Padres vs Brewers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie Divisional

Los Padres de San Diego buscarán igualar la Serie Divisional de la Liga Nacional este domingo 4 de octubre, cuando vuelvan a visitar a los Brewers de Milwaukee en el Juego 2. (Foto: Especial GH)

Padres vs Brewers disputan este domingo el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Te decimos a qué hora comienza, dónde verlo EN VIVO en México y quiénes serán los pitchers abridores.

Los Padres de San Diego buscarán igualar la Serie Divisional de la Liga Nacional este domingo 4 de octubre, cuando vuelvan a visitar a los Brewers de Milwaukee en el Juego 2 de una eliminatoria que comenzó con un apretado triunfo de los locales.

Milwaukee tomó ventaja de 1-0 en la serie después de imponerse 3-2 el sábado en el American Family Field. Jackson Chourio conectó un cuadrangular de dos carreras para empatar el encuentro, mientras que William Contreras rompió la igualdad con un jonrón solitario en la séptima entrada.

Ahora San Diego intentará responder antes de que la serie viaje a California. Una derrota dejaría a los Padres obligados a ganar tres encuentros consecutivos para mantenerse con vida en los Playoffs de la MLB 2026.

¿A qué hora juega Padres vs Brewers hoy?

El Juego 2 entre Padres y Brewers se disputará este domingo 4 de octubre de 2026 en el American Family Field de Milwaukee.

MLB programó el primer lanzamiento para las 4:00 p.m., tiempo del Este de Estados Unidos, por lo que estos son los horarios para México:

Baja California: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Pacífico: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Centro: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Sureste: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Padres vs Brewers EN VIVO en México?

La Serie Divisional de la Liga Nacional forma parte de las transmisiones de FOX durante esta Postemporada. Para el Juego 2, MLB confirmó las señales estadounidenses de FS1, FOX Deportes y FOX One, mientras que en México los encuentros de la Liga Nacional están disponibles a través de las señales de FOX.

TV abierta: Imagen Televisión

Imagen Televisión TV de paga: FOX

FOX Streaming: FOX One y MLB.TV

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Padres vs Brewers?

Los Padres entregarán la pelota al derecho Michael King, mientras que los Brewers responderán con Logan Henderson.

King terminó la temporada regular con marca de 12-10 y efectividad de 3.21, pero ha elevado su nivel durante octubre. En su primera apertura de esta Postemporada trabajó siete entradas sin permitir carrera, por lo que llega al Juego 2 con récord de 1-0 y ERA de 0.00 en Playoffs.

Además, el derecho posee 2.05 de efectividad de por vida en Postemporada, tomando en cuenta sus actuaciones tanto como abridor como relevista.

Milwaukee tendrá del otro lado a Henderson, quien cerró la campaña con números de 11-3, efectividad de 2.47 y WHIP de 0.84.

El derecho ha mostrado una notable consistencia desde que llegó a Grandes Ligas: en sus primeras 23 apariciones, todas como abridor, nunca ha permitido más de tres carreras en un encuentro.

¿Cómo va la serie Padres vs Brewers?

Los Brewers lideran 1-0 la Serie Divisional después de ganar 3-2 el Juego 1.

San Diego comenzó arriba 2-0, pero Milwaukee reaccionó con un cuadrangular de dos carreras de Jackson Chourio en la tercera entrada. Posteriormente, William Contreras conectó el jonrón que rompió el empate en el séptimo episodio.

El cierre tuvo una jugada poco habitual cuando un elevado de Ty France golpeó una estructura del techo del American Family Field antes de caer en el guante de Chourio para un out en la novena entrada.

Milwaukee terminó resistiendo para colocarse a dos triunfos de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

¿Qué necesita Padres para empatar la Serie Divisional?

San Diego necesita ganar este domingo para regresar a casa con la eliminatoria empatada 1-1.

El escenario cambiaría considerablemente si Milwaukee vuelve a imponerse, pues los Brewers llegarían a San Diego con ventaja de 2-0 y solamente necesitarían ganar uno de los siguientes tres encuentros para eliminar a los Padres.

La Serie Divisional se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que avanza el primer equipo que consiga tres victorias.

¿Cuándo es el Juego 3 de Padres vs Brewers?

Después de disputar los primeros dos compromisos en Milwaukee, la serie viajará a California.

El Juego 3 de Padres vs Brewers está programado para el martes 6 de octubre en el Petco Park de San Diego, con inicio a las 7:30 p.m., tiempo del centro de México.

Ese encuentro será obligatorio sin importar el resultado del Juego 2, mientras que un eventual Juego 4 se disputaría el miércoles 7 de octubre, también en San Diego.