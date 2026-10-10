Atlas vs Chivas: Goles, resumen y mejores momentos del Clásico Tapatío del Apertura 2026 de la Liga MX

Ángel Sepúlveda celebra el gol con el que Chivas rescató el empate 1-1 ante Atlas al minuto 86 del Clásico Tapatío, disputado en el Estadio Jalisco. (Foto: X @Chivas)

Atlas estuvo cerca de quedarse con el Clásico Tapatío gracias a un gol de Kevin Zenón, pero Ángel Sepúlveda apareció en la recta final para rescatar el empate 1-1 para Chivas.

El Clásico Tapatío terminó sin ganador. Atlas y Chivas empataron 1-1 este sábado 10 de octubre, en el Estadio Jalisco, durante la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro marcado por las intervenciones de Camilo Vargas y un gol del Guadalajara en los últimos minutos.

Los Rojinegros estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos gracias a una anotación de Kevin Zenón al minuto 52, pero el Rebaño Sagrado logró reaccionar con un tanto de Ángel Sepúlveda al 86′, evitando una derrota frente a su máximo rival.

¿Cómo fue el Atlas vs Chivas?

El Guadalajara comenzó el partido generando las oportunidades más peligrosas, aunque se encontró con un Camilo Vargas que respondió cuando su equipo más lo necesitaba.

Al minuto 28, Ricardo Marín estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que obligó al guardameta colombiano a intervenir. Posteriormente, el conjunto rojiblanco continuó presionando y logró mandar el balón a las redes, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Pese a las oportunidades, ambos equipos se marcharon al descanso con el 0-0.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Hernán Crespo encontró la manera de romper el empate.

Al minuto 52, Kevin Zenón recibió un pase de Paulo Ramírez dentro del área y sacó un potente remate de zurda que terminó en la escuadra izquierda, dejando sin oportunidad al guardameta rojiblanco.

¡GOL DEL ATLAS! 🔴⚫



¡GOL DEL ATLAS! 🔴⚫



Kevin Zenón le gana la espalda a la zaga del Rebaño y abre el marcador.



🇲🇽#MegaFutbol pic.twitter.com/36wvUkl5eY — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

Con el 1-0, Atlas tomó confianza y comenzó a generar nuevas oportunidades. Florián Monzón estuvo cerca de aumentar la ventaja con un remate de cabeza que terminó desviado.

Camilo Vargas atajó un penal, pero Chivas encontró el empate

Una de las acciones más importantes del encuentro llegó durante la segunda mitad, cuando el árbitro señaló un penal a favor de Chivas tras una falta sobre Richard Ledezma.

La decisión fue revisada por el VAR y posteriormente ratificada por el silbante.

Sin embargo, Camilo Vargas volvió a convertirse en protagonista al detener el cobro y mantener la ventaja de los Rojinegros.

CAMILO VARGAS EVITA EL EMPATE DEL REBAÑO 🔥



El histórico guardameta ataja la pena m´çaxima y el Rebaño sigue en 0's.



🇲🇽#MegaFutbol pic.twitter.com/u6J2zKR5qJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

Cuando parecía que Atlas conseguiría una victoria importante frente a su acérrimo rival, apareció Ángel Sepúlveda para marcar el empate al minuto 86.

El gol del delantero permitió que el equipo dirigido por Gabriel Milito evitara regresar con las manos vacías del Estadio Jalisco.

¡GOOOOOL DEL REBAÑO! 🐐



Ángel Sepúlveda enmienda su error y pone el 1-1.



🇲🇽#MegaFutbol pic.twitter.com/KoECvjcq2r — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

¿Cómo quedaron Atlas y Chivas en la tabla general?

Con el empate, ambos conjuntos sumaron una unidad en su lucha por mantenerse entre los primeros lugares del Apertura 2026.

Chivas: 19 puntos.

19 puntos. Atlas: 18 puntos.

El Guadalajara conserva una ventaja de un punto sobre su rival de ciudad, aunque ambos dejaron escapar la oportunidad de sumar una victoria que los acercara a los primeros lugares de la clasificación.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Chivas?

En la Jornada 12 del Apertura 2026, los dos equipos buscarán regresar a la senda del triunfo.

Atlas visitará a Necaxa el viernes 16 de octubre, mientras que Chivas recibirá a Tigres el sábado 17 de octubre, en el Estadio Akron.