Karim López recibió más minutos con Grizzlies y respondió con su mejor partido de pretemporada ante Bulls

El basquetbolista hermosillense tuvo su participación más extensa de la pretemporada, consiguió cuatro puntos y seis rebotes, y contribuyó al triunfo de Memphis Grizzlies sobre Chicago Bulls.

El mexicano Karim López dio otro paso importante en su preparación para su primera temporada en la NBA. Después de recibir oportunidades limitadas en sus dos encuentros anteriores, el entrenador de los Memphis Grizzlies, Tuomas Iisalo, le concedió más tiempo sobre la duela este viernes 9 de octubre, y el sonorense respondió con su actuación más completa de la pretemporada.

Durante la victoria de Memphis por 104-100 sobre los Chicago Bulls, en el United Center, el basquetbolista de 19 años, nacido en Hermosillo, Sonora, disputó aproximadamente 14 minutos, en los que consiguió 4 puntos y 6 rebotes, además de mostrar una mayor participación en el juego de su equipo.

La actuación tuvo un significado especial porque López venía de jugar menos de ocho minutos frente a los Atlanta Hawks y poco más de seis ante el Orlando Magic. Esta vez no solamente aumentó su tiempo en cancha, sino que registró su mejor cifra de rebotes y de puntos durante los tres encuentros de preparación que ha disputado.

Karim López encesta ante los Bulls de Chicago. (Foto: IG @nbamex)

¿Cómo le fue a Karim López contra Chicago Bulls?

El alero mexicano aprovechó sus oportunidades ofensivas y mostró presencia bajo los tableros. Encestó dos de sus tres intentos de campo, aunque no consiguió convertir el único triple que lanzó.

Sus seis rebotes fueron todos defensivos, una cifra que además lo convirtió en el máximo reboteador de Memphis durante el partido, por encima de Zach Edey y Javon Small, quienes terminaron con cinco cada uno.

Estas fueron sus estadísticas:

Minutos 14 aprox. Puntos 4 Rebotes 6 Asistencias 0 Tiros de campo 2 de 3 Triples 0 de 1 Robos 0 Bloqueos 0 Pérdidas de balón 1 Diferencial (+/-) +10

Otro dato favorable para López fue el diferencial de +10, que significa que los Grizzlies anotaron diez puntos más que los Bulls durante los minutos que el mexicano permaneció en la cancha.

Aunque este indicador no mide por sí solo el rendimiento individual, representa una señal positiva para un jugador joven que busca demostrar que puede contribuir dentro de las distintas alineaciones utilizadas por Iisalo.

Karim López pasó de jugar seis minutos a convertirse en el máximo reboteador de Memphis

La actuación contra Chicago representa un cambio importante en la participación de López durante esta pretemporada.

El pasado lunes 5 de octubre, el hermosillense debutó frente a los Atlanta Hawks, en un encuentro que Memphis ganó 132-123. Disputó 7 minutos y 53 segundos, durante los cuales consiguió 2 puntos, 1 rebote, 2 robos y 1 bloqueo.

Dos días después, frente al Orlando Magic, volvió a ingresar desde la banca, pero su participación fue todavía más reducida. Estuvo en la cancha 6 minutos y 23 segundos, no consiguió puntos y terminó con una asistencia en la derrota por 122-118.

Contra los Bulls, el panorama fue diferente: Iisalo le concedió aproximadamente el doble de minutos que en sus presentaciones anteriores, y López respondió con una mayor producción ofensiva y reboteadora.

El crecimiento en su tiempo de juego también es importante porque el sonorense había sufrido una lesión en el isquiotibial izquierdo que limitó considerablemente su participación en la Liga de Verano de Las Vegas.

Debido a esa situación, Iisalo había reconocido que todavía necesitaba observar más al mexicano en condiciones reales de competencia para evaluar su nivel y determinar cómo podría integrarlo al equipo.

¿Cómo quedó Memphis Grizzlies contra Chicago Bulls?

Los Grizzlies consiguieron su segunda victoria de la pretemporada al imponerse 104-100 en un encuentro que se mantuvo disputado durante los últimos minutos.

Memphis comenzó con ventaja de 30-27 en el primer cuarto y amplió su diferencia antes del descanso, al que llegó con marcador de 60-50.

Sin embargo, Chicago reaccionó en el tercer periodo, que ganó 32-25, para acercarse a solamente tres puntos. En el último cuarto, los visitantes resistieron la presión y terminaron asegurando el triunfo.

Entre los jugadores más destacados de Memphis estuvieron Ty Jerome, quien consiguió 16 puntos; GG Jackson, con 14; y Zach Edey, quien aportó 10 puntos y 5 rebotes.

Por Chicago, Caleb Wilson encabezó la ofensiva con 21 puntos, seguido por Norman Powell, con 17, mientras que Josh Giddey terminó con 13 unidades.

Con este resultado, los Grizzlies colocaron su marca de pretemporada en dos victorias y una derrota.

Karim López busca ganarse más minutos antes de su primera temporada en la NBA

El hermosillense llegó a Memphis después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, cuando fue elegido en la posición 21 de la edición 2026.

Antes de su llegada a Estados Unidos, desarrolló parte de su carrera profesional con los New Zealand Breakers, de la liga australiana NBL, donde adquirió experiencia enfrentando a jugadores de mayor edad.

Ahora, con 19 años, su principal desafío consiste en adaptarse a la velocidad y exigencia física de la NBA, además de demostrar que puede aportar defensivamente y aprovechar sus oportunidades ofensivas.

La actuación contra Chicago no garantiza que tendrá un lugar importante dentro de la rotación de Memphis, pero sí le permite sumar argumentos de cara a las próximas decisiones del entrenador.

Además, los seis rebotes y el diferencial positivo muestran que su contribución no depende exclusivamente de conseguir puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Karim López con Memphis Grizzlies?

Los Grizzlies disputarán su último encuentro de pretemporada el viernes 16 de octubre, cuando reciban a los Charlotte Hornets en el FedExForum de Memphis.

Ese partido representará la última oportunidad de López para seguir sumando minutos antes del comienzo de la campaña regular.

Posteriormente, Memphis iniciará oficialmente la temporada 2026-27 de la NBA el miércoles 21 de octubre, cuando reciba al Utah Jazz.

Para el hermosillense, el objetivo será continuar convenciendo al cuerpo técnico y conseguir la oportunidad de convertirse en el primer jugador nacido en Sonora en disputar un partido de temporada regular de la NBA.