¿Quién era Steven Walton? Muere exentrenador de Rayos de Hermosillo e integrante del equipo campeón del 2019 en Cibacopa

Steven C. Walton, exentrenador de los Rayos de Hermosillo, falleció el sábado 3 de octubre, según informó su familia. (Foto: Especial GH)

El estadounidense fue asistente de Dan Tacheny en el tercer campeonato de Rayos, después asumió como entrenador principal y contribuyó a la creación de la academia del club.

Steven C. Walton, exentrenador de los Rayos de Hermosillo, falleció el sábado 3 de octubre, según informó su familia. El estratega estadounidense fue parte del cuerpo técnico que conquistó el Cibacopa 2019 y posteriormente dirigió a la quinteta sonorense.

La noticia fue difundida esta semana por Rayos de Hermosillo y Cibacopa, organizaciones que lamentaron la pérdida de Walton, quien también contribuyó a la formación de jóvenes basquetbolistas en la capital sonorense.

¿Qué se sabe de la muerte de Steven Walton?

La familia de Steven C. Walton informó que el exentrenador de Rayos de Hermosillo falleció el sábado 3 de octubre. La noticia se hizo pública la noche del martes, después de que Rayos y Cibacopa compartieran mensajes de condolencias para despedir al estratega estadounidense.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, señaló el conjunto hermosillense en su esquela.

El club también envió un mensaje de fortaleza y consuelo a sus allegados. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento.

¿Quién fue Steven Walton, exentrenador de Rayos de Hermosillo?

Walton fue un entrenador estadounidense con experiencia en proyectos de basquetbol en Estados Unidos, México y Costa Rica.

Dentro de Rayos, trabajó junto a Dan Tacheny antes de recibir la oportunidad de conducir al conjunto sonorense. Su experiencia también incluyó labores de desarrollo de talento y participación en otros equipos del basquetbol profesional mexicano.

¿Qué papel tuvo Steven Walton en el campeonato de Rayos de 2019?

Walton fue asistente de Dan Tacheny durante la temporada en la que Hermosillo consiguió su tercer título del Cibacopa.

Aquel campeonato se definió el 17 de julio de 2019, cuando Rayos venció 90-77 a Mantarrayas de La Paz en el séptimo partido de la final, disputado en la Arena Sonora.

La quinteta hermosillense había regresado a casa con desventaja de 3-2 en la serie, pero ganó los dos encuentros restantes para levantar el trofeo frente a su afición.

En el partido definitivo, Terrence Drisdom aportó 22 puntos, mientras que Jeremy Hollowell terminó con 19 unidades y 11 rebotes.

¿Cuándo se convirtió Steven Walton en entrenador de Rayos?

El 26 de febrero de 2020, Rayos anunció a Steven Walton como su nuevo entrenador principal, después de su participación en el campeonato del año anterior.

Su primera campaña al frente del equipo quedó interrumpida por la pandemia de COVID-19. El circuito inició actividades en 2020, pero la temporada fue cancelada; en 2021 tampoco hubo competencia.

Cuando el Cibacopa regresó en 2022, Walton estuvo nuevamente al frente del equipo hermosillense.

¿Qué resultados consiguió Steven Walton al frente de Rayos?

Durante su etapa de 2022, Walton mantuvo a Rayos entre los primeros lugares del circuito. Al momento de su salida, sus resultados eran:

Primera vuelta: tercer lugar, con 10 victorias y seis derrotas .

tercer lugar, con . Segunda vuelta: liderato con tres triunfos y una derrota.

También fue elegido para dirigir a la Zona Norte en el Juego de Estrellas del Cibacopa 2022. Para ese encuentro, Ariel Rearte, entrenador de Halcones de Ciudad Obregón, fue designado como su asistente.

¿Por qué Steven Walton dejó a Rayos de Hermosillo en 2022?

La salida de Walton fue anunciada el 9 de mayo de 2022. De acuerdo con la información difundida entonces por el club, el entrenador dejó el puesto por motivos personales y familiares.

Juan Manuel “Show” Esteva asumió el mando de manera interina, acompañado por Jaime Fuentes como asistente.

Posteriormente, la directiva anunció la contratación del español Iván Déniz para continuar la temporada al frente de la quinteta sonorense.

¿Qué aportó Steven Walton a la formación de jugadores en Hermosillo?

La contribución de Walton al club también incluyó su participación en la creación de la Academia de Basquetbol Rayos de Hermosillo.

La academia fue anunciada en octubre de 2019 como un proyecto para niños y jóvenes de seis a 17 años, con actividades en la Arena Sonora.

Su propósito era enseñar y desarrollar habilidades de basquetbol, impulsar la práctica del deporte en la ciudad y formar jugadores que eventualmente pudieran integrarse a Rayos.

¿En qué otros equipos trabajó Steven Walton?

Además de su etapa en Hermosillo, Walton acumuló experiencia en otras organizaciones de México y Venezuela: