México vs Jamaica Femenil: dónde ver y a qué hora empieza HOY el jugo de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026

La Selección Mexicana Femenil tendrá juego amistoso frente a Jamaica este viernes en Aguascalientes. (Foto: Especial GH)

México vs Jamaica Femenil se enfrentan en un partido amistoso rumbo al Campeonato Concacaf W 2026. Te decimos a qué hora comienza y dónde verlo EN VIVO por televisión, streaming y YouTube.

La Selección Mexicana Femenil regresa a la actividad internacional este viernes 9 de octubre de 2026 para enfrentar a Jamaica, en el primero de dos partidos amistosos que servirán como preparación para el Campeonato Concacaf W 2026, torneo en el que estará en juego su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027.

El conjunto dirigido por Pedro López disputará el encuentro en el Estadio Victoria de Aguascalientes, con una convocatoria que incluye a figuras como Jacqueline Ovalle, Charlyn Corral, Rebeca Bernal y Scarlett Camberos.

Para quienes quieran seguir el México vs Jamaica Femenil EN VIVO, habrá opciones de transmisión en televisión de paga, streaming y plataformas digitales.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Jamaica Femenil?

El partido entre México y Jamaica Femenil se disputará este viernes 9 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Estos son los horarios en las diferentes zonas del país:

Noroeste (Baja California): 6:00 PM.

6:00 PM. Pacífico (Sonora y Sinaloa): 6:00 PM.

6:00 PM. Centro de México: 7:00 PM.

7:00 PM. Sureste (Quintana Roo): 8:00 PM.

¿Dónde ver México vs Jamaica Femenil EN VIVO por TV y streaming?

El encuentro amistoso entre México y Jamaica Femenil contará con opciones para seguirlo desde territorio mexicano.

TV abierta: No hay transmisión confirmada por televisión abierta.

No hay transmisión confirmada por televisión abierta. TV de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX.

ViX. YouTube: Canal oficial de la Selección Nacional de México.

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¿México vs Jamaica Femenil se podrá ver gratis por YouTube?

Sí, está anunciada una opción de transmisión gratuita por internet para el encuentro entre México y Jamaica Femenil.

La Selección Mexicana informó que los aficionados podrán seguir el encuentro a través de sus redes sociales oficiales. Además, medios deportivos han reportado la disponibilidad del partido en YouTube, mediante el canal de la Selección Nacional de México.

La transmisión podrá localizarse en el canal oficial de YouTube de la Selección Mexicana, sujeto a la publicación de la señal en vivo.

¿Dónde se jugará México vs Jamaica Femenil?

El primer encuentro amistoso entre ambas selecciones tendrá como escenario el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes, inmueble donde habitualmente juega como local el Necaxa de la Liga MX.

Para Jacqueline Ovalle, futbolista originaria de Aguascalientes y actualmente integrante del Orlando Pride, el encuentro representará una oportunidad de jugar ante la afición de su estado.

¿Por qué México Femenil jugará dos partidos amistosos contra Jamaica?

Los encuentros forman parte de la última Fecha FIFA de preparación de México antes del Campeonato Concacaf W 2026, programado del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Estados Unidos.

El entrenador Pedro López buscará aprovechar los dos compromisos para evaluar futbolistas, ensayar variantes tácticas y definir una base para el torneo clasificatorio.

México intentará regresar a una Copa Mundial Femenina, luego de ausentarse de las ediciones de 2019 y 2023. La competencia de Concacaf también otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Qué jugadoras fueron convocadas por México para enfrentar a Jamaica?

La convocatoria del técnico Pedro López combina futbolistas de la Liga MX Femenil con elementos que militan en clubes del extranjero.

Entre las seleccionadas que aparecen en el plantel publicado por la Federación Mexicana de Futbol están:

Porteras:

Esthefanny Barreras.

Blanca Félix.

Celeste Espino.

Defensas:

Rebeca Bernal.

Kimberly Rodríguez.

Nicolette Hernández.

Aaliyah Farmer.

Kenti Robles.

Reyna Reyes.

Ana Mendoza.

Jana Gutiérrez.

Alexandra Godínez.

Mediocampistas:

Nancy Antonio.

Karla Nieto.

Maricarmen Reyes.

Alice Soto.

Alexia Delgado.

Delanteras:

Jacqueline Ovalle.

Charlyn Corral.

Scarlett Camberos.

Jasmine Casarez.

Montserrat Saldívar.

Kiana Palacios.

Diana Ordóñez.

Una de las principales referentes del equipo es Rebeca Bernal, quien recientemente debutó en la liga femenil de Inglaterra con Manchester United.

¿Cómo llegan México y Jamaica al partido amistoso?

La Selección Mexicana Femenil disputó sus encuentros internacionales más recientes en junio, cuando enfrentó dos veces a Australia.

En el primero consiguió una victoria de 1-0 con gol de Diana Ordóñez en tiempo agregado, resultado que puso fin a una racha de 22 años sin vencer a las australianas. En el segundo compromiso cayó por 3-1.

Por su parte, Jamaica vuelve a encontrarse con el Tricolor después de los dos amistosos que ambas selecciones disputaron en abril de 2025, cuando México consiguió victorias de 3-0 y 4-0.

¿Cuándo será el segundo partido entre México y Jamaica Femenil?

La Selección Mexicana Femenil volverá a enfrentar a Jamaica el martes 13 de octubre de 2026, en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El segundo encuentro también comenzará a las 19:00 horas del centro de México, con lo que concluirá la actividad internacional del Tricolor durante esta Fecha FIFA.

¿Cuándo juega México Femenil las eliminatorias rumbo al Mundial 2027?

El siguiente compromiso oficial de México será contra Haití, el sábado 28 de noviembre de 2026, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que se disputará en Mansfield, Texas.

El encuentro está programado para las 14:30 horas del centro de México.

Si el conjunto dirigido por Pedro López consigue avanzar a semifinales, asegurará su clasificación directa al Mundial Femenil de Brasil 2027, poniendo fin a una ausencia de dos ediciones consecutivas.

México buscará aprovechar los amistosos contra Jamaica para llegar en las mejores condiciones a ese encuentro decisivo.