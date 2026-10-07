La NFL vuelve al país

La NFL tiene la certeza absoluta de que su regreso a México, con el enfrentamiento entre Vikings y 49ers, será un éxito rotundo

La NFL prepara un regreso especial a la Ciudad de México con un escenario que busca estar a la altura de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El Estadio Banorte será sede del enfrentamiento entre los Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco el próximo 22 de noviembre de 2026, un partido que la Liga considera una oportunidad para fortalecer su presencia en el mercado mexicano.

Peter O’Reilly, vicepresidente de Clubes, Asuntos Internacionales y Eventos de la NFL, destacó la impresión que dejó la remodelación del inmueble, anteriormente conocido como Estadio Azteca, durante la Copa del Mundo de Futbol FIFA 2026, y aseguró que la expectativa es repetir la atmósfera que se vivió con los aficionados.

El duelo tendrá un elemento histórico al formar parte del Sunday Night Football, una de las ventanas de mayor audiencia de la NFL en Estados Unidos y a nivel internacional.

Será apenas el segundo partido de temporada regular fuera de territorio estadounidense que recibe este horario estelar.

La Liga confirmó que continuará con presencia en México durante 2027 y 2028, además de abrir la posibilidad de aumentar el número de partidos por temporada en el país.

Con Vikings y 49ers como protagonistas, la NFL busca consolidar a México como uno de sus mercados internacionales más importantes y ofrecer un espectáculo con alcance global.