White Sox apaga a Guardians con jonrón de Murakami y un salvamento que no se veía en Playoffs desde 2017

Los White Sox vencieron a Guardians en Cleveland con jonrón de Munetaka Murakami y salvamento de 4 innings de Grant Taylor. (Fotos: X @whitesox)

Chicago White Sox dejó en blanco a Cleveland Guardians en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana, apoyado en un cuadrangular de Munetaka Murakami y una actuación dominante de su cuerpo de pitcheo.

Los Chicago White Sox llegaron encendidos a Cleveland y demostraron que su paso por la ronda de comodines no les quitó gasolina. Con un cuadrangular de Munetaka Murakami y una blanqueada combinada de cinco lanzadores, derrotaron 3-0 a los Cleveland Guardians este sábado en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El triunfo permitió a Chicago colocarse 1-0 arriba en la serie al mejor de cinco juegos y arrebatar de inmediato la ventaja de localía a unos Guardians que habían descansado durante la primera ronda de los Playoffs de MLB 2026.

Murakami rompe el empate con un enorme cuadrangular

El duelo comenzó convertido en un auténtico choque de pitcheo entre los novatos Hagen Smith y Parker Messick, quienes mantuvieron el cero durante las primeras tres entradas.

Chicago finalmente encontró el batazo que necesitaba en la parte alta del cuarto inning.

Después de que Miguel Vargas se colocara en circulación, Munetaka Murakami castigó un lanzamiento de Messick y mandó la pelota 440 pies por el jardín derecho para conectar un cuadrangular de dos carreras que puso la pizarra 2-0.

Fue el primer home run de Murakami en postemporada y convirtió al japonés en apenas el cuarto novato de los White Sox que conecta cuadrangular en Playoffs, uniéndose a Gavin Sheets, Luis Robert Jr. y Tadahito Iguchi.

El batazo terminó siendo suficiente para definir el encuentro.

Guardians dejó escapar dos oportunidades con casa llena

Cleveland tuvo oportunidades para cambiar por completo la historia del partido, pero nunca encontró el batazo oportuno.

En la tercera entrada, Brayan Rocchio, Steven Kwan y José Ramírez negociaron bases por bolas consecutivas con dos outs para llenar las almohadillas. Chicago reaccionó retirando a Hagen Smith y enviando al relevista Bryan Hudson, quien dominó a Chase DeLauter para terminar la amenaza.

Los Guardians volvieron a colocar la casa llena en el cuarto episodio, esta vez frente a Anthony Kay, pero Brayan Rocchio conectó una línea al jardín derecho que terminó nuevamente con Cleveland sin carreras.

El conjunto local terminó limitado a solamente tres imparables durante todo el encuentro.

White Sox agrega una carrera de seguridad

Chicago volvió a hacer daño en la séptima entrada.

Kyle Teel recibió pasaporte y posteriormente Colson Montgomery conectó un doblete pegado a la línea de tercera base frente a Erik Sabrowski.

Teel recorrió las bases y llegó al plato para ampliar la ventaja a 3-0, marcador que ya no volvería a moverse.

Messick cargó con la derrota después de lanzar 4.1 entradas, permitir cuatro hits, dos carreras y dos bases por bolas, además de recetar seis ponches en su debut de postemporada.

Grant Taylor firma un salvamento poco común en Playoffs

Chicago utilizó a Hagen Smith como abridor, aunque solamente trabajó 2.2 innings, en los que no permitió hit, entregó tres boletos y ponchó a cuatro bateadores.

Después desfilaron Bryan Hudson, Jordan Hicks y Anthony Kay, antes de que Grant Taylor se encargara prácticamente de la segunda mitad del encuentro.

Taylor lanzó las últimas cuatro entradas, permitió solamente dos imparables y recetó seis ponches para apuntarse el salvamento.

La actuación tuvo además dimensión histórica: desde que comenzó la era divisional de MLB en 1969, se trató apenas del sexto salvamento de cuatro o más entradas en un juego de postemporada, y el primero desde Lance McCullers Jr. en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2017.

Entre los cinco lanzadores, los White Sox completaron una blanqueada de tres hits.

¿Cuándo es el Juego 2 entre White Sox y Guardians?

La Serie Divisional tendrá un día de descanso antes de continuar el lunes 5 de octubre nuevamente en el Progressive Field de Cleveland.

Chicago llegará con ventaja de 1-0 y con una racha de tres victorias consecutivas en los Playoffs 2026, después de barrer previamente a los Houston Astros en la ronda de comodines y ganar ahora el primer duelo ante Cleveland.

Los Guardians, por su parte, necesitarán reaccionar antes de que la serie viaje a Chicago para el Juego 3, ya que una nueva derrota los colocaría contra la pared en una eliminatoria que se disputa al mejor de cinco encuentros.