Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026: A qué hora y dónde ver su última carrera del año

Isaac del Toro cerrará la temporada 2026 este sábado con El Giro de Lombardía. (Foto: IG @isaac_deltoro_romero1)

Isaac del Toro disputará el Giro de Lombardía 2026 este sábado 10 de octubre. Te decimos a qué hora comienza la carrera en México, dónde verla EN VIVO y quiénes serán los principales rivales del ciclista mexicano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro afrontará este sábado 10 de octubre uno de los mayores desafíos de su temporada cuando participe en el Giro de Lombardía 2026 (Il Lombardia), el último de los cinco Monumentos del ciclismo profesional.

El originario de Ensenada, Baja California, será uno de los principales candidatos a la victoria junto con su compañero Brandon McNulty, dentro del UAE Team Emirates-XRG, en una edición que contará con la ausencia del esloveno Tadej Pogačar, ganador de las últimas cinco ediciones y quien no participará debido a una lesión sufrida en la Vuelta a España.

La competencia se desarrollará sobre un exigente recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, Italia, con nueve ascensos y aproximadamente 4,600 metros de desnivel acumulado.

Para los aficionados mexicanos será necesario madrugar, ya que la carrera comenzará durante las primeras horas del sábado y podrá seguirse mediante televisión de paga y streaming.

¿Cuándo corre Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

La 120ª edición del Giro de Lombardía se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, apenas dos días después de la participación del mexicano en el Gran Piemonte.

La carrera tendrá su salida en Bérgamo y concluirá en Como, dos ciudades del norte de Italia, después de atravesar un recorrido montañoso considerado entre los más exigentes de las clásicas de un día.

El mexicano buscará mejorar el quinto lugar que consiguió en su debut de 2025, cuando terminó entre los principales protagonistas de la competencia.

¿A qué hora inicia el Giro de Lombardía 2026 en México?

La salida está programada para las 10:45 de la mañana de Italia, que corresponden a las 2:45 de la madrugada del centro de México.

Estos son los horarios de salida en las cuatro zonas de México:

Hora del centro de México (CDMX): 2:45 AM.

2:45 AM. Hora del noroeste (Baja California): 1:45 AM.

1:45 AM. Hora del Pacífico (Sonora y Sinaloa): 1:45 AM.

1:45 AM. Hora del sureste (Quintana Roo): 3:45 AM.

Los horarios corresponden a la salida programada por los organizadores; el inicio competitivo se realiza después del traslado neutralizado.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

La participación de Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026 podrá seguirse en México mediante ESPN2 y la plataforma Disney+ Premium.

Estas son las opciones de transmisión:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: ESPN2.

ESPN2. Streaming: Disney+ Premium.

La cobertura televisiva está anunciada a partir de las 2:30 de la madrugada, tiempo del centro de México, aproximadamente 15 minutos antes de la salida programada. El horario puede variar dependiendo de la programación del canal.

¿Cuál será el recorrido del Giro de Lombardía 2026 y cuántos kilómetros tendrá?

El Giro de Lombardía 2026 tendrá un recorrido de 239 kilómetros, con salida en Bérgamo y llegada en Como, además de nueve ascensos que pondrán a prueba la resistencia de los participantes.

La organización contempla aproximadamente 4,600 metros de desnivel acumulado, con varias subidas que podrían resultar decisivas para definir al ganador.

Entre las principales dificultades del recorrido destacan:

Selvino: Ascenso con múltiples curvas durante la primera parte de la carrera.

Ascenso con múltiples curvas durante la primera parte de la carrera. Valpiana: Una de las subidas que contribuirán al desgaste inicial.

Una de las subidas que contribuirán al desgaste inicial. Madonna del Ghisallo: Puerto emblemático del ciclismo italiano, con pendientes de hasta el 14%.

Puerto emblemático del ciclismo italiano, con pendientes de hasta el 14%. Civiglio: Ascenso con pendientes cercanas al 10%, situado en los kilómetros decisivos.

Ascenso con pendientes cercanas al 10%, situado en los kilómetros decisivos. San Fermo della Battaglia: Última subida importante, cuya cima se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros de la meta.

El tramo final incluye un descenso hacia Como, donde los ciclistas buscarán colocarse en posición de disputar la victoria.

