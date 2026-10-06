Publicidad de Sancor Seguros aparece antes del homenaje con drones a Messi y provoca abucheos durante su despedida de Argentina

La publicidad de Sancor Seguros apareció con drones antes del homenaje dedicado a Lionel Messi durante su despedida de la Selección Argentina en el Estadio Monumental. (REUTERS/@GordoDan_)

El logo de la aseguradora apareció en el cielo del Monumental antes de las imágenes dedicadas al futbolista, en una escena que rápidamente se volvió viral tras el último partido de Messi con la Albiceleste

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un momento inesperado cuando el espectáculo de drones preparado para cerrar la noche mostró primero una publicidad de Sancor Seguros antes de comenzar con las imágenes dedicadas al futbolista.

La escena ocurrió en el Estadio Monumental de Buenos Aires, después de la victoria 3-0 de Argentina sobre Benín, en el último partido de Messi con la selección. De acuerdo con reportes de medios que registraron el momento, la aparición de la publicidad provocó abucheos entre parte de los aficionados presentes, mientras esperaban el homenaje al capitán.

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El logo apareció antes del homenaje a Messi

Los asistentes dirigieron la mirada hacia el cielo cuando comenzó el espectáculo de cientos de drones. Sin embargo, la primera imagen que identificaron no fue la del futbolista ni un símbolo relacionado con la Selección Argentina, sino el logo de Sancor Seguros.

La aparición fue breve, pero la reacción del público se hizo evidente con abucheos en las tribunas. El momento también comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que una marca apareciera al inicio de un espectáculo preparado para despedir a Messi.

La aseguradora mantiene una relación comercial con la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que su presencia formó parte del despliegue del espectáculo. La información disponible no permite atribuir la reacción de todos los asistentes a una misma causa, por lo que los abucheos corresponden a la respuesta registrada durante la escena.

Después llegó el homenaje para Messi

Una vez superado el momento publicitario, el espectáculo continuó con una secuencia dedicada al futbolista. Los drones formaron diferentes imágenes relacionadas con su trayectoria en la selección, entre ellas el número 10, su apellido, la camiseta argentina y la Copa del Mundo.

También apareció una representación del Obelisco de Buenos Aires, uno de los lugares más emblemáticos de las celebraciones argentinas después de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La presentación avanzó hasta mostrar un corazón con los colores de Argentina, el mensaje “¡Gracias Leo!” y las tres estrellas que representan los títulos mundiales conquistados por la selección en 1978, 1986 y 2022. El cierre mostró el rostro de Messi formado por las luces de los drones.

La propia Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el espectáculo de drones, junto con luces, lonas y pirotecnia, formó parte de la celebración posterior al triunfo sobre Benín y del cierre de la despedida del capitán.

Messi también apareció en el centro de la celebración

El partido ante Benín marcó el cierre de la trayectoria de Messi con la selección argentina. El delantero anotó uno de los tres goles del encuentro y después participó en la celebración preparada en el Monumental.

La noche terminó con un mensaje del propio futbolista para los aficionados, después de más de dos décadas como integrante de la selección. El homenaje reunió elementos de su carrera internacional, desde el histórico número 10 hasta la Copa del Mundo conquistada en Qatar.

Así, una escena comercial que duró apenas unos instantes terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales de una despedida que tuvo como principal protagonista al futbolista argentino.