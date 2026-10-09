Francesco Farioli, DT del Porto, está preocupado por la salud mental de Santi Giménez tras críticas en México: “Es importante ponerlo en una burbuja”

Santiago Giménez se pierde un gol en el México vs Estados Unidos tras enredarse con el balón y caer frente a la portería. (Foto: Julián Ortega)

El entrenador italiano considera que Santiago Giménez necesita recuperar la confianza y alejarse de la presión mediática, especialmente después de las críticas que recibió por sus actuaciones con la Selección Mexicana.

El presente de Santiago Giménez ha comenzado a generar preocupación en su propio equipo. Francesco Farioli, director técnico del Porto, considera que el delantero mexicano necesita algo más que recuperar su condición física y volver a marcar goles: también requiere tranquilidad emocional para recuperar la confianza en sus capacidades.

El estratega italiano sorprendió este viernes 9 de octubre al hablar abiertamente sobre la presión mediática que rodea al futbolista de 25 años, especialmente desde México, y planteó la necesidad de protegerlo del ruido externo para que pueda concentrarse en el futbol.

Las declaraciones llegan después de una complicada participación del atacante con la Selección Mexicana de Rafael Márquez, en la que nuevamente fue cuestionado por su falta de contundencia frente a la portería.

¿Por qué Francesco Farioli quiere poner a Santi Giménez en una burbuja?

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra Marítimo, correspondiente a la octava jornada de la Liga Portugal, Farioli reconoció que Giménez atraviesa un periodo en el que recuperar la confianza resulta fundamental.

El entrenador aseguró que las cualidades futbolísticas del mexicano están fuera de discusión, pero considera necesario que encuentre tranquilidad dentro de su entorno deportivo.

Es importante ponerlo en una burbuja, que se quede aquí con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y que trabaje con el apoyo de toda la afición”, expresó Farioli.

El italiano también hizo referencia a la presión ejercida por los medios de comunicación mexicanos, que han seguido de cerca las dificultades del delantero para recuperar su mejor versión.

Sus palabras reflejan una intención de proteger el bienestar emocional del futbolista, aunque el entrenador no habló de ningún diagnóstico ni confirmó que Giménez padezca algún trastorno de salud mental.

Para Farioli, el desafío no consiste únicamente en devolverle protagonismo dentro de la cancha, sino en ayudarlo a recuperar la seguridad que anteriormente lo convirtió en uno de los delanteros mexicanos más destacados de Europa.

Santiago Giménez posa con la bandera de México durante sesión fotográfica con el FC Porto. (Foto: IG @fcporto)

Santiago Giménez acumula más de un año sin marcar con la Selección Mexicana

La preocupación del técnico portugués aparece en medio de uno de los periodos más cuestionados de Giménez con el representativo nacional.

El delantero no marca con México desde el 9 de septiembre de 2025, cuando consiguió un gol ante Corea del Sur para rescatar un empate 2-2 en un partido amistoso.

La sequía volvió a convertirse en tema de conversación durante la reciente concentración encabezada por Rafael Márquez.

Especialmente después de la derrota por 3-0 ante Estados Unidos, disputada el 3 de octubre en Glendale, Arizona, donde Giménez desperdició dos oportunidades importantes frente al arco rival.

El atacante fue titular en aquel encuentro, pero no consiguió aprovechar sus ocasiones para modificar el marcador.

Posteriormente, volvió a participar en la derrota por 2-0 frente a Chile, sin lograr terminar con su sequía goleadora.

En total, el mexicano tuvo participación en tres encuentros de la reciente concentración, ante Perú, Estados Unidos y Chile, sin conseguir anotaciones.

Tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar. Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”, dijo.

Hasta el padre de Santi Giménez reconoció su falta de gol

Las críticas hacia el delantero llegaron incluso desde su entorno familiar.

Después de la derrota contra Estados Unidos, Christian “Chaco” Giménez, padre del atacante y exfutbolista de Cruz Azul, habló sobre las oportunidades desperdiciadas por Santiago durante su participación como analista en FOX.

“El nueve tiene que hacer gol”, expresó el exjugador, quien reconoció que su hijo está siendo especialmente cuestionado por la falta de anotaciones con el representativo nacional.

