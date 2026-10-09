LOS FAVORITOS AL TÍTULO

Ofrecemos un panorama de los equipos contendientes a llevarse el trofeo Vince Lombarda el 14 de febrero de 2027

Los Rams de Los Ángeles llegan al inicio de la temporada 2026-27 como los principales favoritos de las casas de apuestas para conquistar el Super Bowl LXI, de acuerdo con las cuotas vigentes.

DraftKings coloca a Los Ángeles en +500, por delante de Búfalo y Baltimore, ambos en +1000, mientras Seattle aparece en +1200.

La ventaja de los Rams no es únicamente producto de las apuestas. El equipo terminó 2025 con marca de 12-5, llegó al Juego de Campeonato de la NFC y conservó a Matthew Stafford, actual MVP de la NFL. Durante el receso incorporó a Myles Garrett, a Trent McDuffie y recuperó a Aaron Donald, movimientos que elevaron todavía más sus expectativas.

El mercado coincide ampliamente. Oddschecker también muestra a los Rams como favoritos con +500, seguidos por Bills (+1000), Seahawks (+1200) y Ravens (+1300). Además, establece a Los Ángeles como favorito para ganar la NFC con +300, mientras Seattle aparece con +600.

Pero las predicciones periodísticas no son unánimes. Sporting News proyecta un Bills 27-24 sobre Bears, mientras CBS Sports se inclina por Bengals 27-23 sobre Cowboys. En cambio, ESPN reunió pronósticos de 11 especialistas y encontró apoyo importante para Rams, Bills, Chiefs, Ravens y Bears.

Los Rams son el candidato más completo, especialmente por la combinación Stafford-McVay y una defensa reforzada. Sin embargo, Búfalo representa la amenaza más seria de la AFC, mientras Seattle conserva argumentos para defender su campeonato.

El dato que puede hacer todavía más atractiva la apuesta por Los Ángeles es la sede: el Super Bowl LXI se disputará el 14 de febrero de 2027 en SoFi Stadium, casa de los Rams.