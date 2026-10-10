¡Histórico! Sergio ‘Yoreme’ Mendoza es el primer hermosillense campeón mundial absoluto tras noquear a Sandoval

Sergio “Yoreme” Mendoza rompe en llanto mientras celebra la conquista de los títulos mundiales de peso mosca del CMB y la AMB, tras noquear a Ricardo Sandoval en Chicago y convertirse en el primer boxeador hermosillense campeón mundial absoluto de la rama varonil. (Foto: Captura de pantalla)

Sergio “Yoreme” Mendoza se convirtió en el primer boxeador hermosillense de la rama varonil en conquistar un campeonato mundial absoluto, luego de noquear a Ricardo Sandoval en Chicago y arrebatarle los títulos de peso mosca del CMB y la AMB.

El boxeo de Hermosillo, Sonora, escribió una página histórica este sábado 10 de octubre. Sergio Alfonso “Yoreme” Mendoza se convirtió en el primer boxeador varón hermosillense en conquistar un campeonato mundial absoluto, después de derrotar por nocaut técnico en el quinto round al estadounidense Ricardo “El Niño” Sandoval, en la Wintrust Arena de Chicago, Illinois.

El pugilista de 26 años no solamente consiguió su primer campeonato mundial, sino que lo hizo por partida doble, al arrebatarle a Sandoval los cinturones de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Mendoza protagonizó una de las grandes sorpresas del boxeo internacional al derribar tres veces al entonces campeón, quien llegaba como favorito para conservar sus títulos.

Con este resultado, el sonorense alcanzó una hazaña que ningún boxeador varón de Hermosillo había conseguido: coronarse campeón mundial absoluto, un logro todavía más significativo después de haber sufrido su primera derrota profesional apenas seis meses atrás.

¿Cómo fue el nocaut de Yoreme Mendoza sobre Ricardo Sandoval?

Aunque Ricardo Sandoval llegaba al enfrentamiento como campeón mundial unificado, Mendoza sorprendió por su agresividad y la contundencia de sus golpes desde los primeros minutos.

En el segundo round, el hermosillense mandó dos veces a la lona al estadounidense, dejando claro que tenía el poder suficiente para terminar con su reinado.

Sandoval consiguió recuperarse y buscó responder durante los siguientes episodios. Incluso mostró una mejoría en el cuarto asalto, cuando logró conectar algunos golpes y encontrar mayor comodidad sobre el cuadrilátero.

Sin embargo, Mendoza recuperó el control en el quinto round, cuando volvió a conectar una poderosa combinación que provocó la tercera caída de su rival.

Aunque Sandoval consiguió levantarse, el sonorense continuó castigándolo hasta que el réferi intervino para detener las acciones y decretar el nocaut técnico.

De esta manera, el “Yoreme” consumó la victoria más importante de su carrera y se convirtió en el nuevo monarca mundial unificado de peso mosca.

Yoreme Mendoza hace historia como el primer campeón mundial absoluto de Hermosillo

La coronación de Sergio Mendoza representa un acontecimiento sin precedentes para el boxeo profesional varonil de Hermosillo, una ciudad que ha producido destacados peleadores, pero que hasta ahora no había conseguido celebrar un campeonato mundial absoluto en esta rama.

Uno de los antecedentes más importantes pertenece a David “Tornado” Sánchez, quien en 2014 conquistó el campeonato mundial interino de peso supermosca de la AMB.

Aunque Sánchez logró colocar el nombre de Hermosillo en el escenario internacional, su campeonato tenía carácter interino, por lo que no ostentó la condición de monarca mundial absoluto.

La diferencia es que Mendoza conquistó directamente los títulos mundiales absolutos de dos organismos, el CMB y la AMB, al derrotar al campeón que poseía ambos cinturones.

Así, el “Yoreme” no solo se convirtió en el primer hermosillense de la rama varonil en alcanzar esa distinción, sino que lo hizo como campeón unificado de dos organizaciones internacionales.

¿Cuáles son los dos títulos mundiales que ganó Yoreme Mendoza?

Con su victoria ante Ricardo Sandoval, el pugilista sonorense conquistó dos campeonatos mundiales de la categoría mosca, cuyo límite es de 112 libras (50.8 kilogramos):

Consejo Mundial de Boxeo (CMB): Campeonato mundial absoluto de peso mosca.

Campeonato mundial absoluto de peso mosca. Asociación Mundial de Boxeo (AMB): Campeonato mundial de peso mosca.

Sandoval había conquistado ambos cinturones en julio de 2025, cuando derrotó por decisión dividida al japonés Kenshiro Teraji, en una pelea celebrada en Japón.

El estadounidense buscaba realizar su primera defensa de los títulos, pero terminó encontrándose con un Mendoza que aprovechó la oportunidad para dar el golpe más importante de su trayectoria profesional.

De perder por nocaut en Japón a convertirse en doble campeón mundial

La conquista de Sergio Mendoza adquiere todavía mayor relevancia por lo sucedido apenas seis meses antes.

El 13 de abril de 2026, el hermosillense enfrentó al tailandés Thanongsak Simsri en Tokio, Japón, por el campeonato mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Mendoza llegó invicto a aquella pelea, con 27 victorias profesionales, pero sufrió una dolorosa derrota por nocaut en el segundo episodio, resultado que puso fin a su condición de invicto y frustró su primer intento de convertirse en campeón mundial absoluto.

Sin embargo, el destino le presentó una nueva oportunidad cuando Óscar Collazo, rival originalmente programado para enfrentar a Sandoval, quedó fuera del combate debido a una lesión en las costillas.

El mexicano fue elegido como sustituto para disputar los dos campeonatos de peso mosca en Chicago, esta vez bajo la preparación de su entrenador Alfredo Caballero.

Lo que parecía una oportunidad inesperada terminó convirtiéndose en la noche más importante de su trayectoria.

¿Cuál es el nuevo récord profesional de Sergio “Yoreme” Mendoza?

Después de derrotar a Ricardo Sandoval, el boxeador sonorense mejoró su récord profesional:

Peleas: 29.

29. Victorias: 28.

28. Derrotas: 1.

1. Empates: 0.

0. Triunfos por nocaut: 24.

24. Edad: 26 años.

26 años. Títulos mundiales: Campeón de peso mosca del CMB y la AMB.

Por su parte, Ricardo Sandoval quedó con una marca de 27 victorias, tres derrotas y 18 nocauts, después de perder los dos cinturones que había conquistado en Japón.

Hermosillo celebra una conquista histórica en el boxeo mundial

Con su triunfo en Chicago, Sergio “Yoreme” Mendoza aseguró un lugar especial en la historia deportiva de Hermosillo y se sumó a la tradición de grandes campeones que ha producido el estado de Sonora.

La victoria también significó una recompensa para el trabajo realizado junto a Alfredo Caballero, entrenador que ha acompañado su desarrollo profesional y lo preparó para esta segunda oportunidad mundialista.

Después de haber quedado a las puertas de la gloria en Japón, Mendoza regresó al escenario internacional para conseguir una victoria contundente sobre un campeón consolidado.

Tres caídas, un nocaut técnico y dos cinturones mundiales resumen la actuación con la que el “Yoreme” consiguió una hazaña inédita para el boxeo varonil de Hermosillo: convertirse en su primer campeón mundial absoluto.

Campeones hermosillenses