¿A qué hora terminará el Giro de Lombardía 2026?

La organización estima que los primeros ciclistas cruzarán la meta entre las 4:40 y las 5:20 de la tarde de Italia, dependiendo de la velocidad de la carrera.

En México, el horario estimado de llegada será entre las 8:40 y las 9:20 de la mañana, tiempo del centro del país.

El desenlace podría producirse en un grupo reducido o mediante una escapada individual, debido a las exigentes subidas que presenta el recorrido durante sus últimos kilómetros.

¿Quiénes serán los principales rivales de Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

La ausencia de Tadej Pogačar permitirá que otros ciclistas busquen conquistar una carrera dominada por el esloveno durante los últimos cinco años.

Isaac del Toro y Brandon McNulty, actual campeón mundial de ruta, encabezarán al UAE Team Emirates-XRG, que también contará con el británico Adam Yates, tercero en Lombardía en 2021.

Entre los principales favoritos aparecen:

Remco Evenepoel: Subcampeón del Giro de Lombardía en 2024 y 2025.

Subcampeón del Giro de Lombardía en 2024 y 2025. Brandon McNulty: Campeón mundial de ruta 2026 y compañero de Del Toro.

Campeón mundial de ruta 2026 y compañero de Del Toro. Tom Pidcock: Terminó sexto en la edición de 2025.

Terminó sexto en la edición de 2025. Giulio Ciccone: Subcampeón europeo y especialista en recorridos montañosos.

Subcampeón europeo y especialista en recorridos montañosos. Paul Seixas: Joven francés que terminó séptimo en Lombardía 2025.

Joven francés que terminó séptimo en Lombardía 2025. Primož Roglič: Integrante del Red Bull-Bora-Hansgrohe y uno de los referentes del pelotón.

La lista oficial también contempla a corredores como Quinn Simmons, Michael Storer y Matteo Jorgenson.

¿Cómo llega Isaac del Toro al Giro de Lombardía después del Gran Piemonte 2026?

Isaac del Toro llegará al Giro de Lombardía apenas dos días después de terminar en el lugar 82 del Gran Piemonte 2026, carrera en la que buscaba defender el título que conquistó en 2025.

El mexicano intentó sorprender con un ataque a 18 kilómetros de la meta, acompañado por el neozelandés Finn Fisher-Black, pero ambos fueron alcanzados por el pelotón cuando restaban aproximadamente 1.5 kilómetros para concluir.

Antes de aquella competencia, Del Toro reconoció que arrastraba algunas dificultades físicas:

Estoy luchando con el jet lag y con un dolor en la rodilla”, comentó el ensenadense, quien también explicó que comenzó a experimentar problemas después del Mundial.

Previamente, el mexicano había conseguido el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montreal, donde finalizó a 14 segundos del campeón Brandon McNulty.

A pesar de las dificultades recientes, el propio Del Toro expresó su confianza en las posibilidades del UAE Team Emirates-XRG de conquistar nuevamente Lombardía, al señalar que cuentan con distintas opciones para buscar el triunfo y que será importante mantener a varios corredores del equipo en la pelea hasta los kilómetros finales.

¿Qué es el Giro de Lombardía y por qué es uno de los cinco Monumentos del ciclismo?

El Giro de Lombardía, oficialmente conocido como Il Lombardia, es una de las cinco carreras de un día más prestigiosas del ciclismo profesional.

Se le conoce como la Clásica de las Hojas Muertas, debido a que se disputa durante el otoño europeo y tradicionalmente marca el cierre de las grandes clásicas de la temporada.

Forma parte de los cinco Monumentos del ciclismo junto con:

Milán-San Remo: Italia.

Italia. Tour de Flandes: Bélgica.

Bélgica. París-Roubaix: Francia.

Francia. Lieja-Bastoña-Lieja: Bélgica.

Bélgica. Giro de Lombardía: Italia.

La edición de 2026 será la número 120 y garantizará un nuevo campeón después de cinco victorias consecutivas de Pogačar.

Para Isaac del Toro, conquistar esta prueba representaría uno de los resultados más importantes de su trayectoria y le permitiría añadir un Monumento a su palmarés.