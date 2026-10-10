América vs Monterrey: Goles, resumen y mejores momentos del partido del 110 Aniversario de las Águilas

El América rescató el empate ante los Rayados de Monterrey gracias a la anotación del refuerzo uruguayo, Santiago Bueno. (Foto: X @ClubAmerica)

Las Águilas estrenaron uniforme conmemorativo, celebraron con su afición y rescataron el empate 1-1 frente a Monterrey, pero una expulsión de Miguel Borja terminó por complicarles la noche.

El América preparó una noche especial para celebrar sus 110 años de historia, pero no pudo completar la fiesta con una victoria. Las Águilas empataron 1-1 contra los Rayados de Monterrey este sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, durante la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada tuvo que sobreponerse a un espectacular gol de Diego Rossi, encontró el empate gracias a Santiago Bueno y terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Miguel Borja.

Aunque el aniversario oficial del América será el próximo lunes 12 de octubre, la institución adelantó los festejos para compartir una noche especial con sus seguidores en el histórico inmueble de Santa Úrsula.

Un golazo de Diego Rossi silenció la fiesta del América

La celebración comenzó con un ambiente especial en las tribunas, pero Monterrey dejó claro desde los primeros minutos que no había llegado para ser un invitado más al cumpleaños americanista.

Al minuto 18, los Rayados sorprendieron con una gran jugada de contragolpe. Orbelín Pineda envió un centro desde el sector derecho y Diego Rossi conectó una espectacular volea que dejó sin posibilidades al guardameta Luis Ángel Malagón.

El gol obligó al América a adelantar sus líneas en busca del empate. Raphael Veiga, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez intentaron generar peligro, pero encontraron una defensa regiomontana bien organizada y a un atento Esteban Andrada.

Santiago Bueno marcó en su debut y rescató al América

Cuando parecía que Monterrey se marcharía al descanso con la ventaja, apareció Santiago Bueno para devolverle la alegría a los aficionados azulcremas.

En el tiempo agregado de la primera mitad, después de un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, el defensor uruguayo aprovechó un balón suelto para enviarlo al fondo de la portería.

El tanto, registrado al 45+3′, tuvo un significado especial para Bueno, quien consiguió estrenarse como goleador en su debut con el América, precisamente durante las celebraciones del aniversario 110.

¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅



¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅



Santiago Bueno se estrena como goleador.



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Con el marcador igualado, ambos equipos se fueron al descanso, mientras las tribunas mantenían el ambiente festivo.

Miguel Borja pasó de casi marcar el gol del triunfo a ser expulsado

Durante la segunda mitad, el América buscó completar la remontada y encontró en Miguel Borja a uno de sus protagonistas.

El delantero colombiano ingresó de cambio y estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la noche. Al minuto 78, recibió un pase de Érick Sánchez y sacó un potente disparo que terminó estrellándose contra el travesaño de la portería defendida por Andrada.

Sin embargo, su participación terminó de la peor manera.

¡EL COLIBRÍ REVENTÓ EL TRAVESAÑO! 😫



Miguel Borja estuvo a nada de marcar el 2-1 .



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Alrededor del minuto 86, Borja realizó una fuerte entrada sobre Carlos Salcedo. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro determinó mostrarle la tarjeta roja, dejando al América con diez jugadores para los últimos minutos.

ROJA PARA EL COLIBRÍ 🔴 BORJA DEJA CON DIEZ AL AMÉRICA



Miguel Borja se va expulsado por esta temeraria entrada.



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Los azulcremas tuvieron que conformarse con el empate y dejaron escapar la oportunidad de regalarle una victoria a su afición en una fecha tan significativa.

América estrenó uniforme y celebró con sus leyendas

Más allá del resultado, el partido estuvo acompañado por diferentes actividades para conmemorar los 110 años del Club América, fundado el 12 de octubre de 1916.

Los 11 que defienden nuestros colores en esta noche de #110AñosDeAmérica. 🦅💛 pic.twitter.com/znk6Lu8QLK — Club América (@ClubAmerica) October 11, 2026

Las Águilas saltaron al terreno de juego con una camiseta conmemorativa de estilo retro, inspirada en sus uniformes de la década de 1970, con el tradicional color crema, detalles azules y un escudo histórico.

Antes del encuentro hubo fuegos artificiales y se entonaron Las Mañanitas, mientras que durante el descanso se realizaron reconocimientos a antiguas figuras de la institución.

Los festejos del aniversario continuarán el 18 de octubre, cuando el América Femenil enfrente a Pachuca en el Estadio Banorte.

¿Cómo quedó el América en la tabla después del empate?

Con el 1-1 ante Monterrey, el América llegó a 21 puntos en el Apertura 2026, mientras que los Rayados alcanzaron las 14 unidades.

Las Águilas dejaron escapar dos puntos importantes en su lucha por los primeros lugares del campeonato y ahora deberán recuperarse de una noche en la que hubo celebración, goles y polémica, pero faltó el triunfo para coronar su aniversario.