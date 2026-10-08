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PRESUMEN RIVALIDAD

La NFL presenta los uniformes Rivalries 2026 con ocho nuevos diseños inspirados en los enfrentamientos históricos

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La NFL y Nike presentaron la segunda edición del programa Rivalries, una colección de uniformes alternativos para la temporada 2026-27 que busca representar la identidad de las franquicias y sus comunidades.

En esta nueva etapa participan ocho equipos de la AFC Sur y NFC Norte, que estrenarán sus diseños durante partidos de temporada regular ante rivales divisionales.

Los uniformes fueron creados con elementos relacionados con la historia, cultura y símbolos de cada ciudad.

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Después de su debut, estos diseños formarán parte de la rotación oficial de cada equipo durante tres temporadas. Además, los ocho equipos que estrenaron Rivalries en 2025 volverán a utilizar sus modelos durante la campaña 2026.

La edición 2026 tendrá como protagonistas a franquicias como Packers de Green Bay, Bears de Chicago, Lions de Detroit, Vikings de Minnesota, Texans de Houston, Colts de Indianapolis, Jaguars de Jacksonville y Titans de Tennessee, con enfrentamientos que resaltan algunas de las rivalidades más tradicionales de la Liga.

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