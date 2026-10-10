América vs Monterrey: A qué hora y dónde ver EN VIVO el juego del 110 Aniversario de las Águilas

El América vs Monterrey será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX en la celebración del 110 Aniversario de las Águilas. (Foto: Especial GH)

América vs Monterrey se enfrentan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Te decimos a qué hora comienza el partido, dónde verlo EN VIVO y cómo llegan ambos equipos.

El América vs Monterrey será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscarán acercarse al liderato del campeonato, mientras que los Rayados intentarán recuperar terreno en la clasificación después de una serie de resultados irregulares.

El encuentro tendrá un ingrediente especial para los azulcremas, que aprovecharán el partido para comenzar los festejos de su 110 aniversario, cuya fecha oficial es el 12 de octubre.

Además, será el primer enfrentamiento entre ambos clubes desde las semifinales de la Leagues Cup 2026, cuando Monterrey eliminó al América en tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora se juega América vs Monterrey?

El partido América vs Monterrey se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.

Estos son los horarios en las diferentes regiones de México:

Noroeste (Baja California): 8:10 PM.

8:10 PM. Pacífico (Sonora): 8:10 PM.

8:10 PM. Centro de México: 9:10 PM.

9:10 PM. Sureste (Quintana Roo): 10:10 PM.

¿Dónde ver América vs Monterrey EN VIVO por TV y streaming?

Los aficionados podrán seguir el partido América vs Monterrey EN VIVO por televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

TV abierta: Canal 5.

Canal 5. TV de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX Premium.

ViX Premium. YouTube: Layvtime.

El encuentro tendrá transmisión gratuita a través de Canal 5, mientras que ViX Premium ofrecerá la opción de verlo mediante una suscripción.

También está programada la transmisión a través del canal Layvtime en YouTube.

¿En qué estadio se jugará América vs Monterrey?

El encuentro se celebrará en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, donde las Águilas jugarán como locales.

La directiva del Club América preparó actividades especiales para conmemorar los 110 años de fundación de la institución, por lo que el partido ante los Rayados marcará el inicio de las celebraciones oficiales.

¿Cómo llegan América y Monterrey a este partido?

El América, dirigido por Guillermo Almada, llega como segundo lugar de la clasificación con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y una derrota.

En su compromiso más reciente de Liga MX, el conjunto azulcrema derrotó 4-2 al Necaxa, resultado con el que volvió a la senda del triunfo después de dos jornadas sin ganar.

Por su parte, el Monterrey de Matías Almeyda ocupa la décima posición con 13 unidades, después de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.

Los Rayados vienen de perder 4-2 frente al Atlante y necesitan sumar para mejorar su ubicación en la tabla general.

¿Cuáles son las posibles alineaciones del América vs Monterrey?

Aunque los entrenadores todavía no anuncian sus alineaciones oficiales, estos son los futbolistas que podrían comenzar el encuentro.

América:

Luis Malagón; Emilio Lara, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja, Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Monterrey:

Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Fidel Ambríz, Óliver Torres, Luca Orellano, Jesús Corona, César Garza y Hugo Cuypers.

Las alineaciones podrían presentar modificaciones antes del partido, principalmente por el regreso de futbolistas convocados a sus selecciones nacionales.

¿Qué jugadores podrían perderse el América vs Monterrey?

El América recuperó a sus futbolistas lesionados y convocados a selecciones, por lo que Guillermo Almada cuenta prácticamente con toda su plantilla.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre la titularidad de Luis Ángel Malagón e Israel Reyes, mientras que Alan Cervantes también se reincorporó a los entrenamientos después de superar molestias musculares.

En el caso del Monterrey, la principal baja reportada es la del defensor colombiano Stefan Medina.

¿Cómo quedaron los últimos cinco partidos entre América y Monterrey?

El historial reciente entre ambos equipos incluye enfrentamientos de Liga MX y Leagues Cup.

2 de septiembre de 2026: América 2-2 Monterrey (Rayados ganó 5-4 en penales).

América 2-2 Monterrey (Rayados ganó 5-4 en penales). 7 de febrero de 2026: América 1-0 Monterrey.

América 1-0 Monterrey. 29 de noviembre de 2025: América 2-1 Monterrey.

América 2-1 Monterrey. 26 de noviembre de 2025: Monterrey 2-0 América.

Monterrey 2-0 América. 20 de septiembre de 2025: Monterrey 2-2 América.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en las semifinales de la Leagues Cup 2026, ambos clubes empataron 2-2, pero Monterrey consiguió avanzar a la final mediante los penales.