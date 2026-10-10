César Montes reapareció con gol en Rusia luego de perderse los cuatro partidos de México por lesión

César Montes, densena sonorense que juega para el Lokomotiv de Moscú. (Foto: IG @cjasib)

El defensa hermosillense regresó a las canchas después de sufrir un desgarro muscular que lo dejó fuera de los cuatro encuentros de la Selección Mexicana en el debut de Rafael Márquez como entrenador.

El defensa mexicano César Montes tuvo un regreso goleador este sábado 10 de octubre de 2026, luego de superar la lesión muscular que le impidió participar en los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El futbolista originario de Hermosillo, Sonora, reapareció como titular con el Lokomotiv de Moscú y anotó uno de los goles en la victoria por 5-0 sobre el Fakel de Vorónezh, en la jornada 10 de la Liga Premier de Rusia.

El “Cachorro” Montes, quien había permanecido alejado de las canchas por problemas físicos, disputó los 90 minutos y consiguió su primera anotación de la temporada 2026-2027, en una actuación que representa una noticia positiva tanto para su club como para la Selección Mexicana.

¿Cómo fue el gol de César Montes con el Lokomotiv de Moscú?

El conjunto moscovita ya dominaba el marcador por 2-0 cuando, al minuto 49, Montes aprovechó una jugada a balón parado para hacerse presente en el área rival.

Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes, Aleksandr Rudenko asistió de cabeza al defensor mexicano, quien definió con la pierna derecha para enviar el balón al fondo de las redes y establecer el 3-0 parcial.

Fue el primer gol de César Montes en la presente temporada de la Liga Premier de Rusia, una anotación que llegó en su regreso a la actividad después de varias semanas marcadas por problemas físicos.

El Lokomotiv completó la goleada con anotaciones de Nikolái Titkov (25′), Nikolái Komlichenko (32′ y 74′), el propio Montes (49′) y Yegor Pogostnov (64′).

🇲🇽⚽ Así fue el gol de César Montes en la goleada 5-0 de visita ante el FC Fakel Voronezh. El mexicano marcó el tercer tanto de su equipo, fue titular y disputó todo el partido.#MexicanosEnEuropa pic.twitter.com/0CVR9cvyjP — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) October 10, 2026

¿Cómo jugó César Montes en su regreso después de la lesión?

Además de contribuir ofensivamente, el defensa hermosillense tuvo una actuación destacada en su principal función dentro del terreno de juego.

Durante los 90 minutos que permaneció en la cancha, Montes registró los siguientes números:

1 gol anotado.

3 intercepciones.

3 balones recuperados.

1 disparo bloqueado.

7 duelos aéreos ganados de 10 disputados.

Su participación durante todo el encuentro representa una señal favorable sobre su recuperación física, aunque su evolución continuará siendo importante después del desgarro que sufrió semanas atrás.

Con este resultado, el Lokomotiv de Moscú llegó a 10 puntos y se colocó en el duodécimo puesto de la clasificación de la liga rusa, después de diez jornadas.

¿Qué lesión sufrió César Montes y por qué no jugó con México?

El futbolista sonorense había sido convocado por Rafael Márquez para los primeros compromisos de la Selección Mexicana después del Mundial de 2026. Sin embargo, llegó a la concentración con molestias físicas que terminaron por impedirle participar.

El 23 de septiembre, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, informó que el central presentaba un desgarro en el glúteo derecho, por lo que no estaba en condiciones de disputar los encuentros internacionales.

Como consecuencia, Montes quedó fuera de los cuatro partidos amistosos que México disputó contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, correspondientes al arranque de la nueva etapa del Tricolor bajo las órdenes de Márquez.

Su lugar en la convocatoria fue ocupado por Dagoberto Espinoza, futbolista del América.

Posteriormente, el 29 de septiembre, el Lokomotiv de Moscú informó oficialmente que Montes había regresado a Rusia para continuar con su recuperación y reincorporarse a los entrenamientos del equipo.

Menos de dos semanas después de aquel anuncio, el mexicano volvió a disputar un partido oficial y lo hizo completando los 90 minutos y anotando un gol.

¿Cuándo vuelve a jugar César Montes con el Lokomotiv?

Después de la goleada ante el Fakel, el siguiente compromiso del Lokomotiv de Moscú está programado para el sábado 17 de octubre, cuando recibirá al Krasnodar en la jornada 11 de la Liga Premier de Rusia.

El encuentro será una nueva oportunidad para que Montes continúe recuperando ritmo competitivo y demuestre que sus problemas musculares han quedado atrás.

Su regreso también representa una alternativa importante para Rafael Márquez, quien no pudo contar con el central hermosillense durante sus primeros cuatro encuentros al frente de la Selección Mexicana.

Por ahora, el futbolista de 29 años ya consiguió dar el primer paso: regresar a la titularidad, completar un partido y marcar un gol en Rusia.