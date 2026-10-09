Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver HOY la Jornada 11 del Apertura 2026

Tigres y Toluca chocan este viernes en la Jornada 11 en la reanudación de Liga MX. (Foto: Especial GH)

Te decimos a qué hora comienza el Tigres vs Toluca, qué canales transmitirán el partido y cómo verlo gratis por internet en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Tigres vs Toluca será uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, que reanuda su actividad este viernes 9 de octubre, después de la pausa por la Fecha FIFA.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, llegan como líderes del campeonato con 20 puntos, mientras que los Tigres de Víctor Manuel Vucetich atraviesan un torneo complicado y ocupan el lugar 15 de la clasificación, con apenas 10 unidades.

El enfrentamiento se disputará en el Estadio Universitario, donde los felinos intentarán aprovechar su condición de locales para acercarse a los puestos de clasificación a la Liguilla. Además, el encuentro contará con transmisión gratuita por televisión abierta e internet.

¿Cuándo y a qué hora juega Tigres vs Toluca?

Estos son los horarios para las distintas regiones del país:

Noroeste (Baja California): 8:00 PM.

8:00 PM. Pacífico (Sonora y Sinaloa): 8:00 PM.

8:00 PM. Centro de México: 9:00 PM.

9:00 PM. Sureste (Quintana Roo): 10:00 PM.

¿Dónde ver Tigres vs Toluca EN VIVO por TV y streaming?

Los aficionados tendrán distintas alternativas para seguir el partido de la Liga MX, tanto en televisión como por internet.

TV abierta: Azteca 7.

Azteca 7. TV de paga: FOX.

FOX. Streaming: FOX One.

La cobertura de TV Azteca está anunciada desde las 8:50 PM (tiempo del centro de México), diez minutos antes del arranque del encuentro.

¿Dónde ver Tigres vs Toluca GRATIS por internet?

El Tigres vs Toluca podrá verse completamente gratis a través del sitio oficial de Azteca Deportes y su aplicación, sin necesidad de contratar una plataforma de paga.

La televisora confirmó que el encuentro forma parte de su programación del tradicional Viernes Botanero, con transmisión por Azteca 7 y sus plataformas digitales.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la Jornada 11 de la Liga MX?

Tigres llega después de derrotar 1-0 al Puebla en la Jornada 10, resultado con el que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga MX.

Sin embargo, los universitarios solamente han conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros, durante los cuales registraron tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich necesita mejorar su rendimiento para evitar que se amplíe la distancia respecto a los equipos que ocupan puestos de Liguilla.

Por su parte, Toluca viene de empatar 3-3 ante Cruz Azul, aunque previamente había sufrido una derrota 3-2 contra Santos Laguna.

El equipo de Antonio Mohamed buscará recuperar el camino del triunfo para defender su liderato frente al América, que también acumula 20 unidades.

¿En qué lugar de la tabla general están Tigres y Toluca?

La diferencia entre ambos equipos es de 10 puntos, luego de las primeras diez jornadas del campeonato.

Equipo Posición Puntos Toluca 1.º 20 Tigres 15.º 10

Los Diablos Rojos comparten la cima en puntos con el América, aunque las Águilas tienen un partido pendiente.

En contraste, Tigres está a cuatro unidades del octavo lugar, ocupado por Tijuana, por lo que una victoria podría ayudarlo a recuperar terreno en la clasificación.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Tigres vs Toluca?

Ambos entrenadores podrían realizar modificaciones en sus respectivos once titulares después de la Fecha FIFA.

Posible alineación de Tigres:

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón, Diego Sánchez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Emiliano Gómez.

Posible alineación de Toluca:

Luis García; Diego Zaragoza, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Estas alineaciones son proyecciones previas al encuentro y podrían cambiar cuando los clubes anuncien sus formaciones oficiales.

¿Cómo quedaron los últimos partidos entre Tigres y Toluca?

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo el 31 de mayo de 2026, en la final de la Concacaf Champions Cup, cuando empataron 1-1 y Toluca se impuso en la tanda de penales.

Estos son sus últimos cinco enfrentamientos oficiales:

Fecha Partido Resultado 31 de mayo de 2026 Toluca vs Tigres 1-1 (6-5 en penales) 17 de enero de 2026 Tigres vs Toluca 0-0 14 de diciembre de 2025 Toluca vs Tigres 2-1 (9-8 en penales) 11 de diciembre de 2025 Tigres vs Toluca 1-0 26 de julio de 2025 Toluca vs Tigres 3-4

El antecedente liguero más reciente se disputó en enero de 2026, cuando ambos clubes igualaron sin goles en el Estadio Universitario.

¿Dónde se jugará el Tigres vs Toluca?

El encuentro se disputará en el Estadio Universitario, conocido popularmente como El Volcán, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El inmueble será escenario de uno de los partidos más atractivos del regreso de la Liga MX, en el que Tigres buscará salir de la parte baja de la clasificación, mientras Toluca intentará defender el primer lugar del Apertura 2026.