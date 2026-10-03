Yankees vs Rays: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la ALDS 2026

Los New York Yankees continúan su camino en los Playoffs de MLB 2026 y este sábado 3 de octubre visitarán a los Tampa Bay Rays para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS). (Foto: Especial GH)

Te decimos a qué hora inicia Yankees vs Rays, qué canal lo transmitirá en México y dónde podrás ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los New York Yankees continúan su camino en los Playoffs de MLB 2026 y este sábado 3 de octubre visitarán a los Tampa Bay Rays para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Nueva York llega con ritmo después de barrer en dos encuentros a los Boston Red Sox en la Serie de Comodines, incluyendo una victoria de 9-2 en el partido que aseguró su clasificación. Tampa Bay, en cambio, avanzó directamente a esta ronda después de conquistar el Este de la Liga Americana y quedarse con el primer sembrado del circuito.

La serie comenzará en el Tropicana Field, donde los Rays tendrán la ventaja de localía ante unos Yankees que intentarán dar otro paso rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

¿A qué hora juega Yankees vs Rays hoy?

El Juego 1 entre Yankees y Rays está programado para este sábado 3 de octubre de 2026, con el primer lanzamiento a las 6:30 PM ET en Estados Unidos.

Estos son los horarios para las distintas zonas de México:

Hora del noroeste: 3:30 PM

3:30 PM Hora del Pacífico: 3:30 PM

3:30 PM Hora del centro de México: 4:30 PM

4:30 PM Hora del sureste: 5:30 PM

¿Dónde ver Yankees vs Rays EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el primer encuentro de la Serie Divisional entre Yankees y Rays a través de ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ Premium por streaming.

Transmisión en México:

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium YouTube: No disponible

¿Yankees vs Rays se transmitirá por TV abierta en México?

No. El Yankees vs Rays correspondiente al Juego 1 de la ALDS no aparece programado en televisión abierta para México.

La señal para territorio mexicano estará disponible principalmente a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Yankees vs Rays por streaming?

La opción de streaming para México será Disney+ Premium, plataforma que contará con la cobertura de los juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana.

También aparece MLB.TV entre las opciones digitales disponibles para seguir la postemporada en México.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Yankees vs Rays?

El duelo monticular del Juego 1 tendrá dos brazos derechos de primer nivel.

Los Yankees enviarán a Gerrit Cole, quien terminó la temporada regular con marca de 10-9 y efectividad de 3.61, mientras que Tampa Bay responderá con Drew Rasmussen, quien registró récord de 16-5 y ERA de 2.67.

Pitchers abridores:

Yankees: Gerrit Cole, RHP

Gerrit Cole, RHP Rays: Drew Rasmussen, RHP

¿Dónde se juega Yankees vs Rays?

El primer encuentro se disputará en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, casa de los Tampa Bay Rays.

Los primeros dos partidos de la serie serán en Tampa Bay antes de que la eliminatoria se traslade al Yankee Stadium para el Juego 3 y, de ser necesario, el Juego 4.

Calendario de la serie Yankees vs Rays en los Playoffs MLB 2026

La Serie Divisional de la Liga Americana se disputa al mejor de cinco encuentros, por lo que avanzará a la siguiente ronda el primer equipo que consiga tres victorias.

Juego Fecha Sede Hora centro de México Juego 1 Sábado 3 de octubre Tropicana Field 4:30 PM Juego 2 Lunes 5 de octubre Tropicana Field 6:00 PM Juego 3 Miércoles 7 de octubre Yankee Stadium 6:00 PM Juego 4* Jueves 8 de octubre Yankee Stadium 6:00 PM Juego 5* Sábado 10 de octubre Tropicana Field 6:00 PM

*En caso de ser necesario. El calendario oficial contempla los Juegos 4 y 5 únicamente si ninguno de los dos equipos ha conseguido antes las tres victorias necesarias para avanzar.

Los Rays ganaron siete de los 13 enfrentamientos frente a los Yankees durante la temporada regular, pero Nueva York llega a esta ronda después de una contundente barrida sobre Boston, ingredientes que preparan una nueva batalla entre rivales del Este de la Liga Americana.