Aunque también explicó que algunas de las jugadas resultaron más complicadas de lo que parecían, admitió que la responsabilidad de un centrodelantero incluye responder con goles.

Las declaraciones del Chaco reflejaron la exigencia que enfrenta Santiago incluso desde las voces más cercanas a su trayectoria.

Sin embargo, Rafael Márquez también salió en defensa del atacante después de aquel encuentro.

El seleccionador mexicano explicó que Giménez había arrastrado molestias físicas y necesitaba acumular minutos para recuperar su mejor condición.

Márquez reiteró su confianza en el delantero y señaló que darle participación durante la concentración formaba parte del proceso para ayudarlo a recuperar su ritmo competitivo.

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez desde que llegó al Porto?

La situación del mexicano también debe entenderse a partir de su reciente cambio de equipo.

Después de una etapa complicada en el AC Milan, Giménez llegó al Porto el 31 de agosto de 2026, mediante un préstamo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

El acuerdo contempla una opción de compra que podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

Desde su incorporación, el conjunto portugués ha administrado cuidadosamente su participación para permitirle recuperar progresivamente el ritmo de competencia.

Hasta antes del encuentro contra Marítimo, Santiago Giménez suma tres apariciones oficiales y un gol con Porto:

4 de septiembre: Debutó frente a Moreirense en la victoria por 2-1.

Debutó frente a Moreirense en la victoria por 2-1. 8 de septiembre: Participó contra Manchester City en la Champions League, durante la derrota por 0-2.

Participó contra Manchester City en la Champions League, durante la derrota por 0-2. 12 de septiembre: Marcó de penal en la victoria por 4-1 sobre Casa Pia.

Posteriormente, permaneció en la banca durante la victoria por 3-1 contra Benfica, el 20 de septiembre.

Estas participaciones reflejan que, pese a haber recuperado el gol con su nuevo equipo, todavía no ha conseguido establecerse como titular habitual.

Santiago Giménez anotó su primer gol con el FC Porto vía penalti en la compensación. (Foto: Capturas de pantalla)

Santi Giménez también enfrenta una fuerte competencia en Porto

Otro de los obstáculos que enfrenta el mexicano es la competencia interna por un lugar en el ataque.

Francesco Farioli cuenta con tres centros delanteros: André Silva, Samu Aghehowa y Santiago Giménez, cada uno en una situación diferente respecto a su preparación física y ritmo competitivo.

El entrenador reconoció que André Silva representa actualmente la alternativa más confiable, debido a que completó toda la pretemporada y atraviesa un buen momento futbolístico.

Por su parte, Samu Aghehowa se encuentra en un proceso de reincorporación después de una lesión prolongada, por lo que el cuerpo técnico todavía debe administrar cuidadosamente sus minutos.

En el caso de Giménez, el principal desafío consiste en recuperar tanto su condición física como la confianza en sus propias cualidades.

Farioli considera que disponer de tres delanteros es una ventaja para afrontar una temporada larga, especialmente porque el equipo deberá responder en diferentes competencias.

No obstante, también dejó claro que será su responsabilidad decidir cuándo y cómo utilizar a cada uno.

¿Cuándo volverá a jugar Santi Giménez con Porto?

El mexicano podría tener una nueva oportunidad este sábado 10 de octubre, cuando Porto visite a Marítimo en el Estadio dos Barreiros, en Funchal, por la octava jornada de la Liga Portugal 2026-27.

El encuentro está programado para las 18:00 horas de Portugal, equivalentes a las 11:00 horas del centro de México.

Porto llega como líder invicto del campeonato, después de ganar sus primeros siete encuentros y sumar 21 puntos, con una ventaja de cinco unidades sobre sus perseguidores.

Farioli reconoció que la reciente concentración con México tuvo un aspecto positivo para Santiago, ya que pudo disputar más minutos de los que probablemente habría recibido si permanecía con el conjunto portugués.

Aunque el delantero se perdió entrenamientos con su club por los compromisos internacionales, el italiano considera que todavía puede integrarse y contribuir al equipo.

Ahora, el reto de Santiago Giménez será recuperar su mejor versión futbolística mientras su entrenador intenta reducir la presión externa que lo rodea.

Para Farioli, el talento del mexicano no está en duda. Lo que necesita recuperar es la confianza para volver a demostrarlo dentro de la cancha.