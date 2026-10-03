Padres vs Brewers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Divisional | Playoffs MLB

Los Padres de San Diego continúan su camino en los Playoffs de la MLB 2026 y este sábado 3 de octubre tendrán una prueba de alto calibre cuando visiten a los Brewers de Milwaukee para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. (Foto: Especial GH)

Padres vs Brewers abren este sábado su Serie Divisional de la Liga Nacional. Te decimos a qué hora comienza el Juego 1 y dónde verlo EN VIVO en México.

Los Padres de San Diego continúan su camino en los Playoffs de la MLB 2026 y este sábado 3 de octubre tendrán una prueba de alto calibre cuando visiten a los Brewers de Milwaukee para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

San Diego llega con ritmo después de superar a los Cubs de Chicago en la ronda de comodines, mientras que Milwaukee pudo descansar durante la primera fase de la postemporada luego de terminar con el mejor récord de las Grandes Ligas, con 103 victorias.

La serie comenzará en el American Family Field de Milwaukee, donde los Brewers tendrán la ventaja de localía en los primeros dos encuentros. Será, además, la primera ocasión que Padres y Brewers se enfrenten en una serie de postemporada.

¿A qué hora juega Padres vs Brewers hoy?

El Juego 1 entre Padres y Brewers comenzará este sábado 3 de octubre de 2026 a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. MLB estableció el primer lanzamiento para las 8:30 p.m. ET en Milwaukee.

Estos son los horarios para México:

Centro: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Noroeste: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Pacífico: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Sureste: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Padres vs Brewers EN VIVO en México?

El encuentro entre San Diego Padres y Milwaukee Brewers forma parte de las Series Divisionales de la Liga Nacional, cuya transmisión corresponde a las señales de FOX. MLB confirmó para este Juego 1 las señales FS1, FOX Deportes y FOX One, mientras que en México la ronda de la Liga Nacional estará disponible mediante FOX Sports y sus plataformas.

TV abierta: Imagen Televisión

Imagen Televisión TV de paga: FOX Sports / FOX Sports Premium.

FOX Sports / FOX Sports Premium. Streaming: FOX One y MLB.TV

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Padres vs Brewers?

Los Padres enviarán al montículo al zurdo Robbie Ray, mientras que Milwaukee responderá con una de las grandes figuras de la temporada, el derecho Jacob Misiorowski.

Ray terminó la campaña con marca de 13-8 y efectividad de 3.59. Además, posee 2.82 de ERA de por vida contra Milwaukee, cuyos bateadores le promedian apenas .193.

Del otro lado estará Misiorowski, quien cerró una espectacular temporada con récord de 16-5, efectividad de 1.80 y 252 ponches. También encabezó las Grandes Ligas en ERA, ponches, WHIP (0.80) y promedio de bateo permitido (.157).

¿Cómo llegan Padres y Brewers a la Serie Divisional?

San Diego avanzó desde la Serie de Comodines y llega con una ofensiva encendida. Durante septiembre terminó como uno de los equipos más calientes de las Grandes Ligas y figuras como Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Xander Bogaerts y Jackson Merrill han sido piezas importantes de su ataque.

Milwaukee, en cambio, consiguió descanso en la primera ronda gracias a su posición en la siembra. Los Brewers establecieron un récord de franquicia con 103 victorias, ganaron por cuarto año consecutivo la División Central de la Liga Nacional y terminaron septiembre con marca de 18-6.

Un dato favorable para San Diego es que ganó cuatro de los seis enfrentamientos entre ambos durante la temporada regular de 2026, incluida una barrida sobre Milwaukee cuando se encontraron en Petco Park en agosto.

¿Cuándo es el próximo juego de Padres vs Brewers?

El Juego 2 de Padres vs Brewers se disputará el domingo 4 de octubre nuevamente en el American Family Field.

El partido está programado para comenzar a las 2:00 p.m., tiempo del centro de México, antes de que la serie se traslade a San Diego para el Juego 3.

Después de los primeros dos compromisos en Milwaukee, el Juego 3 se disputará el martes 6 de octubre en Petco Park. La Serie Divisional se juega al mejor de cinco encuentros, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.