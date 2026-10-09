¿Por qué Raphinha es baja del Barcelona y cuándo volverá a jugar? Los partidos que se perderá

Hansi Flick confirmó que Raphinha se perderá los próximos dos partidos del Barcelona por molestias musculares. Te decimos qué lesión tiene el brasileño, cuánto tiempo estará fuera y cuándo podría regresar a las canchas.

El FC Barcelona tendrá que afrontar sus próximos dos compromisos sin Raphinha, después de que el entrenador Hansi Flick confirmara este viernes 9 de octubre que el delantero brasileño no estará disponible para enfrentar al Getafe en LaLiga ni al Galatasaray en la Champions League.

Aunque los estudios médicos descartaron una lesión muscular de gravedad, el atacante continúa con molestias en el muslo derecho que le impiden entrenar con normalidad. Por ello, el cuerpo técnico decidió no arriesgar a uno de sus futbolistas más importantes.

La ausencia del brasileño representa un contratiempo para el conjunto azulgrana, especialmente porque ha sido uno de sus jugadores más determinantes durante el arranque de la temporada 2026-27, con 14 goles en ocho partidos oficiales.

¿Qué le pasó a Raphinha y por qué no jugará con Barcelona?

Raphinha sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho durante el partido amistoso que disputó con la Selección de Brasil contra Australia, el pasado 29 de septiembre, en Brisbane.

El delantero participó durante el primer tiempo del encuentro, que terminó con victoria brasileña por 4-2, e incluso marcó un gol de penalti. Sin embargo, presentó molestias y fue sustituido durante el descanso por Endrick.

La situación provocó que abandonara anticipadamente la concentración de Brasil y regresara a Barcelona para someterse a estudios médicos.

El 2 de octubre, las pruebas realizadas por los servicios médicos del club descartaron una lesión muscular de gravedad, aunque confirmaron la presencia de un edema en el muslo derecho.

Inicialmente se esperaba que pudiera recuperarse durante el parón internacional, pero las molestias persistieron y el futbolista no consiguió reincorporarse a los entrenamientos colectivos.

¿Cuánto tiempo estará de baja Raphinha?

Por ahora, Barcelona no ha establecido un plazo definitivo para la recuperación de Raphinha, aunque Hansi Flick confirmó que estará ausente durante los próximos dos compromisos del equipo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra Getafe, el entrenador alemán explicó que los resultados médicos no mostraron una lesión grave, pero que prefieren actuar con precaución.

Raphinha no tiene ninguna lesión grave, pero debemos ir con cuidado porque el año pasado tuvo tres lesiones”, declaró Flick.

El estratega recordó que el brasileño sufrió tres lesiones durante la temporada anterior, por lo que el cuerpo técnico busca evitar una recaída que pudiera dejarlo fuera de las canchas durante varias semanas.

¿Qué partidos se perderá Raphinha con Barcelona?

Hansi Flick confirmó que Raphinha no jugará contra Getafe ni Galatasaray, dos partidos correspondientes a diferentes competiciones.

Fecha Partido Competición 10 de octubre Barcelona vs Getafe LaLiga, jornada 8 13 de octubre Galatasaray vs Barcelona Champions League, jornada 2

El encuentro contra Getafe se disputará en el Spotify Camp Nou, mientras que el compromiso ante Galatasaray tendrá lugar en el RAMS Park de Estambul, Turquía.

La ausencia del brasileño coincide con el inicio de una exigente serie de encuentros para el Barcelona, que también tendrá que medirse al Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid durante octubre.

🚨⚠️ Raphinha will be OUT for Barcelona’s next two games, confirms Hansi Flick.



“Raphinha does not have an injury… but we have to be careful because last year he had three injuries as we need to take care of him”.



“He won’t be available tomorrow or against Galatasaray”. pic.twitter.com/K1cQ0HdCcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

¿Cuándo podría regresar Raphinha a jugar con Barcelona?

El primer partido en el que Raphinha podría reaparecer es contra el Real Betis, el sábado 17 de octubre, correspondiente a la novena jornada de LaLiga.

Sin embargo, su participación dependerá de la evolución física y de la valoración de los servicios médicos del Barcelona.

Estos son los próximos compromisos del equipo después del encuentro frente al Galatasaray:

17 de octubre: Real Betis vs Barcelona, LaLiga.

Real Betis vs Barcelona, LaLiga. 20 de octubre: PSG vs Barcelona, Champions League.

PSG vs Barcelona, Champions League. 25 de octubre: Barcelona vs Real Madrid, LaLiga.

La prioridad del club será recuperar al delantero sin precipitar su regreso, especialmente por la cercanía de los encuentros contra PSG y Real Madrid, dos de los compromisos más exigentes del calendario.

Hasta el momento, Flick no ha confirmado que Raphinha esté disponible para enfrentar al Betis, por lo que el 17 de octubre debe considerarse únicamente como una posible fecha de regreso.

¿Quién reemplazará a Raphinha en Barcelona?

La ausencia de Raphinha obligará a Hansi Flick a realizar modificaciones en su planteamiento ofensivo, aunque el técnico ya adelantó que su intención es darle la titularidad a Gabriel Jesús contra Getafe.

El atacante brasileño se perfila para ocupar la posición de delantero centro, después de haber avanzado en su adaptación al conjunto azulgrana.

Sin embargo, Flick cuenta con otras alternativas para reorganizar el ataque, entre ellas Anthony Gordon, Dani Olmo y Karim Adeyemi, dependiendo de las necesidades de cada encuentro.

Otra pieza importante será Lamine Yamal, quien atraviesa un buen momento y podría asumir mayor protagonismo ofensivo durante la ausencia de Raphinha.

La decisión definitiva sobre el once titular corresponderá al entrenador alemán, quien tendrá que equilibrar la producción ofensiva con la necesidad de administrar las cargas físicas de sus jugadores.

¿Por qué Barcelona prefiere no arriesgar a Raphinha?

La decisión del Barcelona responde principalmente al historial reciente de problemas musculares del brasileño.

Durante la temporada anterior, el delantero sufrió distintas molestias físicas que limitaron su continuidad. Una de ellas también afectó la musculatura del muslo derecho, lo que incrementó las precauciones tras lo ocurrido durante su participación con Brasil.

Aunque las pruebas realizadas en Barcelona no detectaron una rotura muscular, Raphinha todavía no ha recuperado las sensaciones necesarias para entrenar y competir con normalidad.

De esta manera, el Barcelona optó por concederle más tiempo de recuperación, con el objetivo de que pueda reincorporarse en mejores condiciones para los compromisos decisivos que afrontará el equipo durante octubre.