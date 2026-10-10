Isaac del Toro terminó lejos del podio en el Giro de Lombardía 2026: Paul Seixas hizo historia y destronó a Pogačar

El mexicano Isaac del Toro no pudo mantenerse entre los favoritos del Giro de Lombardía 2026 y terminó en el puesto 28. Te contamos qué ocurrió durante la carrera, quién ganó y cómo quedó el podio.

El ciclista mexicano Isaac del Toro no consiguió el resultado que esperaba en el Giro de Lombardía 2026, disputado este sábado 10 de octubre en Italia. El corredor del UAE Team Emirates-XRG terminó en la posición 28, lejos de los primeros lugares de la edición 120 de la clásica, que tuvo como protagonista al francés Paul Seixas, quien hizo historia al convertirse en el ganador más joven de la competencia.

El bajacaliforniano, que había llegado como uno de los principales candidatos a conquistar el último Monumento de la temporada, cruzó la meta a 4 minutos y 59 segundos del vencedor, después de perder contacto con los favoritos en los ascensos decisivos de un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como.

¿En qué posición terminó Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

Isaac del Toro finalizó en el lugar 28, un resultado inferior al obtenido en su primera participación en esta competencia, cuando terminó quinto en 2025, solamente por detrás de cuatro corredores, incluido su compañero Tadej Pogačar, quien conquistó aquella edición.

El mexicano de 22 años había generado expectativas por sus actuaciones durante la temporada, entre ellas su victoria en el Gran Premio de Montreal, además del quinto puesto conseguido en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026.

Sin embargo, en esta ocasión no pudo sostener el ritmo de los principales aspirantes a la victoria y terminó fuera de los 20 primeros de la clasificación.

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Isaac del Toro 🇲🇽 no tuvo su mejor día y terminó en la posición 28 de Il Lombardia 🇮🇹 🍃 a +4:59 del campeón Paul Seixas 🇫🇷



Posiblemente fue la última carrera de Isaac en el año, así que hay que estar atentos sobre el anuncio de su calendario para 2027 pic.twitter.com/EV2TmrorWe — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) October 10, 2026

¿Qué le pasó a Isaac del Toro durante la carrera?

Durante buena parte del recorrido, Del Toro se mantuvo en el grupo principal mientras su equipo, el UAE Team Emirates-XRG, trabajaba para controlar la escapada y reducir la ventaja de los corredores que marchaban al frente.

La carrera cambió cuando el francés Paul Seixas lanzó una ofensiva en la subida a Civiglio, aproximadamente a 19 kilómetros de la meta.

El mexicano no consiguió responder al cambio de ritmo y comenzó a perder terreno respecto a los aspirantes al podio. Mientras Enric Mas, Giulio Ciccone y Tom Pidcock intentaban perseguir al francés, Del Toro quedó cada vez más rezagado.

En los últimos kilómetros, el corredor mexicano ya se encontraba sin posibilidades de disputar las primeras posiciones. Finalmente, completó el recorrido con una diferencia cercana a cinco minutos respecto al campeón.

Su compañero Brandon McNulty, quien llegó a Lombardía con el jersey de campeón mundial, obtuvo un mejor resultado al finalizar en la quinta posición, convirtiéndose en el ciclista mejor clasificado del UAE Team Emirates-XRG.

¿Quién ganó el Giro de Lombardía 2026 y cómo quedó el podio?

El francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM Team, consiguió la victoria con un tiempo de 5 horas, 49 minutos y 28 segundos, después de escaparse en solitario durante el tramo decisivo.

El español Enric Mas, del Movistar Team, terminó segundo, a 48 segundos, mientras que el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, completó el podio a 1 minuto y 5 segundos.

Así quedaron los primeros cinco lugares del Giro de Lombardía 2026:

Posición Ciclista Resultado 1 Paul Seixas (Francia) 5:49:28 2 Enric Mas (España) +48 segundos 3 Giulio Ciccone (Italia) +1:05 4 Remco Evenepoel (Bélgica) +1:20 5 Brandon McNulty (Estados Unidos) Quinto lugar

Por su parte, Isaac del Toro terminó en el puesto 28, a 4:59 del ganador.

Paul Seixas hace historia y pone fin al reinado de Pogačar

Con apenas 20 años y 16 días, Paul Seixas se convirtió en el ciclista más joven de la historia en ganar el Giro de Lombardía, además de conseguir su primer triunfo en uno de los cinco Monumentos del ciclismo profesional.

El francés también terminó con una racha de cinco victorias consecutivas de Tadej Pogačar, quien había dominado esta clásica de 2021 a 2025.

Aunque el esloveno no participó en esta edición debido a las lesiones sufridas durante una caída en la Vuelta a España, su ausencia abrió la oportunidad para que un nuevo corredor conquistara la llamada Clásica de las Hojas Muertas.

Seixas también se convirtió en el primer francés en ganar un Monumento desde Julian Alaphilippe en 2019, y el primero de su país en imponerse en Lombardía desde Thibaut Pinot en 2018.

¿Isaac del Toro compitió con molestias en una rodilla?

Antes de disputar el Giro de Lombardía, Isaac del Toro había reconocido que sufría molestias en una rodilla, además de dificultades relacionadas con el cambio de horario tras sus compromisos internacionales.

El mexicano había mencionado estas complicaciones antes de participar en el Gran Piemonte, competencia disputada el jueves 8 de octubre, en la que terminó en la posición 82.

A pesar de estas circunstancias, Del Toro decidió afrontar Lombardía como uno de los representantes principales del UAE Team Emirates-XRG, que buscaba prolongar su dominio en la clásica italiana pese a la ausencia de Pogačar.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación de que las molestias físicas hayan sido la causa directa de su resultado en Lombardía.

La competencia dejó así un contraste para el ciclismo mexicano: mientras Isaac del Toro no pudo repetir su actuación de 2025, Paul Seixas confirmó su condición de una de las figuras emergentes del pelotón internacional con una victoria histórica.