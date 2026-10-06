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México vs Chile FINALIZÓ: minuto a minuto del último juego de la Fecha FIFA de octubre

Revive las mejores jugadas, goles y momentos del México vs Chile, partido que terminó 2-0 a favor de La Roja en Los Ángeles.

México vs Chile FINALIZÓ: minuto a minuto del último juego de la Fecha FIFA de octubre

(Foto: Especial GH)

LOS ÁNGELES, California.- La Selección Mexicana cerró de la peor manera su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, luego de caer 2-0 ante Chile este martes en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Después de una primera mitad sin goles, Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54 y Vicente Pizarro amplió la ventaja apenas 11 minutos después para sentenciar otra noche complicada para el Tri.

Con la derrota en el México vs Chile, Rafael Márquez continúa sin conseguir su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, después de una Fecha FIFA en la que el combinado nacional tampoco logró despejar las dudas sobre su funcionamiento.

MARCADOR FINAL: México 0 - 2 Chile

90+6

Termina el juego, Chile vence a México: 2-0

MIN 90+6

Corner para México

MIN 90+2

Corner para México

MIN 90

El árbitro añade 6 minutos

MIN 89

Ben Brereton Díaz (Chile) robó el balón, condujo 30 metros y disparó por encima del arco de Padilla

MIN 82

CAMBIO MEXICANO

Sale Álvaro Fidalgo y entra Jeremy Márquez

MIN 79

Isaías Violante saca un disparo demasiado desviado por encima del arco chileno

MIN 77

Darío Osorio de Chile es amonestado por reiteración de faltas

MIN 74

Everardo López de México es amonestado

MIN 73

El juego se detiene; Gabriel Suazo de Chile cae al suelo tras una agresión de Everardo López

MIN 72

DOBLE CAMBIO MEXICANO

Salen: Germán Berterame y Ober Vargas.

Entran: Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

MIN 65

¡GOOOL DE CHILE! La selección andina tomó mal parados a los mexicanos y Vicente Pizarro aprovechó para poner el 2-0

MIN 64

CINCO CAMBIOS MEXICANOS

Salen: Jesús Gallardo, Dagoberto Espinoza, Erick Lira, Armando González y Roberto Alvarado.

Entran: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Denzell García, Santiago Giménez e Isaías Violante.

MIN 62

Corner para México

MIN 56

Falta a favor de Chile

MIN 55

¡GOOOL DE CHILE! Contragolpe sudamericano, Maxi Rodríguez en el mano a mano contra Padilla, define entre las piernas del arquero mexicano y pone el marcador 1-0

MIN 52

¡CERCAAA! Alvarado pone centro que Everardo López conecta de cabeza por un lado del arco

MIN 51

Falta sobre Fidalgo y tiro libre para México

MIN 50

Obed Vargas dispara al arco chileno, Lawrence Vigouroux desvía, Fidalgo con el contrarremate lo estrella en la defensa

MIN 49

Gonzalo Tapia le saca susto a México con disparo por encima de la portería azteca

MIN 48

Falta a favor de Chile

MIN 46

Arranca la segunda parte

MIN 45+2

Termina el primer tiempo

MIN 45+1

¡CERCAAA! Armando González cabecea y el balón pasa coqueteando a un lado del poste

MIN 45

Amonestación para Jesús Gallardo

MIN 39

Fuera de lugar de Alvarado

MIN 38

Falta a favor de Chile

MIN 34

Jugada de peligro de Armando González, pero estaba adelantado

MIN 33

Dagoberto Espinoza dispara al arco pero sin dirección

MIN 32

¡CAÑONAZOOO! "Piojo" Alvarado saca un zurdazo de larga distancia y el arquero chileno voló para enviar a corner

MIN 29

¡CERCAAA! Maxi Gutiérrez (Chile) saca un disparo potente a un lado del arco de Alex Padilla

MIN 25

Se reanuda el juego

MIN 23

PAUSA DE HIDRATACIÓN

MIN 21

Centro de Alvarado que no logra conectar Gallardo y el balón se escape a saque de meta

MIN 16

Obed Vargas (México) dispara al arco pero el balón no lleva dirección

MIN 15

Falta sobre Fidalgo; tiro libre para México

MIN 13

Contragolpe peligroso de Chile, pero Israel Reyes (México) logra safarle el balón a Tapia

MIN 11

Gonzalo Tapia (Chile) dispara al arco mexicano, pero Alex Padilla desvía a corner

MIN 04

Jesús Gallardo dispara al arco chileno, pero el guardameta Lawrence Vigouroux logra desviar a tiro de esquina.

MIN 00

México pone a rodar el balón y arranca el juego

A LA CANCHA

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