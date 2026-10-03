Rafael Márquez admite “errores muy groseros” tras goleada de México ante Estados Unidos

El técnico de la Selección Mexicana reconoció que el 3-0 ante Estados Unidos estuvo marcado por “regalos” de su equipo y también habló sobre la falta de ritmo de Santiago Giménez.

GLENDALE, ARIZONA.- Rafael Márquez no solo no pudo conseguir la primera victoria de “El Tri” bajo su gestión, también se llevó una goleada humillante a manos de Estados Unidos y sabe que las críticas serán inevitables a partir de este momento.

Así lo manifestó anoche tras el partido que México perdió por 3-0 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde su equipo cometió errores puntuales que acabaron derivando en la estrepitosa derrota ante su clásico rival del área.

Sí, duele perder, el que pierdas también de esta manera, porque fueron más bien regalos y no aciertos del rival, así que hay que ser positivos, veo las cosas positivas, intentando que en el próximo partido nos equivoquemos lo menos posible.

Han sido, sí, errores muy groseros que al final le regalas casi estos tres goles al equipo rival”, comentó el director técnico de la Selección Mexicana.

(Foto: Julián Ortega)

Los primeros tres partidos del conjunto tricolor bajo el mandato de Rafael Márquez han dejado un saldo de dos empates y una derrota, pero algo que también parece preocupar es la poca productividad que han tenido delanteros como Armando González, Germán Berterame y, en el duelo de anoche, Santiago Giménez.

Sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma, sin embargo lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera poniendo en forma tras una molestia que venía teniendo; no pudo participar en los dos primeros partidos.