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Argentina vs Benín FINALIZÓ: minuto a minuto del “último tango” de Leo Messi

Sigue minuto a minuto el Argentina vs Benín, un amistoso que quedará marcado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

Argentina vs Benín FINALIZÓ: minuto a minuto del “último tango” de Leo Messi

(Foto: Especial GH)

BUENOS AIRES, Argentina.- El último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina terminó con una victoria y un gol del propio capitán. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en una noche cargada de emociones que marcó el final de una era en el futbol mundial.

Nicolás Otamendi, Nico Paz y Lionel Messi marcaron los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El histórico número 10 se despidió con un tanto de penal y dos asistencias, poniendo punto final a más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.

Con la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 como parte de su legado, Messi recibió el reconocimiento de miles de aficionados que acudieron al Monumental para despedirlo.

Revive en EL IMPARCIAL.COM el minuto a minuto del Argentina vs Benín, con los goles, las mejores jugadas y los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Marcador 2T: Argentina 3 - 0 Benín

MIN 90+1

Tiro libre para Argentina

MIN 90

Messi revienta el palo

MIN 85

Corner para Benín

MIN 83

Fuera de lugar de Lionel Messi

MIN 79

TRIPLE CAMBIO ARGENTINO:

Salen Cristian romero, Mac Allister y Lautaro Martínez.
Entran Lo Celso, Exequiel Palacios y Franco Manstantuono.

MIN 75

Messi perdona y deja escapar el doblete

MIN 71

¡GOL DE MESSI! Leo engaña al portero y pone el 3-0 y llega a 126 goles con la albiceleste

MIN 68

¡Penal para Argentina!

MIN 64

Tiro de esquina para Benín

MIN 62

¡GO-LA-ZO! Nico Paz saca zurdazo desde fuera del área para poner el 2-0

MIN 60

Messi cobra el tiro libre y el guardameta le niega el gol al capitán argentino

MIN 60

DOBLE CAMBIO ARGENTINO

Salen Rodrigo de Paul y Julián Álvarez; entran Nico Paz y Nicolás González

MIN 59

Falta sobre Messi; tiro libre para Argentina

MIN 51

Nico Otamendi sale ovacionado de la cancha del Monumental; también abandona Nicolás Tagliafico.

Entran: Lisando Martínez y Facundo Medina

MIN 48

¡GOOOOOLAZOOOO! En tiro de esquina, Otamendi entra corriendo al área chica para golpear de primera y mandarla a guardar a las redes.

Argentina toma la ventaja 1-0.

MIN 48

¡Benín se salva! Jugada colectiva de Argentina termina en corner

MIN 46

Argentina pone en juego el balón e inicia la segunda parte

MIN 45+1

Termina la primera parte

MIN 45

Dibu Martínez ataja disparo de Benín y salva a Argentina; el juego se mantiene empatado 0-0

MIN 44

Julián Álvarez intenta sacar al arquero, pero Marcel Dandjinou nos e deja vencer y envía a corner

MIN 39

Bonita jugada de pared de Benón, pero el 'Dibu' Martínez sale y corta la jugada enemiga

MIN 32

¡QUÉ JUGADÓN! Lautaro mete un centro de tres dedos al área, Messi logra conectar pero se va por un lado de la portería

MIN 30

Contragolpe africano que es bien cortado por la zaga albiceleste

MIN 29

Corner para Argentina

MIN 26

¡PORTEROOOO! Messi cobra el tiro libre y pone un balazo al arco, pero Marcel Dandjinou logra desviar a dos manos

MIN 25

Falta sobre Messi, tiro libre que cobrará el 10

MIN 23

¡CERCAAAAA! Tras un centro, Messi se barre en el área chica intentando hacer contacto con el balón, pero por pocos centímetros se le escapó el balón

Así fue el minuto de aplausos para Lionel Messi

MIN 16

Corner para Benín

MIN 15

Se le escapa la pelota a Rodrigo de Paul que entraba solo a segundo palo

MIN 14

Otamendi estaba en posición adelantada

MIN 10

HOMENAJE A MESSI

El juego es detenido al minuto diez para brindar un minuto de aplausos a Lionel Messi

MIN 07

¡CERCAAAA! Messi dispara desde fuera del área, pero el portero Marcel Dandjinou logra desviar el balón

MIN 06

Messi pisa el área y pone centro que es rechazado

MIN 05

Jugada peligrosa de Benín en el área argentina pero la defensa logra despejar

MIN 04

Falta de Rodrigo de Paul, tiro libre para Benín

MIN 03

Nuevo corner para la Albiceleste

MIN 02

Corner para Argentina

MIN 00

Benín pone a rodar el balón y arranca el juego

El último tango de Messi

Inicia la ceremonia

Leo y los muchachos salen a la cancha para la ceremonia y los himnos nacionales.

¡LA 10!

Se despliega una camiseta gigante de la Selección Argentina en la cancha del Monumental con el número 10 en dorado.

XI Titular de Argentina

¡A la cancha!

Messi y la Albiceleste ya hacen trabajo de calentamiento en la cancha del Monumental

Lionel Messi no puede evitar el llanto en su llegada al Estadio Monumental

¡Gracias Leo!

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