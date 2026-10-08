PRESUMEN RIVALIDAD

La NFL presenta los uniformes Rivalries 2026 con ocho nuevos diseños inspirados en los enfrentamientos históricos

La NFL y Nike presentaron la segunda edición del programa Rivalries, una colección de uniformes alternativos para la temporada 2026-27 que busca representar la identidad de las franquicias y sus comunidades.

En esta nueva etapa participan ocho equipos de la AFC Sur y NFC Norte, que estrenarán sus diseños durante partidos de temporada regular ante rivales divisionales.

Los uniformes fueron creados con elementos relacionados con la historia, cultura y símbolos de cada ciudad.

Después de su debut, estos diseños formarán parte de la rotación oficial de cada equipo durante tres temporadas. Además, los ocho equipos que estrenaron Rivalries en 2025 volverán a utilizar sus modelos durante la campaña 2026.

La edición 2026 tendrá como protagonistas a franquicias como Packers de Green Bay, Bears de Chicago, Lions de Detroit, Vikings de Minnesota, Texans de Houston, Colts de Indianapolis, Jaguars de Jacksonville y Titans de Tennessee, con enfrentamientos que resaltan algunas de las rivalidades más tradicionales de la Liga.