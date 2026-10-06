México vs Chile FINALIZÓ: minuto a minuto del último juego de la Fecha FIFA de octubre

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Revive las mejores jugadas, goles y momentos del México vs Chile, partido que terminó 2-0 a favor de La Roja en Los Ángeles.

LOS ÁNGELES, California.- La Selección Mexicana cerró de la peor manera su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, luego de caer 2-0 ante Chile este martes en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Después de una primera mitad sin goles, Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54 y Vicente Pizarro amplió la ventaja apenas 11 minutos después para sentenciar otra noche complicada para el Tri.

Con la derrota en el México vs Chile, Rafael Márquez continúa sin conseguir su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, después de una Fecha FIFA en la que el combinado nacional tampoco logró despejar las dudas sobre su funcionamiento.

MARCADOR FINAL: México 0 - 2 Chile

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:38 PM MST 90+6 Termina el juego, Chile vence a México: 2-0

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:37 PM MST MIN 90+6 Corner para México

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:33 PM MST MIN 90+2 Corner para México

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:32 PM MST MIN 90 El árbitro añade 6 minutos

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:31 PM MST MIN 89 Ben Brereton Díaz (Chile) robó el balón, condujo 30 metros y disparó por encima del arco de Padilla

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:23 PM MST MIN 82 CAMBIO MEXICANO Sale Álvaro Fidalgo y entra Jeremy Márquez

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:20 PM MST MIN 79 Isaías Violante saca un disparo demasiado desviado por encima del arco chileno

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:19 PM MST MIN 77 Darío Osorio de Chile es amonestado por reiteración de faltas

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:17 PM MST MIN 74 Everardo López de México es amonestado

Hace 7 horas | 6 Oct · 09:17 PM MST MIN 73 El juego se detiene; Gabriel Suazo de Chile cae al suelo tras una agresión de Everardo López

Hace 8 horas | 6 Oct · 09:14 PM MST MIN 72 DOBLE CAMBIO MEXICANO Salen: Germán Berterame y Ober Vargas. Entran: Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Hace 8 horas | 6 Oct · 09:11 PM MST MIN 65 ¡GOOOL DE CHILE! La selección andina tomó mal parados a los mexicanos y Vicente Pizarro aprovechó para poner el 2-0

Hace 8 horas | 6 Oct · 09:08 PM MST MIN 64 CINCO CAMBIOS MEXICANOS Salen: Jesús Gallardo, Dagoberto Espinoza, Erick Lira, Armando González y Roberto Alvarado. Entran: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Denzell García, Santiago Giménez e Isaías Violante.

Hace 8 horas | 6 Oct · 09:03 PM MST MIN 62 Corner para México

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:58 PM MST MIN 56 Falta a favor de Chile

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:56 PM MST MIN 55 ¡GOOOL DE CHILE! Contragolpe sudamericano, Maxi Rodríguez en el mano a mano contra Padilla, define entre las piernas del arquero mexicano y pone el marcador 1-0

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:53 PM MST MIN 52 ¡CERCAAA! Alvarado pone centro que Everardo López conecta de cabeza por un lado del arco

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:52 PM MST MIN 51 Falta sobre Fidalgo y tiro libre para México

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:52 PM MST MIN 50 Obed Vargas dispara al arco chileno, Lawrence Vigouroux desvía, Fidalgo con el contrarremate lo estrella en la defensa

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:51 PM MST MIN 49 Gonzalo Tapia le saca susto a México con disparo por encima de la portería azteca

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:48 PM MST MIN 48 Falta a favor de Chile

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:47 PM MST MIN 46 Arranca la segunda parte

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:27 PM MST MIN 45+2 Termina el primer tiempo

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:26 PM MST MIN 45+1 ¡CERCAAA! Armando González cabecea y el balón pasa coqueteando a un lado del poste

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:23 PM MST MIN 45 Amonestación para Jesús Gallardo

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:19 PM MST MIN 39 Fuera de lugar de Alvarado

Hace 8 horas | 6 Oct · 08:16 PM MST MIN 38 Falta a favor de Chile

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:12 PM MST MIN 34 Jugada de peligro de Armando González, pero estaba adelantado

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:11 PM MST MIN 33 Dagoberto Espinoza dispara al arco pero sin dirección

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:10 PM MST MIN 32 ¡CAÑONAZOOO! "Piojo" Alvarado saca un zurdazo de larga distancia y el arquero chileno voló para enviar a corner

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:07 PM MST MIN 29 ¡CERCAAA! Maxi Gutiérrez (Chile) saca un disparo potente a un lado del arco de Alex Padilla

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:03 PM MST MIN 25 Se reanuda el juego

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:02 PM MST MIN 23 PAUSA DE HIDRATACIÓN

Hace 9 horas | 6 Oct · 08:01 PM MST MIN 21 Centro de Alvarado que no logra conectar Gallardo y el balón se escape a saque de meta

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:55 PM MST MIN 16 Obed Vargas (México) dispara al arco pero el balón no lleva dirección

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:54 PM MST MIN 15 Falta sobre Fidalgo; tiro libre para México

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:52 PM MST MIN 13 Contragolpe peligroso de Chile, pero Israel Reyes (México) logra safarle el balón a Tapia

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:50 PM MST MIN 11 Gonzalo Tapia (Chile) dispara al arco mexicano, pero Alex Padilla desvía a corner

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:44 PM MST MIN 04 Jesús Gallardo dispara al arco chileno, pero el guardameta Lawrence Vigouroux logra desviar a tiro de esquina.

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:38 PM MST MIN 00 México pone a rodar el balón y arranca el juego

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:30 PM MST A LA CANCHA Las selecciones de México y Chile salen al terreno para la ceremonia de los himnos nacionales

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:29 PM MST HOMENAJE A MEMO La FMF le realiza un homenaje a Guillemo Ochoa, hasta el pebetero del Memorial Coliseo se encendió

Hace 9 horas | 6 Oct · 07:20 PM MST XI Titular de México

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:40 PM MST Los antecedentes entre México y Chile

Hace 11 horas | 6 Oct · 06:11 PM MST ¡LLEGÓ EL TRI! La Selección Mexicana llega a la cancha del Memorial Coliseum de Los Ángeles.