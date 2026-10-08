¿Por qué fue detenido el luchador Hijo de Fishman tras la muerte del réferi “El Búho”? Autoridades de Hidalgo clausuraron el recinto donde ocurrió la función de la lucha libre

Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió después de recibir un martinete durante una función en Hidalgo. El luchador Hijo de Fishman fue detenido y las autoridades investigan lo ocurrido. (Foto: Especial GH)

Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió después de recibir un martinete durante una función en Hidalgo. El luchador fue detenido y las autoridades investigan lo ocurrido.

El luchador mexicano Hijo de Fishman fue detenido tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, quien perdió la vida durante una función de lucha libre celebrada entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El fallecimiento ocurrió después de que el árbitro recibiera una maniobra conocida como martinete durante un combate entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Aunque el réferi quedó inconsciente sobre el cuadrilátero, las autoridades todavía deben determinar oficialmente la causa de su muerte.

El caso también provocó la clausura del Deportivo 11 de Julio, debido a que los organizadores presuntamente realizaron el espectáculo sin los permisos correspondientes.

¿Cómo murió el réferi “El Búho” durante una función de lucha libre en Hidalgo?

Los hechos ocurrieron en la Arena Vanguardia, ubicada dentro del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante una función que tenía como combate estelar el enfrentamiento entre Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

De acuerdo con los primeros reportes, después del combate, Hijo de Fishman habría aplicado al réferi una variante del martinete, un movimiento de alto riesgo en el que la cabeza y el cuello pueden recibir un fuerte impacto contra la lona.

Tras la maniobra, “El Búho” quedó inmóvil sobre el ring. Algunos asistentes inicialmente interpretaron la situación como parte del espectáculo.

La aficionada y creadora de contenido Steph Heredia, quien presenció la función, relató que la preocupación aumentó cuando el réferi no reaccionaba y el presentador solicitó ayuda.

Los servicios de emergencia acudieron al inmueble para atender a Gerardo Germán Pineda, pero los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Fallece el réferi Gerardo Germán Pineda “El Búho” tras recibir un martinete del Hijo de Fishman en plena función.

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Fue detenido y el nacote se estaba riendo.

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¿Por qué fue detenido Hijo de Fishman y de qué se le acusa?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvieron al luchador, identificado por las autoridades mediante las iniciales J. Á. N. L., después de recibir un señalamiento directo relacionado con lo sucedido durante la función.

El enmascarado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las investigaciones por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.

Esta figura jurídica contempla situaciones en las que una persona puede ocasionar la muerte de otra sin que necesariamente exista la intención de hacerlo.

De acuerdo con los reportes del 7 de octubre, las autoridades disponían del plazo legal correspondiente para determinar si el luchador sería presentado ante un juez de control.

Hasta el momento, no se ha confirmado una sentencia ni una responsabilidad penal acreditada.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte del réferi “El Búho”?

Aunque diferentes reportes señalan que Hijo de Fishman aplicó un martinete, todavía no existe información pública suficiente para establecer que esa maniobra fue la causa médica directa del fallecimiento.

El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, es una técnica especialmente peligrosa por el riesgo de lesiones en la cabeza y la columna cervical, motivo por el que determinadas variantes están restringidas o prohibidas en distintas organizaciones y comisiones de lucha libre.

Las autoridades deberán analizar los videos del incidente, testimonios y resultados periciales para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió responsabilidad penal.

¿Por qué clausuraron el deportivo donde murió “El Búho”?

La Dirección de Protección Civil de Mineral de la Reforma suspendió actividades en el Deportivo 11 de Julio después de detectar irregularidades relacionadas con la organización de la función.

Según información del Ayuntamiento, la empresa organizadora no presentó la solicitud formal requerida para celebrar el evento, lo que impidió establecer previamente un protocolo de seguridad.

Las autoridades explicaron que, aunque el inmueble contaba con una licencia de funcionamiento vigente, esta no autorizaba automáticamente la celebración de espectáculos masivos o deportes de contacto.

Para este tipo de actividades se requiere un permiso especial y una notificación con al menos 15 días de anticipación.

Protección Civil también informó que durante julio había acudido en dos ocasiones al inmueble para realizar inspecciones preventivas, pero no encontró a los responsables de las instalaciones.

La clausura abrió nuevos cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad bajo las que se desarrolló la función, aunque las irregularidades administrativas no establecen por sí mismas una relación causal con el fallecimiento.

¿Quién era “El Búho”, el réferi que murió tras una función de lucha libre?

Gerardo Germán Pineda de 75 años de edad, era uno de los árbitros más reconocidos de la lucha libre de Hidalgo, con una trayectoria de aproximadamente 45 años dentro de este deporte.

Antes de convertirse en réferi, trabajó durante 15 años como luchador bajo el personaje de “El Búho Negro II”, siguiendo los pasos de su hermano, quien utilizaba el nombre de “El Búho Negro”.

Su llegada al arbitraje ocurrió de manera inesperada, cuando un réferi no se presentó a una función y los organizadores le pidieron que ocupara su lugar.

Desde entonces acumuló casi 30 años impartiendo justicia sobre el cuadrilátero, especialmente en la tradicional Arena Afición de Pachuca.

Durante su carrera arbitró combates de figuras reconocidas como Mil Máscaras, Dos Caras, Canek, Blue Panther, Último Guerrero y El Hijo del Santo.

En una entrevista concedida a Criterio Hidalgo meses antes de morir, Pineda reveló que los golpes y accidentes le habían provocado más de 30 suturas en la cabeza, además de lesiones cervicales.

Su legado también continúa a través de su hijo, El Búho Jr., quien siguió sus pasos dentro de la lucha libre profesional.

¿Qué dijo la empresa organizadora sobre la muerte de “El Búho”?

La promotora El Patrón Espectáculos Lucha Libre, responsable de la función, difundió un comunicado el miércoles 7 de octubre, en el que lamentó el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda.

La empresa informó que brindará acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el procedimiento legal.

Asimismo, aseguró que su representante legal mantiene comunicación con la familia del réferi y sus abogados, con la intención de garantizar el respeto a todas las partes involucradas.

La promotora señaló que evitará proporcionar información adicional que pudiera interferir en las investigaciones y pidió a los aficionados y medios de comunicación no difundir versiones que todavía no estén confirmadas.