¡AD10S, Lionel Messi! Se despide de Argentina con gol y dos asistencias en triunfo sobre Benín

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina como protagonista, con gol y dos asistencias en el triunfo de Argentina, 3-0 sobre Benín. (Foto: @Argentina)

Revive lo que dejó el Argentina vs Benín: Lionel Messi participó en los tres goles de la Albiceleste y cerró su carrera con la selección entre homenajes y lágrimas en el Monumental.

BUENOS AIRES, Argentina.— Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina como protagonista de una victoria. Con un gol y dos asistencias, el capitán encabezó el triunfo 3-0 sobre Benín, este martes 6 de octubre de 2026, en el Estadio Monumental, durante el partido que puso punto final a su trayectoria con la Albiceleste.

El encuentro del “AD10S” reunió los goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Messi, además de los homenajes para el futbolista que condujo a Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022. El defensor también disputó su último encuentro con el combinado nacional.

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Lionel Messi agradece al Estadio Monumental por el apoyo en su despedida con la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

Dos asistencias y un gol para el último partido de Messi

Después de un primer tiempo sin goles, Argentina encontró la ventaja al minuto 48. Messi cobró un tiro de esquina desde la izquierda y Otamendi apareció en el área para conectar de volea y marcar el 1-0.

El zaguero celebró con el capitán y, poco después, salió de cambio por Lisandro Martínez, entre los aplausos del Monumental. Los dos referentes compartieron así una última conexión goleadora con la camiseta argentina.

La segunda asistencia de Messi llegó al 61, cuando entregó el balón a Nico Paz cerca del área. El mediocampista sacó un zurdazo colocado para ampliar la diferencia y poner el 2-0.

Faltaba el gol del homenajeado. Al minuto 70, Messi convirtió de penal y selló el 3-0. Sus compañeros lo rodearon para celebrar mientras las tribunas coreaban su nombre: el capitán había intervenido directamente en todas las anotaciones de su despedida.

Lionel Messi anotó desde el punto penal. (Foto: @Argentina)

El Monumental se detuvo al minuto 10

La emoción comenzó antes del silbatazo inicial. Una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias” fue desplegada sobre el campo para recibir al capitán.

Messi ingresó acompañado por sus hijos y no pudo contener las lágrimas durante el momento del himno argentino. Lionel Scaloni también se emocionó en una noche que cerró la etapa de su capitán al frente de la Albiceleste.

Al cumplirse el minuto 10, el árbitro detuvo el encuentro para permitir una ovación colectiva. Entre aplausos, cánticos y fuegos artificiales, los aficionados rindieron homenaje al futbolista que defendió a la selección mayor durante 21 años.

Lionel Messi agradece al Estadio Monumental por el apoyo en su despedida con la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

¿Con cuántos goles y títulos se despide Messi de Argentina?

El delantero de 39 años terminó su recorrido con 208 partidos y 126 goles, como máximo goleador histórico y futbolista con más apariciones en la Selección Argentina. Su etapa en el equipo mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, frente a Hungría.

Con la selección absoluta conquistó cuatro títulos:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

A esos campeonatos se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, obtenidos con los representativos juveniles y olímpico.

Su carrera como futbolista continuará con el Inter Miami, después de cerrar en el Monumental su etapa como seleccionado argentino.