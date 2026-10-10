Checo Pérez se vuelve viral por su reacción al ver chocar a Norris y Piastri: McLaren estalla contra sus pilotos

Sergio 'Checo' Pérez interrumpió momentáneamente su explicación, giró la cabeza y observó cómo los dos pilotos de McLaren acababan de protagonizar un accidente en plena competencia. (Foto: Capturas de pantalla)

El piloto mexicano estaba dando una entrevista en vivo cuando presenció el accidente entre los dos McLaren. Su expresión de sorpresa se hizo viral, mientras la escudería calificó de inaceptable lo ocurrido.

El Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1 dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, pero esta vez Sergio “Checo” Pérez no necesitó estar al volante para convertirse en protagonista. El mexicano se encontraba dando una entrevista en vivo cuando presenció el inesperado choque entre Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, y su reacción quedó captada por las cámaras.

El incidente ocurrió este sábado 10 de octubre, durante la última vuelta de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur, cuando ambos compañeros de equipo disputaban posiciones dentro de los primeros cinco lugares. Lo que debía ser una oportunidad para sumar puntos terminó en un accidente que provocó el abandono de Piastri y el enojo de la escudería británica.

Sin embargo, una de las imágenes más comentadas no llegó directamente desde la pista, sino desde la zona de entrevistas, donde Checo Pérez observó el accidente y dejó una expresión de incredulidad que rápidamente se volvió viral.

¿Cómo fue la reacción de Checo Pérez al choque de Norris y Piastri?

El mexicano se encontraba atendiendo una entrevista para F1 TV, después de haber abandonado la Sprint por un contacto con Lance Stroll, piloto de Aston Martin, durante la primera vuelta.

Mientras explicaba lo sucedido con su monoplaza de Cadillac, un grito procedente de la zona donde se encontraban las pantallas de televisión llamó su atención.

Checo interrumpió momentáneamente su explicación, giró la cabeza y observó cómo los dos pilotos de McLaren acababan de protagonizar un accidente en plena competencia.

El mexicano permaneció varios segundos mirando las imágenes y, cuando volvió a dirigir la mirada hacia su entrevistador, hizo una peculiar mueca de sorpresa, con los ojos abiertos y una expresión de incredulidad.

La escena no pasó inadvertida para los aficionados, quienes comenzaron a compartir el fragmento de la transmisión y a reaccionar con humor ante la expresión del piloto tapatío.

La situación resultó todavía más curiosa porque Checo estaba hablando de su propio accidente cuando terminó siendo testigo de uno de los momentos más polémicos de la jornada.

We head over to the interview pen, and Checo's reaction to Lando and Oscar's collision 😮#F1Sprint #SingaporeGP pic.twitter.com/OFVrIKuzQc — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

¿Por qué chocaron Lando Norris y Oscar Piastri en la Sprint de Singapur?

El accidente se produjo en la última vuelta de una carrera Sprint de 20 giros, disputada sobre una pista complicada por la lluvia que había caído antes de la competencia.

Oscar Piastri ocupaba la cuarta posición, mientras Lando Norris marchaba quinto. Ambos perseguían al Ferrari de Charles Leclerc, que comenzaba a perder ritmo debido al desgaste de sus neumáticos intermedios.

Al llegar a la curva 5, Norris encontró un espacio por el interior e intentó adelantar a su compañero. Sin embargo, Piastri cerró la trayectoria y el británico no consiguió evitar el contacto.

La llanta delantera izquierda del monoplaza de Norris golpeó la parte trasera derecha del automóvil de Piastri, provocando que ambos perdieran el control.

Piastri terminó contra las barreras de protección y tuvo que abandonar la carrera, mientras Norris consiguió reincorporarse a la pista y cruzó la meta en el octavo lugar.

El incidente representó un duro golpe para McLaren, que pasó de tener a sus dos pilotos peleando por posiciones importantes a conseguir apenas un punto en la Sprint.

McLaren estalla contra Norris y Piastri: “Es inaceptable”

Aunque la reacción de Checo Pérez provocó comentarios divertidos en redes sociales, dentro de McLaren el ambiente fue completamente diferente.

Andrea Stella, director de la escudería británica, expresó su molestia por lo sucedido y recordó que existe un principio fundamental dentro del equipo: sus dos pilotos no deben chocar entre ellos.

Es inaceptable que dos McLaren lleguen a tocarse en la pista”, declaró el italiano.

Stella explicó que el accidente no solamente costó puntos, sino que también provocó daños materiales y obligó a los mecánicos a trabajar contrarreloj para reparar los monoplazas antes de la clasificación.

El director aseguró que Norris y Piastri conocen perfectamente las reglas internas de la escudería y que lo ocurrido será analizado para evitar que vuelva a repetirse.

¿Qué dijeron Norris y Piastri después de su accidente?

Lando Norris, actual campeón mundial de Fórmula 1, defendió inicialmente su intento de adelantamiento y sostuvo que había encontrado una oportunidad para superar a su compañero.

“Vi un espacio grande, fui por él. Tenía derecho a hacerlo”, explicó el británico, quien reconoció que el hueco se cerró más de lo esperado y que intentó evitar el contacto.

Posteriormente, Norris ofreció disculpas a su compañero y al equipo por las consecuencias del accidente.

Por su parte, Oscar Piastri explicó que no esperaba el ataque por el interior de la curva y que, cuando revisó sus espejos, Norris todavía se encontraba a una distancia que le parecía considerable.

El australiano confirmó que su compañero se disculpó y que ambos habían hablado sobre lo sucedido. Sin embargo, también cuestionó si realmente era necesario asumir semejante riesgo en una carrera en la que tenían relativamente poco que ganar.

Piastri consideró que el choque pudo evitarse y recordó que no es la primera ocasión en que ambos pilotos tienen contacto dentro de la pista.

Pese al disgusto, aseguró que el tema quedó hablado dentro del equipo y descartó que fuera necesario modificar las reglas internas de McLaren.

¿Fueron sancionados Norris y Piastri por el choque?

Después de la carrera, los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) investigaron el contacto entre los dos McLaren.

Sin embargo, determinaron que ninguno de los pilotos era total ni predominantemente responsable del accidente, por lo que decidieron no imponer sanciones deportivas.

De esta manera, Norris y Piastri conservaron sus resultados y pudieron participar en la clasificación para el Gran Premio del domingo.

McLaren tampoco anunció sanciones internas contra sus pilotos, aunque dejó claro que el incidente no debe repetirse.

¿Cómo les fue a Checo Pérez y a los pilotos de McLaren en Singapur?

Además de su momento viral, Checo Pérez tuvo una Sprint complicada. Su participación terminó prácticamente en la primera vuelta, luego de un contacto con Lance Stroll en la curva 16 que dejó a ambos fuera de competencia.

La carrera estuvo marcada por múltiples accidentes y abandonos, entre ellos el de George Russell, quien se estrelló cuando lideraba la prueba.

El triunfo terminó en manos de Max Verstappen, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Posteriormente, en la clasificación para el Gran Premio del domingo, Norris consiguió el quinto puesto y Piastri terminó séptimo, aunque el australiano avanzará al sexto lugar de la parrilla debido a una penalización de Russell.

Para McLaren, el principal desafío será recuperar los puntos perdidos y evitar nuevos enfrentamientos entre sus pilotos. Para Checo Pérez, mientras tanto, la jornada dejó una imagen inesperada que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana en la Fórmula 1.