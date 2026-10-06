Argentina vs Benín FINALIZÓ: minuto a minuto del “último tango” de Leo Messi

Sigue minuto a minuto el Argentina vs Benín, un amistoso que quedará marcado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

BUENOS AIRES, Argentina.- El último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina terminó con una victoria y un gol del propio capitán. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en una noche cargada de emociones que marcó el final de una era en el futbol mundial.

Nicolás Otamendi, Nico Paz y Lionel Messi marcaron los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El histórico número 10 se despidió con un tanto de penal y dos asistencias, poniendo punto final a más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.

Con la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 como parte de su legado, Messi recibió el reconocimiento de miles de aficionados que acudieron al Monumental para despedirlo.

Revive en EL IMPARCIAL.COM el minuto a minuto del Argentina vs Benín, con los goles, las mejores jugadas y los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Marcador 2T: Argentina 3 - 0 Benín

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:24 PM MST MIN 90+1 Tiro libre para Argentina

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:23 PM MST MIN 90 Messi revienta el palo

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:18 PM MST MIN 85 Corner para Benín

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:17 PM MST MIN 83 Fuera de lugar de Lionel Messi

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:14 PM MST MIN 79 TRIPLE CAMBIO ARGENTINO: Salen Cristian romero, Mac Allister y Lautaro Martínez.

Entran Lo Celso, Exequiel Palacios y Franco Manstantuono.

Hace 10 horas | 6 Oct · 06:09 PM MST MIN 75 Messi perdona y deja escapar el doblete

Hace 11 horas | 6 Oct · 06:04 PM MST MIN 71 ¡GOL DE MESSI! Leo engaña al portero y pone el 3-0 y llega a 126 goles con la albiceleste

Hace 11 horas | 6 Oct · 06:02 PM MST MIN 68 ¡Penal para Argentina!

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:57 PM MST MIN 64 Tiro de esquina para Benín

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:56 PM MST MIN 62 ¡GO-LA-ZO! Nico Paz saca zurdazo desde fuera del área para poner el 2-0

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:54 PM MST MIN 60 Messi cobra el tiro libre y el guardameta le niega el gol al capitán argentino

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:53 PM MST MIN 60 DOBLE CAMBIO ARGENTINO Salen Rodrigo de Paul y Julián Álvarez; entran Nico Paz y Nicolás González

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:52 PM MST MIN 59 Falta sobre Messi; tiro libre para Argentina

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:48 PM MST MIN 51 Nico Otamendi sale ovacionado de la cancha del Monumental; también abandona Nicolás Tagliafico. Entran: Lisando Martínez y Facundo Medina

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:43 PM MST MIN 48 ¡GOOOOOLAZOOOO! En tiro de esquina, Otamendi entra corriendo al área chica para golpear de primera y mandarla a guardar a las redes. Argentina toma la ventaja 1-0.

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:41 PM MST MIN 48 ¡Benín se salva! Jugada colectiva de Argentina termina en corner

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:39 PM MST MIN 46 Argentina pone en juego el balón e inicia la segunda parte

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:17 PM MST MIN 45+1 Termina la primera parte

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:15 PM MST MIN 45 Dibu Martínez ataja disparo de Benín y salva a Argentina; el juego se mantiene empatado 0-0

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:14 PM MST MIN 44 Julián Álvarez intenta sacar al arquero, pero Marcel Dandjinou nos e deja vencer y envía a corner

Hace 11 horas | 6 Oct · 05:10 PM MST MIN 39 Bonita jugada de pared de Benón, pero el 'Dibu' Martínez sale y corta la jugada enemiga

Hace 12 horas | 6 Oct · 05:03 PM MST MIN 32 ¡QUÉ JUGADÓN! Lautaro mete un centro de tres dedos al área, Messi logra conectar pero se va por un lado de la portería

Hace 12 horas | 6 Oct · 05:01 PM MST MIN 30 Contragolpe africano que es bien cortado por la zaga albiceleste

Hace 12 horas | 6 Oct · 05:00 PM MST MIN 29 Corner para Argentina

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:57 PM MST MIN 26 ¡PORTEROOOO! Messi cobra el tiro libre y pone un balazo al arco, pero Marcel Dandjinou logra desviar a dos manos

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:56 PM MST MIN 25 Falta sobre Messi, tiro libre que cobrará el 10

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:55 PM MST MIN 23 ¡CERCAAAAA! Tras un centro, Messi se barre en el área chica intentando hacer contacto con el balón, pero por pocos centímetros se le escapó el balón

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:54 PM MST Así fue el minuto de aplausos para Lionel Messi

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:47 PM MST MIN 16 Corner para Benín

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:46 PM MST MIN 15 Se le escapa la pelota a Rodrigo de Paul que entraba solo a segundo palo

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:45 PM MST MIN 14 Otamendi estaba en posición adelantada

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:42 PM MST MIN 10 HOMENAJE A MESSI El juego es detenido al minuto diez para brindar un minuto de aplausos a Lionel Messi

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:38 PM MST MIN 07 ¡CERCAAAA! Messi dispara desde fuera del área, pero el portero Marcel Dandjinou logra desviar el balón

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:37 PM MST MIN 06 Messi pisa el área y pone centro que es rechazado

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:36 PM MST MIN 05 Jugada peligrosa de Benín en el área argentina pero la defensa logra despejar

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:35 PM MST MIN 04 Falta de Rodrigo de Paul, tiro libre para Benín

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:34 PM MST MIN 03 Nuevo corner para la Albiceleste

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:32 PM MST MIN 02 Corner para Argentina

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:30 PM MST MIN 00 Benín pone a rodar el balón y arranca el juego

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:21 PM MST El último tango de Messi

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:20 PM MST Inicia la ceremonia Leo y los muchachos salen a la cancha para la ceremonia y los himnos nacionales.

Hace 12 horas | 6 Oct · 04:12 PM MST ¡LA 10! Se despliega una camiseta gigante de la Selección Argentina en la cancha del Monumental con el número 10 en dorado.

Hace 13 horas | 6 Oct · 03:46 PM MST XI Titular de Argentina

Hace 13 horas | 6 Oct · 03:45 PM MST ¡A la cancha! Messi y la Albiceleste ya hacen trabajo de calentamiento en la cancha del Monumental

Hace 13 horas | 6 Oct · 03:44 PM MST Lionel Messi no puede evitar el llanto en su llegada al Estadio Monumental