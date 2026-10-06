Argentina vs Benín FINALIZÓ: minuto a minuto del “último tango” de Leo Messi
Sigue minuto a minuto el Argentina vs Benín, un amistoso que quedará marcado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
BUENOS AIRES, Argentina.- El último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina terminó con una victoria y un gol del propio capitán. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en una noche cargada de emociones que marcó el final de una era en el futbol mundial.
Nicolás Otamendi, Nico Paz y Lionel Messi marcaron los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El histórico número 10 se despidió con un tanto de penal y dos asistencias, poniendo punto final a más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.
Con la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 como parte de su legado, Messi recibió el reconocimiento de miles de aficionados que acudieron al Monumental para despedirlo.
Revive en EL IMPARCIAL.COM el minuto a minuto del Argentina vs Benín, con los goles, las mejores jugadas y los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
Marcador 2T: Argentina 3 - 0 Benín
MIN 90+1
Tiro libre para Argentina
MIN 90
Messi revienta el palo
MIN 85
Corner para Benín
MIN 83
Fuera de lugar de Lionel Messi
MIN 79
TRIPLE CAMBIO ARGENTINO:
Salen Cristian romero, Mac Allister y Lautaro Martínez.
Entran Lo Celso, Exequiel Palacios y Franco Manstantuono.
MIN 75
Messi perdona y deja escapar el doblete
MIN 71
¡GOL DE MESSI! Leo engaña al portero y pone el 3-0 y llega a 126 goles con la albiceleste
MIN 68
¡Penal para Argentina!
MIN 64
Tiro de esquina para Benín
MIN 62
¡GO-LA-ZO! Nico Paz saca zurdazo desde fuera del área para poner el 2-0
MIN 60
Messi cobra el tiro libre y el guardameta le niega el gol al capitán argentino
MIN 60
DOBLE CAMBIO ARGENTINO
Salen Rodrigo de Paul y Julián Álvarez; entran Nico Paz y Nicolás González
MIN 59
Falta sobre Messi; tiro libre para Argentina
MIN 51
Nico Otamendi sale ovacionado de la cancha del Monumental; también abandona Nicolás Tagliafico.
Entran: Lisando Martínez y Facundo Medina
MIN 48
¡GOOOOOLAZOOOO! En tiro de esquina, Otamendi entra corriendo al área chica para golpear de primera y mandarla a guardar a las redes.
Argentina toma la ventaja 1-0.
MIN 48
¡Benín se salva! Jugada colectiva de Argentina termina en corner
MIN 46
Argentina pone en juego el balón e inicia la segunda parte
MIN 45+1
Termina la primera parte
MIN 45
Dibu Martínez ataja disparo de Benín y salva a Argentina; el juego se mantiene empatado 0-0
MIN 44
Julián Álvarez intenta sacar al arquero, pero Marcel Dandjinou nos e deja vencer y envía a corner
MIN 39
Bonita jugada de pared de Benón, pero el 'Dibu' Martínez sale y corta la jugada enemiga
MIN 32
¡QUÉ JUGADÓN! Lautaro mete un centro de tres dedos al área, Messi logra conectar pero se va por un lado de la portería
MIN 30
Contragolpe africano que es bien cortado por la zaga albiceleste
MIN 29
Corner para Argentina
MIN 26
¡PORTEROOOO! Messi cobra el tiro libre y pone un balazo al arco, pero Marcel Dandjinou logra desviar a dos manos
MIN 25
Falta sobre Messi, tiro libre que cobrará el 10
MIN 23
¡CERCAAAAA! Tras un centro, Messi se barre en el área chica intentando hacer contacto con el balón, pero por pocos centímetros se le escapó el balón
MIN 16
Corner para Benín
MIN 15
Se le escapa la pelota a Rodrigo de Paul que entraba solo a segundo palo
MIN 14
Otamendi estaba en posición adelantada
MIN 10
HOMENAJE A MESSI
El juego es detenido al minuto diez para brindar un minuto de aplausos a Lionel Messi
MIN 07
¡CERCAAAA! Messi dispara desde fuera del área, pero el portero Marcel Dandjinou logra desviar el balón
MIN 06
Messi pisa el área y pone centro que es rechazado
MIN 05
Jugada peligrosa de Benín en el área argentina pero la defensa logra despejar
MIN 04
Falta de Rodrigo de Paul, tiro libre para Benín
MIN 03
Nuevo corner para la Albiceleste
MIN 02
Corner para Argentina
MIN 00
Benín pone a rodar el balón y arranca el juego
Inicia la ceremonia
Leo y los muchachos salen a la cancha para la ceremonia y los himnos nacionales.
¡LA 10!
Se despliega una camiseta gigante de la Selección Argentina en la cancha del Monumental con el número 10 en dorado.
¡A la cancha!
Messi y la Albiceleste ya hacen trabajo de calentamiento en la cancha del Monumental