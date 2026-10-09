Juan Manuel Márquez aceptaría volver a pelear después de 12 años, pero puso una condición insólita: un millón de reproducciones

El mexicano Juan Manuel Márquez celebra con el cinturón de campeón tras su victoria sobre Mike Alvarado en el décimo asalto de una pelea de boxeo por el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), celebrada en The Forum, en Inglewood, California, el sábado 17 de mayo de 2014. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

El legendario boxeador mexicano Juan Manuel “Dinamita” Márquez sorprendió al aceptar un desafío para volver al ring a los 53 años, aunque su regreso dependerá de una meta en YouTube y tendría un rival inesperado.

A más de 12 años de su última pelea profesional, Juan Manuel “Dinamita” Márquez abrió la posibilidad de regresar al cuadrilátero. Sin embargo, el legendario boxeador mexicano no está buscando una revancha contra Manny Pacquiao, una bolsa millonaria ni un nuevo campeonato mundial: estaría dispuesto a pelear si un video de YouTube alcanza un millón de reproducciones.

El excampeón mundial de 53 años aceptó el desafío de Juan Carlos “El Lobo” Serralde, un creador de contenido que se ha vuelto popular por sus particulares retos de boxeo en las calles de la Ciudad de México.

Lo más sorprendente es que Márquez no exigiría dinero por volver a ponerse los guantes. Su única condición sería alcanzar la meta de visualizaciones y, de concretarse, disputaría una exhibición de apenas 60 segundos.

La condición de Juan Manuel Márquez para volver al ring

El inesperado acuerdo surgió durante una entrevista del programa Desde el Ring, que el propio Márquez conduce junto al periodista deportivo Eduardo Camarena.

Durante la conversación con Serralde, el exboxeador mexicano aceptó enfrentarse al influencer, pero estableció una condición relacionada con el alcance del episodio en YouTube.

Yo me rifo el tiro, sin premio, pero si nuestro capítulo, nuestro video, llega a un millón de vistas yo me rifo el tiro, estoy puesto. Tú me dices cuándo, dónde y a qué hora”, expresó el Dinamita.

La propuesta fue aceptada por Serralde, quien también se comprometió a subir al cuadrilátero si la entrevista alcanza la cifra acordada.

Si el capítulo en Desde el Ring llega a un millón de vistas nos damos un tiro”, respondió el creador de contenido.

Incluso Eduardo Camarena se ofreció para narrar el posible enfrentamiento, aunque todavía no existe una fecha ni una sede confirmada.

¿Quién es “El Lobo” Serralde, el hombre que desafió a Márquez?

Juan Carlos “El Lobo” Serralde ha ganado popularidad en redes sociales mediante una dinámica poco convencional: desafía a personas a derribarlo durante un combate de un minuto, ofreciendo como recompensa un peso por cada seguidor que tiene.

Cuando participó en la entrevista con Márquez, contaba con aproximadamente 968 mil seguidores, por lo que el premio para quien consiguiera mandarlo a la lona rondaba esa cantidad de pesos.

No obstante, Márquez aceptó participar sin exigir la recompensa económica.

Además, ambos ya protagonizaron un desafío de golpes al cuerpo. En aquella ocasión, el excampeón mundial conectó varios impactos hasta que Serralde decidió abandonar la prueba, una experiencia que sirve como antecedente del posible combate.

¿Cuándo fue la última pelea de Juan Manuel Márquez?

La última pelea profesional de Juan Manuel Márquez se celebró el 17 de mayo de 2014, cuando derrotó por decisión unánime al estadounidense Mike Alvarado en The Forum de Inglewood, California.

El mexicano tenía entonces 40 años y cerró su trayectoria profesional con un registro de:

56 victorias , de las cuales 40 fueron por nocaut.

, de las cuales 40 fueron por nocaut. 7 derrotas .

. 1 empate .

. Campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes.

Aunque dejó de competir en 2014, anunció oficialmente su retiro en 2017.

Entre sus mayores triunfos destaca el espectacular nocaut sobre Manny Pacquiao, ocurrido el 8 de diciembre de 2012, cuando mandó a la lona al filipino en el sexto asalto de su cuarto enfrentamiento.

La rivalidad entre ambos fue una de las más recordadas del boxeo moderno. Incluso, años después, Márquez analizó el regreso de Pacquiao al cuadrilátero y comparó su desempeño con el que había mostrado durante sus enfrentamientos.

¿Juan Manuel Márquez volverá al boxeo profesional?

Por ahora, no existe un regreso confirmado al boxeo profesional. El desafío con Serralde sería únicamente una exhibición de un asalto de 60 segundos, sin campeonato en disputa y sin una bolsa económica para el Dinamita.

El planteamiento contrasta con la postura que Márquez mantuvo durante su carrera, cuando priorizó enfrentamientos de alto nivel e incluso explicó por qué rechazó una pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez.

Ahora, a sus 53 años, el mexicano contempla un escenario completamente distinto al de las grandes funciones que protagonizó en Las Vegas.