¿Cristiano Ronaldo fue suspendido por la Selección de Portugal tras abandonar la concentración?

Cristiano Ronaldo, de 41 años, reconoció que el final de su carrera como futbolista profesional está cada vez más cerca. (AP Foto/Gareth Patterson)

Medios internacionales reportan una suspensión preventiva de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal. Te explicamos qué castigo podría recibir, por qué se enfrentó con Jorge Jesus y qué dijo sobre su regreso.

Cristiano Ronaldo enfrenta un nuevo capítulo en su conflicto con la Selección de Portugal. El diario portugués O Jogo, reportó este viernes 9 de octubre que el delantero quedó suspendido de manera preventiva después de abandonar la concentración del equipo nacional en medio de sus diferencias con el DT, Jorge Jesus.

El alcance de la eventual sanción todavía está pendiente de resolución.

¿Cristiano Ronaldo está suspendido de la Selección de Portugal?

Lo reportado es una suspensión preventiva, sin que se haya anunciado una exclusión definitiva de la selección. Su fundamento está en el artículo 160 del Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que contempla una suspensión automática cuando un futbolista abandona injustificadamente los trabajos del representativo nacional.

El especialista en derecho deportivo Diogo Soares Loureiro explicó a RTP que esa disposición prevé consecuencias inmediatas por el abandono. Sin embargo, la televisora portuguesa también señaló que la federación no se había pronunciado públicamente sobre la aplicación del castigo.

El último comunicado del Consejo de Disciplina no incluyó una resolución sobre Ronaldo, por tanto, todavía no hay una duración definitiva anunciada para su sanción.

El motivo disciplinario señalado es su salida de la concentración del 30 de septiembre, anterior al comunicado que publicó en redes sociales el 6 de octubre.

¿Cuánto tiempo podría estar suspendido Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con el reglamento citado por la prensa portuguesa, el abandono injustificado de una concentración puede implicar:

Suspensión de uno a seis meses.

Multa de entre 510 y 1,020 euros.

No obstante, el abogado Gonçalo Almeida, consultado por A Bola, explicó que el reconocimiento de los hechos podría permitir una reducción de los límites de la sanción, siempre que el Consejo de Disciplina considere que se cumplen las condiciones reglamentarias.

En ese escenario, el rango de suspensión podría quedar entre 15 días y tres meses. Se trata de una posibilidad que debe evaluar el organismo, no de un castigo ya establecido.

🚨 Cristiano Ronaldo has been SUSPENDED by the Portuguese Football Federation. 🇵🇹



The disciplinary commission will now determine the length of his ban, with a potential suspension of between ONE and SIX months. 🤯



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/8VJzq340Eb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2026

¿Por qué Cristiano Ronaldo se molestó con Jorge Jesus?

El conflicto se hizo visible después del partido del 27 de septiembre, cuando Portugal venció 2-1 a Noruega y Cristiano permaneció en la banca durante todo el encuentro, pese a realizar ejercicios de calentamiento.

Según la versión del delantero, Jorge Jesus le había presentado previamente un plan para administrar su participación y cuidar su recuperación física. Ese programa contemplaba que no jugara los encuentros como visitante ante Noruega y Dinamarca.

Sin embargo, Cristiano aseguró que el técnico modificó el plan antes del duelo contra los noruegos y le indicó que debía prepararse para disputar 30 minutos. El atacante aceptó, calentó desde el descanso y finalmente no ingresó.

Para Ronaldo, el problema central fue el incumplimiento de lo que, según él, habían acordado. También reconoció que se equivocó al retirarse sin saludar a los aficionados portugueses después del encuentro.

¿Por qué abandonó la concentración de Portugal?

Cristiano explicó que, 48 horas después del partido, sostuvo una reunión con Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr.

De acuerdo con su relato, acordaron que el seleccionador aclararía públicamente lo sucedido: que Ronaldo no había exigido minutos y que hacerlo calentar sin utilizarlo había sido un error. Incluso se preparó un documento con los puntos que debían explicarse.

El delantero sostuvo que la posterior conferencia de prensa del entrenador no correspondió con esa conversación. Al considerar que Jesus había incumplido un segundo acuerdo, decidió abandonar la concentración en Copenhague el 30 de septiembre, antes del partido contra Dinamarca.

Ese mismo día adelantó que explicaría las razones de su salida; su versión detallada llegó mediante el comunicado publicado el 6 de octubre.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su comunicado?

Además de acusar al seleccionador de romper su confianza, Cristiano Ronaldo reconoció que no debió abandonar al equipo y pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados.

El capitán aceptó que la FPF debía evaluar y sancionar su conducta. También consideró que portar el brazalete implicaba una responsabilidad adicional y que su trayectoria no debía eximirlo de las consecuencias.

Sobre su futuro, expresó que seguía interesado en competir y ganar con Portugal después de cumplir la suspensión que pudiera recibir, siempre que estuviera en buenas condiciones físicas y mantuviera actividad con su club.

¿Cristiano dijo que no volvería mientras Jorge Jesus siguiera como técnico?

Antes de los nuevos reportes sobre la suspensión, circuló la versión de que Cristiano Ronaldo no regresaría a Portugal mientras Jorge Jesus permaneciera como seleccionador.

Esa información fue atribuida al comentarista Rui Santos, de CNN Portugal, y reproducida por medios internacionales. Según ese reporte, el delantero había quedado molesto con las declaraciones públicas del entrenador y del presidente de la federación, Pedro Proença.

Sin embargo, esa condición no aparece en el comunicado del 6 de octubre. En el texto, Cristiano manifestó su disposición a volver después de cumplir una eventual sanción, sin exigir expresamente la salida de Jorge Jesus.

¿Qué partidos podría perderse Cristiano Ronaldo con Portugal?

La duración del castigo determinará si puede participar en los próximos compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA:

14 de noviembre: Portugal vs Dinamarca.

Portugal vs Dinamarca. 17 de noviembre: Gales vs Portugal.

Según la explicación recogida por A Bola, el tiempo de suspensión preventiva puede descontarse de la sanción definitiva, por lo que todavía existe la posibilidad de que esté habilitado para esa convocatoria.

En el plano deportivo, Jorge Jesus y Pedro Proença habían dejado abierta la puerta a su regreso. Su presencia en noviembre dependerá de la resolución disciplinaria, de su disponibilidad y de la convocatoria del seleccionador.