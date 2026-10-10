FC Juárez vs Xolos: A qué hora y dónde ver EN VIVO y GRATIS la Jornada 11 de la Liga MX

FC Juárez y Xolos de Tijuana se enfrentarán este sábado 10 de octubre, en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. (Foto: Especial GH)

FC Juárez y Xolos de Tijuana se enfrentan este sábado 10 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026. Te decimos a qué hora comienza el partido, dónde verlo gratis por televisión y streaming, y cómo llegan ambos equipos.

FC Juárez y Xolos de Tijuana se enfrentarán este sábado 10 de octubre, en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos recibirán al conjunto tijuanense en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde los locales buscarán salir del fondo de la clasificación, mientras que Tijuana intentará afianzarse en los puestos de Liguilla.

El encuentro marcará el regreso de ambos equipos a la actividad del campeonato mexicano después de la pausa por la Fecha FIFA. Sin embargo, uno de los principales atractivos del partido, el juvenil Gilberto Mora, podría perderse el compromiso debido a las molestias físicas que presentó durante su participación con la Selección Mexicana.

¿Cuándo y a qué hora juegan Juárez vs Xolos en la Liga MX?

El encuentro entre FC Juárez y Xolos de Tijuana está programado para este sábado 10 de octubre de 2026, a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Estos son los horarios del partido en las diferentes zonas de México:

Hora del Baja California: 4:00 PM.

4:00 PM. Hora del Pacífico: 4:00 PM.

4:00 PM. Hora del centro de México: 5:00 PM.

5:00 PM. Hora del sureste: 6:00 PM.

La transmisión televisiva comenzará a las 4:50 de la tarde, tiempo del centro de México, diez minutos antes del silbatazo inicial.

¿Dónde ver EN VIVO Juárez vs Xolos por TV y streaming?

Los aficionados podrán disfrutar el enfrentamiento entre Juárez y Tijuana mediante diferentes opciones de televisión y plataformas digitales, tanto gratuitas como de suscripción.

Estas son las señales que transmitirán el encuentro en México:

TV abierta: Azteca 7.

Azteca 7. TV de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

¿Se puede ver GRATIS el Juárez vs Xolos?

Sí, el encuentro entre FC Juárez y Xolos podrá verse completamente gratis, ya que TV Azteca confirmó su transmisión por la señal de Azteca 7, sin necesidad de contratar televisión de paga.

Además, los aficionados que no tengan acceso a un televisor podrán seguir el compromiso a través de las plataformas digitales de la televisora.

Estas son las opciones gratuitas:

Televisión: Azteca 7.

Azteca 7. Internet: Sitio web oficial de TV Azteca Deportes.

Sitio web oficial de TV Azteca Deportes. Dispositivos móviles: Aplicación TV Azteca Deportes, disponible para teléfonos y tabletas.

La transmisión por internet estará disponible en el sitio oficial de TV Azteca Deportes, donde los aficionados podrán seguir las acciones del enfrentamiento entre los dos conjuntos fronterizos.

¿Cómo llegan Juárez y Xolos a la Jornada 11 del Apertura 2026?

Los dos equipos llegan al enfrentamiento después de sufrir derrotas en sus compromisos más recientes, aunque sus situaciones en la tabla general son considerablemente distintas.

FC Juárez ocupa el último lugar del Apertura 2026, con apenas 3 puntos después de 10 partidos disputados. Los Bravos acumulan una victoria y nueve derrotas, además de registrar siete goles a favor y 25 en contra.

El equipo chihuahuense viene de perder 2-1 ante León en la Jornada 10, resultado que agravó su complicada situación en el campeonato y aumentó la necesidad de comenzar a sumar puntos.

Por su parte, Xolos de Tijuana llega ubicado en la octava posición de la clasificación con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en nueve partidos.

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu tampoco consiguió un resultado favorable en su presentación más reciente, después de caer 3-2 ante Atlas en el Estadio Caliente.

En aquel encuentro, Mourad El Ghezouani e Ignacio Rivero anotaron para los tijuanenses, pero Atlas consiguió darle la vuelta al marcador con dos anotaciones en los últimos minutos.

De esta manera, mientras Juárez busca abandonar el sótano de la clasificación, Tijuana necesita reencontrarse con la victoria para conservar su lugar entre los ocho equipos mejor posicionados del campeonato.

¿Jugará Gilberto Mora con Xolos ante Juárez?

Una de las principales dudas del enfrentamiento es la posible participación de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que presentó molestias físicas durante su reciente concentración con la Selección Mexicana.

El futbolista tuvo participación en el amistoso ante Colombia, pero posteriormente no disputó los encuentros contra Perú y Estados Unidos, antes de quedar fuera de la concentración previo al compromiso frente a Chile.

Según reportes publicados el viernes 9 de octubre, Mora ha presentado molestias en la cadera, el tobillo y la ingle, situación que le impidió entrenar con normalidad durante varios días.

El juvenil realizó trabajos diferenciados después de regresar a Tijuana y permaneció al margen de una parte importante de las actividades grupales durante la semana.

Por esta razón, la presencia de Gilberto Mora contra FC Juárez continúa en duda, y su participación dependerá de su evolución física y de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Abreu.

El entrenador de los Xolos deberá determinar si el mediocampista se encuentra en condiciones de jugar o si resulta conveniente darle más tiempo de recuperación.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Juárez y Xolos?

Los dos equipos podrían utilizar las siguientes formaciones para el enfrentamiento de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Posible alineación de FC Juárez (5-3-2):

Portero: Sebastián Jurado.

Sebastián Jurado. Defensas: Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña y Alejandro Mayorga.

Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña y Alejandro Mayorga. Mediocampistas: Leonardo Rodríguez, Monchu y Ricardinho.

Leonardo Rodríguez, Monchu y Ricardinho. Delanteros: Madson y Óscar Estupiñán.

Madson y Óscar Estupiñán. Director técnico: Gustavo Lema.

Posible alineación de Xolos de Tijuana (4-1-4-1):

Portero: José Antonio Rodríguez.

José Antonio Rodríguez. Defensas: Ramiro Árciga, Unai Bilbao, Jesús Gómez y Jesús Vega.

Ramiro Árciga, Unai Bilbao, Jesús Gómez y Jesús Vega. Mediocampistas: Iván Tona, Adonis Preciado, Aldahir Pérez, Ignacio Rivero y Francisco González.

Iván Tona, Adonis Preciado, Aldahir Pérez, Ignacio Rivero y Francisco González. Delantero: Mourad El Ghezouani.

Mourad El Ghezouani. Director técnico: Sebastián Abreu.

Estas alineaciones son tentativas y podrían sufrir modificaciones antes del comienzo del partido, especialmente por la situación física de Gilberto Mora.

¿Dónde se jugará el Juárez vs Xolos?

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los Bravos intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir su segunda victoria del torneo.

El escenario recibirá un enfrentamiento entre dos clubes fronterizos que llegan con la necesidad de sumar puntos, aunque persiguen objetivos diferentes en la clasificación.

FC Juárez buscará comenzar su recuperación después de un complicado inicio de campeonato, mientras que los Xolos de Sebastián Abreu intentarán regresar a la senda del triunfo y mantener sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.