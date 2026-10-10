Atlas vs Chivas: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío

Este sábado el Atlas vs Chivas será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, cuando ambos equipos se enfrenten en una nueva edición del Clásico Tapatío. (Foto: Especial GH)

Te decimos a qué hora y dónde ver Atlas vs Chivas, el Clásico Tapatío de la Jornada 11 del Apertura 2026, que tendrá transmisión por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

El Atlas vs Chivas será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, cuando ambos equipos se enfrenten en una nueva edición del Clásico Tapatío, este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco.

El encuentro marcará el regreso de ambos clubes a la actividad de la Liga MX después de la pausa por la Fecha FIFA de octubre, con dos equipos que llegan separados por apenas un punto en la tabla general.

Las Chivas ocupan el tercer lugar con 18 puntos, mientras que el Atlas se encuentra en la sexta posición con 17 unidades, por lo que el resultado podría provocar movimientos importantes en la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora se juega Atlas vs Chivas?

El Clásico Tapatío se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, como parte de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Estos son los horarios en México:

Hora del noroeste (Baja California): 6:00 de la tarde.

6:00 de la tarde. Hora del Pacífico (Sonora y Sinaloa): 6:00 de la tarde.

6:00 de la tarde. Hora del centro de México: 7:00 de la tarde.

7:00 de la tarde. Hora del sureste (Quintana Roo): 8:00 de la noche.

El partido tendrá como escenario el Estadio Jalisco, donde Atlas jugará como local.

¿Dónde ver Atlas vs Chivas EN VIVO por televisión y streaming?

Los aficionados podrán seguir el Atlas vs Chivas EN VIVO mediante diferentes opciones de transmisión en México.

TV abierta: Canal 5.

Canal 5. TV de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium.

ViX Premium. YouTube: Layvtime.

El encuentro comenzará a las 7:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y estará disponible tanto por televisión tradicional como a través de plataformas digitales.

¿Se podrá ver gratis el Atlas vs Chivas?

Sí. El Clásico Tapatío podrá verse gratuitamente mediante la señal de Canal 5, que transmitirá el encuentro por televisión abierta.

También está anunciada la transmisión mediante Layvtime en YouTube, mientras que ViX Premium será una alternativa de streaming de suscripción para quienes prefieran seguir el encuentro por internet.

¿Dónde se jugará el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?

El partido se celebrará en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, donde el Atlas ejercerá como local.

Será una oportunidad para que los Rojinegros intenten superar a su máximo rival y escalar posiciones en la tabla general del Apertura 2026.

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío?

Ambos equipos llegan después de resultados opuestos en la Jornada 10.

El Atlas, dirigido por Hernán Crespo, derrotó 3-2 a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. En cambio, las Chivas de Gabriel Milito perdieron 2-0 ante Querétaro en el Estadio Akron, resultado que terminó con una racha de ocho partidos de Liga MX sin derrota.

Así se encuentran los dos equipos antes del partido:

Estadística Atlas Chivas Posición 6.º 3.º Puntos 17 18 Partidos 10 10 Victorias 5 5 Empates 2 3 Derrotas 3 2 Goles a favor 16 17 Goles en contra 17 10

El Atlas podría llegar a 20 puntos con una victoria, mientras que Guadalajara alcanzaría 21 unidades si consigue imponerse en el Clásico Tapatío.

Para conocer el panorama completo de la competencia, puedes consultar la programación de la Jornada 11 del Apertura 2026.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Atlas y Chivas?

Los entrenadores Hernán Crespo y Gabriel Milito deberán definir sus equipos titulares para el encuentro del sábado.

Estas son las alineaciones probables, sujetas a cambios antes del silbatazo inicial:

Atlas: Camilo Vargas; Edgar Zaldívar, Gaddi Aguirre, Juan Purata; Milton Valenzuela, Paulo Ramírez, Elías Montiel, Kevin Zenón; Luis Esteves, Ryan Mmaee y Florián Monzón.

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey; Richard Ledezma, Fernando González, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

El Guadalajara llegará con al menos tres ausencias importantes: Luis Romo, por una lesión muscular sufrida durante su participación con la Selección Mexicana; Omar Govea, suspendido tras su expulsión contra Querétaro; y Bryan González, por molestias musculares.

¿Cómo quedaron los últimos Clásicos Tapatíos entre Atlas y Chivas?

Las Chivas ganaron los dos enfrentamientos oficiales más recientes contra el Atlas, ambos correspondientes a la Liga MX.

Estos fueron los últimos cinco resultados de liga:

Marzo de 2026: Atlas 1-2 Chivas.

Atlas 1-2 Chivas. Octubre de 2025: Chivas 4-1 Atlas.

Chivas 4-1 Atlas. Abril de 2025: Atlas 1-1 Chivas.

Atlas 1-1 Chivas. Noviembre de 2024: Chivas 1-2 Atlas.

Chivas 1-2 Atlas. Octubre de 2024: Chivas 2-3 Atlas.

En su enfrentamiento más reciente de Liga MX, el Guadalajara consiguió una remontada por 2-1 en el Estadio Jalisco, gracias a un gol decisivo de Ángel Sepúlveda.

Puedes consultar el resumen de la última victoria de Chivas sobre Atlas.