está programado para este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, pero la llegada del huracán Simón, categoría 4, ha generado dudas sobre la realización del Clásico Tapatío, especialmente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la suspensión de actividades no esenciales en varios municipios del occidente de México.

La mandataria informó que las restricciones comenzarían a las 16:00 horas de este sábado, debido al riesgo que representa el fenómeno meteorológico para la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Sin embargo, la medida no comprende a todos los municipios de esos estados, por lo que surge una pregunta entre los aficionados: ¿se jugará el Atlas vs Chivas o será suspendido por el huracán Simón?

¿Se suspende el Atlas vs Chivas por el huracán Simón?

Hasta la tarde de este sábado 10 de octubre, no se ha confirmado oficialmente la suspensión del partido entre Atlas y Chivas debido a las condiciones meteorológicas.

El encuentro continúa programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco, de acuerdo con los calendarios oficiales de ambos clubes.

Una de las razones por las que el partido no se ve directamente afectado por el anuncio presidencial es que Guadalajara no aparece entre los municipios donde se ordenó la suspensión de actividades no esenciales.

No obstante, esto no significa que se descarte una modificación de última hora. Las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara podrían provocar que las autoridades deportivas y de Protección Civil evalúen la seguridad del encuentro.

¿Qué anunció Claudia Sheinbaum sobre el huracán Simón en Jalisco?

La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus redes sociales este sábado 10 de octubre para informar sobre las medidas preventivas adoptadas ante la llegada del huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

En su publicación, señaló:

“Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4”.

La mandataria también informó que, de acuerdo con la trayectoria prevista, el ciclón podría tocar tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

Asimismo, exhortó a la población a permanecer en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4.



De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de… pic.twitter.com/fwQTVhdmwE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

¿Guadalajara está entre los municipios donde se suspendieron actividades?

No. Guadalajara no está incluida en la lista de municipios donde las autoridades anunciaron la suspensión preventiva de actividades no esenciales por el huracán Simón.

La medida contempla 24 municipios distribuidos entre Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

En el caso de Jalisco, las localidades señaladas son:

Puerto Vallarta

Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Esto significa que la suspensión de actividades anunciada por el Gobierno de México no implica automáticamente la cancelación del Clásico Tapatío, pues el Estadio Jalisco se encuentra en Guadalajara.

Sin embargo, las autoridades podrían adoptar otras medidas si las condiciones climáticas representan un riesgo para los asistentes.

¿Qué pasaría con el Atlas vs Chivas si empeora el clima?

Aunque el Estadio Jalisco no se encuentra en la zona donde se espera el impacto directo del huracán Simón, las bandas nubosas del fenómeno podrían generar precipitaciones en Guadalajara durante la tarde y noche del sábado.

De presentarse condiciones meteorológicas adversas, existen diferentes escenarios para el Atlas vs Chivas:

Retraso del partido: El inicio podría aplazarse si existen condiciones que impidan jugar de manera segura.

El inicio podría aplazarse si existen condiciones que impidan jugar de manera segura. Suspensión temporal: Si durante el encuentro se presentan tormentas eléctricas u otros riesgos, las autoridades podrían ordenar una interrupción.

Si durante el encuentro se presentan tormentas eléctricas u otros riesgos, las autoridades podrían ordenar una interrupción. Reprogramación: Si las condiciones no permiten disputar el compromiso, la Liga MX podría anunciar una nueva fecha.

Otro aspecto que genera preocupación es el estado de la cancha del Estadio Jalisco, que recientemente fue sometida a trabajos de recuperación después de los conciertos realizados en el inmueble.

Las lluvias podrían complicar las condiciones del terreno de juego, aunque la presencia de precipitaciones no obliga por sí sola a suspender un partido.

Cualquier modificación deberá ser confirmada por la Liga MX y las autoridades correspondientes.

¿Ya se había suspendido un Atlas vs Chivas por un huracán?

Existe un antecedente que involucra directamente al Clásico Tapatío.

En octubre de 2015, el encuentro entre Atlas y Chivas fue suspendido de manera preventiva debido a la amenaza del huracán Patricia, uno de los ciclones más intensos registrados en el Pacífico.

El partido estaba previsto para el 24 de octubre, pero las autoridades determinaron que no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad de los asistentes ante el posible impacto del fenómeno meteorológico.

Finalmente, el encuentro se disputó el 11 de noviembre de 2015, cuando Chivas consiguió una victoria de 1-0 con gol de Marco Fabián.

Once años después, el huracán Simón vuelve a colocar las condiciones climáticas en el centro de la atención antes de un Clásico Tapatío.

¿A qué hora se juega el Atlas vs Chivas este sábado 10 de octubre?

Mientras no se anuncie alguna modificación oficial, el Atlas vs Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2026 conserva su horario a las 7 PM, hora local.

Por ahora, el Clásico Tapatío mantiene su programación original, aunque la evolución del huracán Simón y las condiciones de seguridad en Guadalajara serán factores importantes durante las horas previas al encuentro.