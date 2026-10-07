Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026: A qué hora corre y dónde ver EN VIVO en México la defensa de su título

El ciclista mexicano Isaac del Toro regresará a la competencia este jueves 8 de octubre, cuando dispute el Gran Piemonte 2026, una de las clásicas del ciclismo italiano en la que buscará defender el título que conquistó el año pasado. (Foto: Especial GH)

Isaac del Toro buscará el bicampeonato del Gran Piemonte 2026 en Italia. Te decimos a qué hora comienza la carrera, dónde verla en México y quiénes serán sus principales rivales.

El ciclista mexicano Isaac del Toro regresará a la competencia este jueves 8 de octubre, cuando dispute el Gran Piemonte 2026, una de las clásicas del ciclismo italiano en la que buscará defender el título que conquistó el año pasado.

El originario de Ensenada, Baja California, encabezará la participación del UAE Team Emirates-XRG en una prueba que reunirá a varios de los protagonistas del reciente Campeonato Mundial de Ciclismo de Montreal, incluido el estadounidense Brandon McNulty, actual campeón mundial y compañero del mexicano.

La carrera se disputará entre Asti y Bra, en la región italiana de Piemonte. Para los aficionados mexicanos, la actividad comenzará durante la madrugada y podrá seguirse mediante televisión de paga y streaming.

¿Cuándo y a qué hora corre Isaac del Toro en el Gran Piamonte 2026?

La 110ª edición del Gran Piemonte se celebrará el jueves 8 de octubre de 2026. La salida está programada para las 12:00 del mediodía de Italia, equivalentes a las 4:00 de la mañana del centro de México.

Estos son los horarios de salida en México:

Noroeste (Baja California): 3:00 AM.

3:00 AM. Pacífico (Sonora y Sinaloa): 3:00 AM.

3:00 AM. Centro de México: 4:00 AM.

4:00 AM. Sureste (Quintana Roo): 5:00 AM.

La llegada está prevista aproximadamente para las 8:30 de la mañana del centro de México, aunque el horario dependerá del ritmo de los competidores.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026?

La participación de Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+ Premium.

Estas son las opciones de transmisión:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ Premium.

La cobertura de ESPN está anunciada a partir de las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México, una hora después de la salida oficial de la carrera.

El horario de transmisión puede variar según la programación de la señal.

¿Cuál es el recorrido del Gran Piemonte 2026 y cuántos kilómetros tiene?

El Gran Piemonte 2026 tendrá un recorrido de 185 kilómetros, de acuerdo con la ficha de la Federación Italiana de Ciclismo, con salida en Asti y llegada en Bra.

El trazado presenta aproximadamente una decena de ascensos, entre los que destacan Manera, Tre Cunei y Roddino, además de dos pasos por la subida de La Morra.

La parte inicial estará marcada por constantes subidas y bajadas hasta llegar a Dogliani. Posteriormente, los competidores enfrentarán un circuito final de 34.7 kilómetros, que incluye el doble paso por La Morra y sectores que podrían provocar ataques entre los favoritos.

Los últimos kilómetros tampoco serán completamente sencillos. Aunque el camino se suaviza, habrá un tramo de aproximadamente un kilómetro con pendientes cercanas al 5% y puntos de hasta 8%, antes de una recta final ligeramente ascendente.

Estas características podrían favorecer a corredores capaces de responder a los ataques en las subidas y mantener un ritmo elevado en los kilómetros decisivos.

¿Puede Isaac del Toro ganar por segundo año consecutivo el Gran Piemonte?

Isaac del Toro llega como campeón defensor, después de conquistar la edición de 2025 mediante un ataque en solitario que le permitió cruzar la meta en Acqui Terme por delante de sus perseguidores.

Aquel triunfo representó su decimoquinta victoria de la temporada 2025 y confirmó su capacidad para imponerse en carreras de un solo día.

El mexicano también llega respaldado por sus resultados recientes. En septiembre conquistó el Gran Premio de Montreal y posteriormente terminó quinto en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, a solamente 14 segundos del ganador.

Sin embargo, el bicampeonato no está garantizado. El nivel de los participantes y la presencia de otros candidatos dentro de su propio equipo podrían influir en la estrategia del UAE Team Emirates-XRG.

¿Quiénes son los principales rivales de Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026?

La carrera contará con varios ciclistas que destacaron en el Mundial de Montreal y otros especialistas en clásicas.

Entre los nombres más importantes aparecen:

Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG): campeón mundial de ruta de 2026 y compañero de Isaac del Toro.

campeón mundial de ruta de 2026 y compañero de Isaac del Toro. Michael Matthews: subcampeón mundial de ruta en Montreal.

subcampeón mundial de ruta en Montreal. Mads Pedersen: sexto lugar del Mundial y ganador del maillot verde del Tour de Francia 2026.

sexto lugar del Mundial y ganador del maillot verde del Tour de Francia 2026. Romain Grégoire: campeón nacional de Francia.

campeón nacional de Francia. Alberto Bettiol: vencedor de una etapa del Giro de Italia 2026.

vencedor de una etapa del Giro de Italia 2026. Lorenzo Mark Finn: ganador del Giro Next Gen y del Tour de l’Avenir.

La presencia de McNulty y Del Toro en el mismo equipo será uno de los aspectos interesantes de la competencia, ya que el UAE contará con dos corredores capaces de disputar la victoria.

¿Cuál será la próxima carrera de Isaac del Toro después del Gran Piemonte?

Después del Gran Piemonte, Isaac del Toro tiene prevista su participación en Il Lombardia 2026, que se celebrará el sábado 10 de octubre en Italia.

El mexicano aparece entre los principales candidatos para disputar esta carrera, considerada uno de los cinco Monumentos del ciclismo, junto con su compañero Brandon McNulty.

Del Toro buscará mejorar el quinto lugar que consiguió en su debut de 2025, en una edición que no contará con el esloveno Tadej Pogačar, ausente por lesión.