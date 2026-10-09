México Femenil reaccionó con goles de Ovalle, Bernal y Corral, pero Jamaica se llevó la victoria

Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral anotaron por el Tricolor, pero no pudieron evitar la derrota 4-3 ante Jamaica. (Fotos: IG @miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil perdió 3-4 ante Jamaica en Aguascalientes, en un partido donde Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral anotaron por el Tricolor, pero no pudieron evitar una derrota que exhibió sus problemas defensivos.

La Selección Mexicana Femenil sufrió un duro golpe en su preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027, luego de caer 3-4 ante Jamaica este viernes 9 de octubre en un emocionante partido amistoso disputado en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El equipo dirigido por Pedro López mostró capacidad de reacción en distintos momentos del encuentro, pero sus errores defensivos y la contundencia de las jamaicanas terminaron por inclinar la balanza a favor de las visitantes. La derrota representó, además, el primer tropiezo del entrenador español al frente del Tricolor Femenil en territorio mexicano.

¿Cómo fue la derrota de México Femenil contra Jamaica?

El encuentro comenzó cuesta arriba para México. Apenas al minuto 15, Jody Brown aprovechó un contragolpe y una diagonal desde la izquierda para abrir el marcador. Cinco minutos después, Khadija Shaw, del Manchester City, amplió la ventaja con un disparo cruzado que superó a la guardameta Esthefanny Barreras.

La reacción mexicana llegó al 29′, cuando Jacqueline “La Maga” Ovalle, quien jugaba en su natal Aguascalientes, ejecutó un tiro libre desde el sector derecho. El balón atravesó el área sin que ninguna futbolista lo tocara y terminó dentro de la portería jamaicana para colocar el 1-2.

Sin embargo, Jamaica volvió a aprovechar los errores del Tricolor. Al minuto 36, la defensora Rebeca Bernal cometió una falta sobre Shaw dentro del área, acción que fue revisada por el VAR y terminó en penal. Deneisha Blackwood, futbolista del Toluca, convirtió desde los once pasos para establecer el 1-3.

Antes del descanso, la propia Bernal consiguió reivindicarse al rematar de cabeza un centro de Alice Soto y acercar nuevamente a México, que se marchó al vestidor con desventaja de 2-3.

México intentó reaccionar, pero Jamaica sentenció el partido

Durante la segunda mitad, el conjunto mexicano buscó el empate, aunque encontró mayores dificultades para generar oportunidades claras ante una selección jamaicana que cerró los espacios.

Pedro López realizó modificaciones para darle mayor profundidad al ataque, incluyendo los ingresos de Charlyn Corral, Maricarmen Reyes y Montserrat Saldívar.

Cuando México buscaba desesperadamente la igualada, Jamaica aprovechó otra desatención defensiva. Al minuto 90, Solai Washington marcó con un disparo cruzado que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.

Todavía hubo tiempo para una última reacción. Al 90+5′, Charlyn Corral, del Pachuca, sorprendió con un potente disparo desde fuera del área para colocar el 3-4 definitivo.

A pesar de sus tres anotaciones, México no consiguió evitar la derrota ante las caribeñas.

¿Quiénes metieron los goles del México vs Jamaica Femenil?

México 3-4 Jamaica | Viernes 9 de octubre de 2026

Minuto Futbolista Marcador 15′ Jody Brown (JAM) 0-1 20′ Khadija Shaw (JAM) 0-2 29′ Jacqueline Ovalle (MEX) 1-2 36′ Deneisha Blackwood (JAM), penal 1-3 45′ Rebeca Bernal (MEX) 2-3 90′ Solai Washington (JAM) 2-4 90+5′ Charlyn Corral (MEX) 3-4

¿Por qué preocupa la derrota de México rumbo al Mundial 2027?

Más allá del resultado, los cuatro goles recibidos dejaron al descubierto aspectos defensivos que México deberá corregir antes de enfrentar compromisos oficiales.

El equipo de Pedro López se encuentra en la recta final de su preparación para el Campeonato Concacaf W 2026, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, Estados Unidos.

México enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final. Una victoria le permitiría avanzar a semifinales y asegurar su clasificación directa al Mundial Femenil de Brasil 2027.

En caso de perder, todavía tendría una oportunidad mediante el repechaje regional para acceder al torneo clasificatorio intercontinental.

La competencia también determinará las selecciones de Concacaf que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ello, el enfrentamiento ante Jamaica representaba una prueba importante frente a una selección con futbolistas de experiencia internacional y características físicas y ofensivas que pusieron en dificultades a la defensa mexicana.

¿Cuándo vuelve a jugar México Femenil contra Jamaica?

La Selección Mexicana tendrá una oportunidad inmediata de revancha, pues volverá a enfrentar a Jamaica el martes 13 de octubre de 2026, ahora en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este encuentro será una de las últimas oportunidades de Pedro López para ajustar su alineación y corregir los errores que quedaron expuestos en Aguascalientes, antes de disputar el boleto mundialista contra Haití.