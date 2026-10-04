Braves vs Dodgers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie Divisional MLB 2026

Los Dodgers de Los Ángeles buscarán colocarse a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional cuando reciban este domingo 4 de octubre a los Braves de Atlanta en el Juego 2 de la Serie Divisional de MLB 2026. (Foto: Especial GH)

Braves vs Dodgers continúa este domingo con el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Te decimos a qué hora comienza en México, dónde verlo EN VIVO y quiénes subirán a la lomita.

Los Dodgers de Los Ángeles buscarán colocarse a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional cuando reciban este domingo 4 de octubre a los Braves de Atlanta en el Juego 2 de la Serie Divisional de MLB 2026.

Los actuales bicampeones de la Serie Mundial tomaron ventaja de 1-0 después de imponerse 5-3 en el primer encuentro en el Dodger Stadium, donde castigaron al pitcheo de Atlanta con tres cuadrangulares.

Atlanta tendrá ahora la presión de responder antes de que la serie se traslade a Georgia. Los Braves dominaron a los Dodgers durante la temporada regular al ganar cinco de sus seis enfrentamientos, pero Los Ángeles pegó primero cuando comenzó la postemporada.

¿A qué hora es Braves vs Dodgers hoy?

El Juego 2 de Braves vs Dodgers se disputará este domingo 4 de octubre de 2026 en el Dodger Stadium, con el primer lanzamiento programado para las 5:00 PM, hora local de Los Ángeles. MLB tiene el encuentro anunciado para las 8:00 PM ET.

Estos son los horarios para las distintas zonas de México:

Baja California: 5:00 PM

5:00 PM Pacífico: 5:00 PM

5:00 PM Centro: 6:00 PM

6:00 PM Sureste: 7:00 PM

Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026

Domingo 4 de octubre de 2026 Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles

Dodger Stadium, Los Ángeles Serie: Dodgers gana 1-0

¿Dónde ver Braves vs Dodgers EN VIVO en México?

La Serie Divisional de la Liga Nacional cuenta con cobertura a través de las señales de Fox Sport en Estados Unidos, mientras que MLB tiene asignado internacionalmente el Juego 2 a FS1, FOX Deportes y FOX One.

Braves vs Dodgers | Juego 2

TV de paga: FOX

Streaming: FOX One / MLB.TV

¿Braves vs Dodgers se transmitirá por TV abierta?

Aunque Grupo Imagen forma parte de la cobertura de los Playoffs de MLB 2026 en México, la programación específica del Juego 2 entre Braves y Dodgers no ha sido confirmada para televisión abierta.

¿Quiénes serán los pitchers abridores del Braves vs Dodgers?

Los Dodgers ya tienen anunciado al zurdo Blake Snell como su pitcher para el segundo encuentro de la serie.

Snell terminó la temporada regular con marca de 4-1, efectividad de 1.90 y 55 ponches, y ahora tendrá la oportunidad de colocar a Los Ángeles en una posición privilegiada para avanzar a la siguiente ronda.

Atlanta, en cambio, todavía mantiene por definir a su abridor. Chris Sale permanece como una de las posibilidades, aunque llega con una elevada carga de trabajo después de lanzar 95 pitcheos contra Philadelphia el martes y regresar como relevista con otros 21 lanzamientos en el juego decisivo de la Serie de Comodines.

Si Sale no abre, Grant Holmes y JR Ritchie aparecen entre las alternativas de los Braves.

¿Cómo va la serie Braves vs Dodgers?

Los Ángeles domina 1-0 la Serie Divisional después de ganar 5-3 el primer enfrentamiento.

Los Dodgers apoyaron su triunfo con cuadrangulares de Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy, además de una sólida apertura de Tarik Skubal. Atlanta reaccionó en la novena entrada con un jonrón de dos carreras de Ozzie Albies, pero no logró completar la remontada.

La eliminatoria se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias clasificará a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

¿Qué pasa si Dodgers gana el Juego 2?

Una segunda victoria colocaría a Los Ángeles adelante 2-0 y a solamente un triunfo de eliminar a Atlanta antes de que la serie cambie de sede.

Además, la historia favorece ampliamente a los equipos que consiguen esa ventaja: los clubes que se han colocado 2-0 en una serie al mejor de cinco han avanzado el 89% de las ocasiones, con récord de 83 clasificaciones en 93 casos.

Para Atlanta, por lo tanto, el Juego 2 tiene un peso enorme. Una victoria permitiría regresar al Truist Park con la eliminatoria empatada 1-1; una derrota lo obligaría a ganar tres encuentros consecutivos para mantenerse con vida.

¿Cuándo será el Juego 3 entre Dodgers y Braves?

Después del encuentro de este domingo, la Serie Divisional viajará a Atlanta, donde se disputará el Juego 3 el martes 6 de octubre en el Truist Park.

El partido está programado para las 4:00 PM, tiempo del centro de México, mientras que el Juego 4, en caso de ser necesario, se jugará el miércoles 7 de octubre también en Atlanta.

Los Dodgers intentarán viajar a Georgia con una cómoda ventaja 2-0 y dar otro paso en su búsqueda de convertirse en el primer equipo de MLB que conquista tres Series Mundiales consecutivas desde los Yankees de Nueva York de 1998, 1999 y 2000.