¿Qué lesión tiene Lamar Jackson? Esto se sabe de su estado y cuándo podría volver con Ravens

Lamar Jackson encendió las alarmas en Baltimore Ravens tras sufrir una lesión durante el partido ante Tennessee Titans. (Foto: Especial GH)

El quarterback de Baltimore Ravens abandonó el partido contra Tennessee Titans por una lesión y encendió las alarmas de cara a la Semana 5 de la NFL.

Los Baltimore Ravens consiguieron una victoria de 24-18 sobre Tennessee Titans en la Semana 4 de la NFL, pero el resultado quedó en segundo plano después de que Lamar Jackson no pudiera disputar la segunda mitad debido a una lesión.

El quarterback sufrió un problema en el tobillo izquierdo durante los últimos minutos del segundo cuarto y fue reemplazado después del descanso por Tyler Huntley.

Aunque Jackson permaneció uniformado en la banca y nunca fue descartado oficialmente durante el encuentro, posteriormente abandonó el M&T Bank Stadium utilizando una bota ortopédica, una imagen que generó preocupación entre los aficionados de Baltimore.

Por ahora, las primeras noticias son alentadoras: de acuerdo con Ian Rapoport, de NFL Network, el quarterback es considerado “day-to-day”, es decir, su evolución será evaluada diariamente antes de determinar cuándo puede regresar.

¿Qué lesión tiene Lamar Jackson?

Lamar Jackson sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante la victoria de los Ravens sobre Tennessee.

Baltimore no ha anunciado hasta el momento un diagnóstico específico, por lo que todavía no se sabe si se trata de un esguince, una contusión u otro tipo de lesión.

El entrenador en jefe Jesse Minter señaló después del partido que todavía necesitaban conocer más sobre el estado del quarterback.

Un pequeño problema en el tobillo. No sabemos lo suficiente todavía. Tendremos que ver cómo está”, explicó Minter.

El hecho de que Jackson sea considerado día a día es, por ahora, una señal favorable y no existe un plazo oficial de recuperación.

¿Cómo se lesionó Lamar Jackson?

La lesión ocurrió cerca del final del segundo cuarto frente a Tennessee, cuando Jermaine Johnson II alcanzó a Jackson por detrás y consiguió capturarlo.

En la repetición de la jugada puede observarse cómo el tobillo izquierdo de Jackson queda atrapado y gira debajo del cuerpo del defensivo mientras ambos caen al césped.

Jackson pudo levantarse y abandonar el terreno por su propio pie, aunque ya no regresó después del descanso.

Antes de salir había tenido una extraordinaria primera mitad, completando 15 de 20 pases para 222 yardas y dos touchdowns, además de sumar 20 yardas terrestres en dos acarreos.

¿Es grave la lesión de Lamar Jackson?

Hasta este 4 de octubre, los Ravens no han informado que exista una lesión grave.

De hecho, existe un dato particularmente alentador: Baltimore llegó a considerar regresar a Lamar Jackson al partido durante la segunda mitad.

Jesse Minter confirmó que hubo conversaciones sobre la posibilidad de volver a utilizar al quarterback, pero los Ravens tenían ventaja de 24-7 al medio tiempo y finalmente continuaron con Tyler Huntley.

Jackson nunca recibió la designación oficial de “fuera” durante el encuentro.

Posteriormente, NFL Network reportó que el quarterback es considerado día a día, aunque su presencia con una bota ortopédica significa que Baltimore seguirá vigilando la evolución de su tobillo durante la semana.

¿Cuánto tiempo estará fuera Lamar Jackson?

Por ahora no existe un tiempo oficial de recuperación para Lamar Jackson.

La clasificación de “day-to-day” normalmente implica que su disponibilidad dependerá de cómo responda al tratamiento y de su evolución durante los siguientes días, pero no garantiza que pueda jugar inmediatamente.

Una de las primeras pistas llegará cuando los Ravens publiquen sus reportes de práctica de la Semana 5.

El reporte del miércoles será especialmente importante para conocer si Jackson puede entrenar con normalidad, participa de forma limitada o permanece fuera.

¿Jugará Lamar Jackson contra Falcons en la Semana 5?

El próximo partido de los Ravens será el domingo 11 de octubre contra Atlanta Falcons, por lo que Jackson tendrá una semana completa para intentar recuperarse.

Baltimore todavía no ha confirmado si Lamar Jackson estará disponible para ese encuentro.

Su condición de día a día abre la posibilidad de que pueda jugar, pero su participación dependerá de la evolución del tobillo durante la semana y de los reportes médicos de los Ravens.

El duelo contra Atlanta será además en horario estelar de Sunday Night Football.

¿Quién reemplazaría a Lamar Jackson si no puede jugar?

Si Jackson no recibe autorización médica, el quarterback que tomaría su lugar sería Tyler Huntley.

Huntley ingresó contra Tennessee para disputar toda la segunda mitad y terminó completando 8 de 9 pases para 63 yardas, además de correr para 16 yardas.

Baltimore no anotó puntos después del descanso, pero consiguió conservar la ventaja para quedarse con la victoria por 24-18 y mejorar su récord a 3-1.

¿Lamar Jackson ya había sufrido una lesión en el tobillo?

No sería la primera ocasión que una lesión de tobillo afecta a Lamar Jackson en la NFL.

En 2021, el quarterback sufrió una lesión en el tobillo durante un partido contra Cleveland Browns que inicialmente fue identificada como un esguince.

Posteriormente, Jackson explicó que también había sufrido una contusión ósea y terminó perdiéndose los últimos cuatro partidos de aquella temporada.

Sin embargo, no existe hasta ahora evidencia de que la lesión sufrida contra Tennessee sea igual a la de 2021, por lo que no sería correcto utilizar aquel tiempo de recuperación como referencia directa.

Por ahora, los Ravens mantienen a su quarterback día a día, mientras esperan conocer cómo responde su tobillo antes de preparar el encuentro contra Atlanta.