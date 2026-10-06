México vs Chile FINALIZÓ: minuto a minuto del último juego de la Fecha FIFA de octubre
Revive las mejores jugadas, goles y momentos del México vs Chile, partido que terminó 2-0 a favor de La Roja en Los Ángeles.
LOS ÁNGELES, California.- La Selección Mexicana cerró de la peor manera su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, luego de caer 2-0 ante Chile este martes en el Los Angeles Memorial Coliseum.
Después de una primera mitad sin goles, Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54 y Vicente Pizarro amplió la ventaja apenas 11 minutos después para sentenciar otra noche complicada para el Tri.
Con la derrota en el México vs Chile, Rafael Márquez continúa sin conseguir su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, después de una Fecha FIFA en la que el combinado nacional tampoco logró despejar las dudas sobre su funcionamiento.
MARCADOR FINAL: México 0 - 2 Chile
90+6
Termina el juego, Chile vence a México: 2-0
MIN 90+6
Corner para México
MIN 90+2
Corner para México
MIN 90
El árbitro añade 6 minutos
MIN 89
Ben Brereton Díaz (Chile) robó el balón, condujo 30 metros y disparó por encima del arco de Padilla
MIN 82
CAMBIO MEXICANO
Sale Álvaro Fidalgo y entra Jeremy Márquez
MIN 79
Isaías Violante saca un disparo demasiado desviado por encima del arco chileno
MIN 77
Darío Osorio de Chile es amonestado por reiteración de faltas
MIN 74
Everardo López de México es amonestado
MIN 73
El juego se detiene; Gabriel Suazo de Chile cae al suelo tras una agresión de Everardo López
MIN 72
DOBLE CAMBIO MEXICANO
Salen: Germán Berterame y Ober Vargas.
Entran: Hugo Camberos y Santiago Sandoval.
MIN 65
¡GOOOL DE CHILE! La selección andina tomó mal parados a los mexicanos y Vicente Pizarro aprovechó para poner el 2-0
MIN 64
CINCO CAMBIOS MEXICANOS
Salen: Jesús Gallardo, Dagoberto Espinoza, Erick Lira, Armando González y Roberto Alvarado.
Entran: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Denzell García, Santiago Giménez e Isaías Violante.
MIN 62
Corner para México
MIN 56
Falta a favor de Chile
MIN 55
¡GOOOL DE CHILE! Contragolpe sudamericano, Maxi Rodríguez en el mano a mano contra Padilla, define entre las piernas del arquero mexicano y pone el marcador 1-0
MIN 52
¡CERCAAA! Alvarado pone centro que Everardo López conecta de cabeza por un lado del arco
MIN 51
Falta sobre Fidalgo y tiro libre para México
MIN 50
Obed Vargas dispara al arco chileno, Lawrence Vigouroux desvía, Fidalgo con el contrarremate lo estrella en la defensa
MIN 49
Gonzalo Tapia le saca susto a México con disparo por encima de la portería azteca
MIN 48
Falta a favor de Chile
MIN 46
Arranca la segunda parte
MIN 45+2
Termina el primer tiempo
MIN 45+1
¡CERCAAA! Armando González cabecea y el balón pasa coqueteando a un lado del poste
MIN 38
Falta a favor de Chile
MIN 34
Jugada de peligro de Armando González, pero estaba adelantado
MIN 33
Dagoberto Espinoza dispara al arco pero sin dirección
MIN 32
¡CAÑONAZOOO! "Piojo" Alvarado saca un zurdazo de larga distancia y el arquero chileno voló para enviar a corner
MIN 29
¡CERCAAA! Maxi Gutiérrez (Chile) saca un disparo potente a un lado del arco de Alex Padilla
MIN 25
Se reanuda el juego
MIN 23
PAUSA DE HIDRATACIÓN
MIN 21
Centro de Alvarado que no logra conectar Gallardo y el balón se escape a saque de meta
MIN 16
Obed Vargas (México) dispara al arco pero el balón no lleva dirección
MIN 15
Falta sobre Fidalgo; tiro libre para México
MIN 13
Contragolpe peligroso de Chile, pero Israel Reyes (México) logra safarle el balón a Tapia
MIN 11
Gonzalo Tapia (Chile) dispara al arco mexicano, pero Alex Padilla desvía a corner
MIN 04
Jesús Gallardo dispara al arco chileno, pero el guardameta Lawrence Vigouroux logra desviar a tiro de esquina.
MIN 00
México pone a rodar el balón y arranca el juego
A LA CANCHA
Las selecciones de México y Chile salen al terreno para la ceremonia de los himnos nacionales
HOMENAJE A MEMO
La FMF le realiza un homenaje a Guillemo Ochoa, hasta el pebetero del Memorial Coliseo se encendió
Los antecedentes entre México y Chile
¡LLEGÓ EL TRI!
La Selección Mexicana llega a la cancha del Memorial Coliseum de Los Ángeles.