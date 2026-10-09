Cowboys perdió ante un equipo que no había ganado en la NFL y la lesión de CeeDee Lamb empeoró la noche

CeeDee Lamb permaneció en la banca de los Dallas Cowboys tras sufrir molestias en el cuádriceps durante la derrota 24-16 ante los Tampa Bay Buccaneers, en la Semana 5 de la NFL 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los Dallas Cowboys sufrieron una inesperada derrota ante los Tampa Bay Buccaneers, que llegaron al partido sin victorias en la temporada. La noche empeoró con la lesión de CeeDee Lamb, una de sus principales figuras ofensivas.

Los Dallas Cowboys vivieron una noche para el olvido en el AT&T Stadium. El equipo de la estrella solitaria cayó 24-16 ante los Tampa Bay Buccaneers, que llegaron al encuentro del jueves 8 de octubre sin conocer la victoria en la temporada 2026 de la NFL y terminaron celebrando su primer triunfo precisamente en territorio de los Vaqueros.

La derrota resultó todavía más dolorosa porque Dallas enfrentó a un rival que jugó sin su quarterback titular, Baker Mayfield, y que tuvo que recurrir al novato Jalon Daniels, quien apenas disputaba su segundo encuentro como titular en la NFL.

Por si el resultado no fuera suficiente, los Cowboys también encendieron las alarmas por la lesión de CeeDee Lamb, su principal receptor, quien tuvo que abandonar parte del último cuarto por molestias en el cuádriceps.

CEEDEE LAMB WITH ANOTHER ALL-TIME SIDELINE REACTION: pic.twitter.com/t4W6jrqOip — MLFootball (@MLFootball) October 9, 2026

Con este resultado, Dallas quedó con récord de 2-3, mientras que Tampa Bay mejoró a 1-4 después de comenzar la campaña con cuatro derrotas consecutivas.

¿Cómo perdió Cowboys contra un equipo que no había ganado?

Lo que parecía una oportunidad favorable para Dallas terminó convertido en una de sus derrotas más inesperadas de la temporada.

Los Cowboys llegaban después de remontar y vencer 34-30 a Houston, pero nuevamente quedaron exhibidas sus deficiencias defensivas.

El equipo dirigido por Brian Schottenheimer comenzó ganando con un touchdown terrestre de Javonte Williams y llegó al descanso con ventaja de 10-7.

Sin embargo, el tercer cuarto cambió completamente el encuentro. Bucky Irving consiguió un acarreo de 72 yardas que preparó una anotación de Emeka Egbuka, mientras que los errores de Dallas facilitaron otras dos series que terminaron en puntos para Tampa Bay.

Los Buccaneers llegaron al último periodo con ventaja de 24-10. Aunque Dallas consiguió acercarse con una recepción de touchdown de George Pickens, una conversión fallida y una intercepción de Alex Anzalone terminaron con sus esperanzas de remontada.

¿Qué le pasó a CeeDee Lamb y qué tan grave es su lesión?

La otra preocupación de Dallas fue CeeDee Lamb, quien sufrió molestias en el cuádriceps durante la segunda mitad del encuentro.

El receptor había sido determinante cuatro días antes contra Houston, cuando registró 17 recepciones, 189 yardas y un touchdown.

Ante Tampa Bay, su participación quedó reducida a dos recepciones para nueve yardas. Lamb abandonó el campo en el último cuarto, aunque posteriormente consiguió regresar brevemente al partido.

Hasta el cierre del encuentro no se había confirmado la gravedad de la lesión ni si necesitaría perderse el siguiente compromiso de Dallas.

Un quarterback novato y Bucky Irving exhibieron a Dallas

Uno de los aspectos más llamativos de la derrota fue que Tampa Bay consiguió su primera victoria utilizando a Jalon Daniels, quarterback novato que no fue seleccionado en el Draft y que reemplazó al lesionado Baker Mayfield.

Daniels completó 19 de 25 pases para 189 yardas y un touchdown, sin sufrir intercepciones.

Pero el gran protagonista fue Bucky Irving, quien acumuló 165 yardas terrestres y dos touchdowns, uno por carrera y otro por recepción.

La defensiva de los Cowboys permitió 419 yardas totales, incluidas 241 por tierra, mientras que su ofensiva entregó el balón tres veces.

En contraste, Dak Prescott lanzó para 316 yardas y un touchdown, pero sufrió dos intercepciones. Su compañero George Pickens terminó con nueve recepciones, 130 yardas y una anotación.

Jerry Jones expresó su decepción tras la derrota

El propietario de Dallas, Jerry Jones, no ocultó su molestia después de observar cómo su equipo perdió ante un rival que llevaba cuatro semanas sin ganar.

Jones se declaró “extraordinariamente decepcionado” y reconoció que le sorprendió la facilidad con la que Tampa Bay consiguió avanzar por el centro de la defensiva de los Cowboys.

El resultado volvió a poner bajo presión al equipo, que ya había sufrido una dolorosa derrota ante Baltimore Ravens en Brasil.

Ahora, Dallas tendrá que preparar su siguiente compromiso frente a Green Bay Packers, pendiente de la recuperación de CeeDee Lamb y con la necesidad de corregir los problemas defensivos que le han impedido mantener regularidad durante el arranque de la NFL 2026.