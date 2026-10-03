PROMETE EMOCIONES

Las cuatro franquicias tienen los argumentos suficientes para lograr el pase a Playoffs

Ya en 2025, en la NFC Sur fue de las más cerradas y este año no hay forma de que cambien las cosas.

Al final de rol regular del año pasado, hubo un triple empate en la cima y los Panthers se quedaron con el título por desempate, terminando con la hegemonía de los Buccaneers.

Ahora, los otros dos equipos, los Saints y los Falcons se suman a la pelea y llegan con fundamentos para dar un paso adelante, aunque por caminos diferentes.

La batalla por la hegemonía tiene todos los ingredientes ser épica, entre cambios de entrenador, quarterbacks bajo evaluación y proyectos que buscan consolidarse.